林崇漢／圖

說起我的童年夢魘，第一個想到的便是電視劇《射鵰英雄傳》裡的梅超風。梅超風全身黑裝，有一頭花白散亂的長髮，眼眶烏黑、雙目緊閉，十指留著尖尖長指甲，動輒突然爆發毛骨悚然的狂笑，活脫脫就是冷酷殘忍、殺人不眨眼女魔頭。她的綽號居然叫鐵屍，嫁的丈夫叫銅屍，兩人合稱黑風雙煞，練的功夫叫作九陰白骨爪，需要以活人為靶子，掌震內臟、手插頭骨，在頭上留下幾個血窟窿。

那時因為學校課業重、每日早出晚歸，所以梅超風出場之後的情節發展沒有機會看到，過了好些年才接上後面的劇集。想不到凶神惡煞的梅超風，對自己的師父黃藥師敬畏有加，一聽到黃蓉喊「爹爹」，就嚇得瑟瑟發抖。可見黃藥師的功夫該是何等厲害啊！我因此對黃藥師另眼相看。

此後細讀小說《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》，便格外留心黃藥師的篇章。黃藥師人稱「東邪」，喜怒無常，行事古怪，但他似乎沒做過什麼十惡不赦的壞事，雖有一副孤僻乖戾的硬脾氣，歸根究底還是個識大體、顧大局、曉大義之人。他一駕到，梅超風就有人箝制了。我覺得他邪得有本錢、有原則、邪出了自我，邪出了非同一般的人生境界。

作者金庸對黃藥師外形的描寫是「形相清臞、丰姿雋爽、蕭疏軒舉、湛然若神」，年輕時的黃藥師一定是個帥哥無疑，所以，黃藥師在生活和習武的方方面面也都有審美取向。他隱居的桃花島就是一處世外仙境，繁花似錦、山明水秀，房舍清幽雅致。他精通琴棋書畫，喜愛收藏珍寶古玩、名畫法帖，來往的都是才子雅士。他的武功招數「落英神劍掌」「蘭花拂穴手」「碧波掌法」「玉簫劍法」「碧海潮生曲」等被總結為兩句詩：「桃花影落飛神劍，碧海潮生按玉簫」，光從名稱看，就比起洪七公的打狗棒法、歐陽鋒的蛤蟆功，更加賞心悅目。

黃藥師絕頂聰明，不僅獨創桃花島武學門派，而且上通天文、下曉地理，連陰陽五行、算經術數、周易八卦 、奇門遁甲、農田水利、經濟兵略都無一不知、無一不精。以今天的標準看，他簡直是個百科全書式的人物，那智商估計讀個雙博士不費吹灰之力。

他還多情浪漫，中年時娶了秀麗、聰穎又溫柔的少妻。妻子意外去世後，他並未再娶，也無緋聞 ，一個人又當爹又當媽盡心盡力把女兒拉扯大。及至女兒成人，他對亡妻仍念念不忘，夜夜在她墓旁吹簫相伴，甚至想以死殉情，打造了一艘華美的花船，計畫帶著亡妻的棺木一起上船，在茫茫大海裡終結自己的生命。

這樣幾乎無所不能、無懈可擊的人，要是沒有缺點，反倒讓人敬而遠之。黃藥師的缺點就是「邪」，他狂傲不羈，性情乖張，獨來獨往，不理生人。這還不算，他還愛遷怒於人，不分青紅皂白，翻手就傷人，覆手就殺人。

在他所居住的桃花島上，所有僕傭都是聾啞人。因為黃藥師怕他們偷學、外傳他的絕世武功，故剪斷他們的舌頭、戳穿他們的耳膜。當黑風雙煞偷走武林秘笈《九陰真經》，黃藥師一怒之下，就把所有弟子的腳筋挑斷，驅逐出島，還禁止弟子教授子孫後代桃花島武功。

也許是金庸先生對這個人物十分偏愛，在書裡，黃藥師的心狠手辣大多是過去式，並特意交代，這些僕傭個個是忘恩負義的奸惡之徒，死有餘辜。而成了殘疾人的弟子們多年後仍對黃藥師心懷崇敬、感念不已，梅超風為黃藥師抵擋了歐陽鋒致命一掌，臨死還向師父磕了三個頭。黃藥師對這些弟子都先有救命之恩，後不求回報地教授他們武功，才讓弟子們沒齒不忘師父的恩澤。

古靈精怪的黃蓉，雖刁鑽慧黠，卻不失純真善良。黃蓉言來語去時常爹爹長爹爹短，顯然黃蓉的人品是在黃藥師的教導和薰陶下形成，黃蓉也是最懂黃藥師的人，不僅不認為他「邪」，而且深以他為豪，她自己可以抱怨爹爹嗔怪爹爹，卻絕不容旁人說黃藥師一個「不」字。

可見，黃藥師雖邪，卻還是有不可抵擋的人格魅力，他身邊人真正瞭解他，信任他、尊敬他，能接受他一切的「邪」。黃藥師的邪，不過是他特立獨行的行為方式，他心裡還是有符合普世價值的度量衡。當他後來見到傷殘的弟子，於心不忍，對以往自己衝動躁怒造成的傷害有所反省、有所悔悟，教弟子陸乘風修練旋風掃葉腿法，讓他即使不能練武功，也可以恢復行走能力，還把陸乘風的孩子收歸到門下，親自教授武功。

黃藥師生性高傲，言出必行，邪得光明磊落，從不趁人之危，從不以眾暴寡，有明人不做暗事的剛正與清明，不像歐陽鋒陰險狡詐，不擇手段。書裡有幾處寫黃藥師被人誤解、遭人陷害時，是不屑於辯解的。此舉深得我心，人生本來不就應該笑罵任人笑罵，我行我素我自為之嗎？

黃藥師固然邪，但並非正邪不分，他厭惡虛偽的「忠孝仁義」，但對真正的忠臣孝子卻十分讚賞，認為他們遵循了做人的大節。黃蓉曾向郭靖解釋「國有道，不變塞焉，強者矯（金庸原文如此，應為強哉矯）；國無道，至死不變，強者矯」，這是《中庸》裡的句子，也是黃藥師推崇的品德高尚之人應有的操守。他不止是獨善其身，也有家國情懷，敬重抗金將領岳飛、辛棄疾等人，當蒙古軍圍攻襄陽時，是他提議郭靖黃蓉趕赴襄陽，禦敵守城。後來又在耄耋之年助陣鎮守襄陽，親自指揮排兵點將，擺下「二十八宿大陣」，要與蒙軍國師金輪法王決一死戰。

黃藥師的邪，不是妖邪、邪魔或邪惡，而是離經叛道、不從眾流俗，只遵從自己的內心。他一向「非湯武薄周孔」，鄙視貞操節烈，蔑視世俗禮教，痛恨的是違背人性的所謂「道德倫理」。楊過想娶自己的師父小龍女為妻，人人都不許，黃藥師卻持贊成態度，還積極替楊過出謀劃策。

而魯鈍木訥、呆頭傻腦的郭靖竟想娶黃藥師如花似玉、聰明伶俐的女兒。儘管他對郭靖橫豎看不順眼，可他畢竟是性情中人，最後還是成全了郭靖和黃蓉，認了這個傻女婿。

設想一下，彼時華山論戰的天下五絕中，我願意拜誰為師？西毒歐陽鋒貪婪毒辣、作惡多端，不是好人，抵死不能師從。北丐洪七公是丐幫領袖，雖然正派、智慧、俠義，卻衣衫襤褸、貪酒好吃，跟著他打狗要飯，即使黃蓉願意，我也不願意。大理國的段智興先「南帝」後「南僧」，皇帝與和尚，都不是普通人身分，至尊天子，尋常百姓高攀不起；佛寺禪院，世俗之輩無緣進入，想來我跟段智興不會有什麼共同語言。「中神通」王重陽是全真派的道士鼻祖，肯定不苟言笑，清規戒律繁多，太過正經；後來的「中頑童」周伯通又天真爛漫、瘋癲頑皮，太沒正經。看來看去，只有黃藥師，亦正亦邪，正中帶邪，邪中有正，活過了我欽佩、嚮往的精采一生。

黃藥師這樣的人中龍鳳，會不會眼光太高，一般人跨不進他的門檻？倒也未必，他肯收養弟子曲靈風的瘋顛女兒傻姑；又收養無親無故的孤女程英；在八十高齡時跟不滿二十的楊過一見如故、相遇恨晚，成了忘年交，同屋共眠。如此看來，黃藥師具有平等、自由的現代精神，只要志趣相投、機緣相助，拜黃藥師為師，還是有希望的吧？（寄自紐約 ）