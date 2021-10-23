安德烈．謝尼爾。Louis Leopold Boilly（1761-1845）畫作。 （薛維．圖片提供）

歷史的潮流很難預測，有時渾濁緩慢，如中古的黑暗時期，有時如暴雨後的渦漩急湍，險流迭起，如法國大革命。

路易十六既非暴君，也不算太昏庸，可是當時政府積弊太深，加上幫助美國獨立戰爭的花費巨大，國庫空虛，只好加稅，並試圖改革稅務。然而貴族和教會占了議會三分之二席次，不肯放棄既得的免稅特權，改革稅務法案於是在議會裡一拖再拖。平民無法再忍受繁苛的稅，終於引起1789年的暴民攻打巴士底獄，之後革命如野火燎原，終於推翻王權統治。但是革命政府仍然不穩定，「九月屠殺」（1792）後，鄉村天主教民眾和保皇派起義，最慘烈的是在萬德之役（War in the Vendée, 1793-96），主要是反對革命政府廢棄宗教，關閉教堂，迫害僧侶，此役造成兩萬到五萬人死亡，其中許多無辜鄉民被屠殺。（雨果的小說《93》就是描述這場內戰）。經過許多次血腥鎮壓，「反革命」勢力終於被壓制。

革命運動通常都有激進派和溫和派之分，法國革命亦然。溫和派不但反對處決國王和貴族，甚至有許多提倡英國式的君主立憲制度。不幸的是，路易十六聽了太太瑪麗安東尼的話，一同潛逃。瑪麗安東尼是奧匈帝國女皇瑪麗亞．德勒撒的女兒，她的如意算盤是回娘家向兄長奧皇請救兵，不料在關口被識破身分（1791）。此行給了激進派口實，將國王與王后以叛國罪下獄，經審判後兩人都被送上了斷頭台（1793）。

奧皇早就看不順眼革命黨，聯絡了普魯士王侵入法國，在1792年被擋住，但路易十六和王后的死刑激起了歐洲各王室的警覺，成立了俄、奧、普、西、荷等國聯軍，準備攻打法國。此時以羅伯斯比（Maximilien Robespierre, 1758-94）為首的激進派已經掌權，趁著這個外患時刻激勵人民愛國心，號召團結一致，以保衛國家安全為藉口，開始了大清洗，剪除任何稍有可疑對他們不忠的人，包括所有溫和派的革命黨人，甚至指向一些激進派的老同志 。這個「恐怖統治」（Reign of Terror）實是對革命初期的口號「自由，平等，博愛」的極大諷刺。從「革命法庭」在各地成立到羅伯斯比自己被送上斷頭台（1794），短短一年左右，有一萬六千多人在斷頭台上失去生命，其中有不少法蘭西民族的菁英，包括本文的主角——詩人安德烈．謝尼爾（André Chénier, 1762-94）。

謝尼爾是法國外交官之子，少年時已寫了不少詩。二十五歲時擔任駐英大使的秘書，暴民攻陷巴士底獄次年，愛國心促使他從英倫返回巴黎。他嚮往的是英國的君主立憲制，以為革命已經結束，是重建法國為法治國家的時候了。他在一些溫和派同志辦的報章雜誌上發表文章鼓吹他們的理想，也諷刺激進派大佬。1792年的「九月屠殺」毀了他們的報紙，他逃到外省才保住了小命。事後他還寫了些為國王辯護的文字。

路易十六被處死後，他知道自己處境危險，躲藏起來寫詩自娛，直到1794年3月他去拜訪一位貴族朋友時被誤認而逮捕。坐牢的四個多月內他繼續創作，寫下傳世之作。命運好像存心捉弄他，他本來可能會逃過一劫，卻因父親和弟弟試圖救他出獄，引起了羅伯斯比的注意。這位心胸狹窄的獨裁者憶起了謝尼爾以前在報上發表的尖刻諷刺詩，命令把他從獄裡拎出來交給革命法庭，判了死刑，隨即被送上斷頭台，死時才三十一歲。他死後三天，羅伯斯比也被人人自危的同黨人送上了斷頭台，結束了恐怖統治。

據說，和謝尼爾同時被處死的另一位詩人見到斷頭台時嚇昏了。謝尼爾安慰他說：「勇敢些，朋友，我們只是去彼岸。」兩位詩人一路上朗誦著大詩人拉辛的詩走上了刑台。

謝尼爾留下的詩不多，如果他能活得長些，也許會成為一位偉大的詩人，但是他的名氣很響，這有很大一部分應歸功於寫實派作曲家吉奧達諾（Umberto Giordano, 1867-1948）的歌劇 《安德烈．謝尼爾》（Andrea Chenier）。

1888年，義大利 一出版社徵求獨幕歌劇比賽。雖然吉奧達諾的作品只得到第六名（第一名是馬斯卡尼的《鄉村騎士》），出版社的老闆卻看到了他的才華，聘用他寫下一部歌劇。不幸的是，他的次部作品卻以失敗告終。老闆把二十八歲的他找來，介紹給當時最富盛名的歌劇劇本作家伊利卡（Luigi Illica），叫他們倆合作。老闆給了他每月三百里拉的薪水，續約一年，並警告他，這是他最後一次的機會。當時伊利卡已有《安德烈．謝尼爾》的初稿，他和吉奧達諾切磋琢磨，很快完成了劇本。次年秋，吉奧達諾譜成了歌劇，半年後（1896年3月）在斯卡拉大劇院首演，大獲成功。

義大利歌劇怎能沒有愛情？所以伊利卡送給了詩人男主角一位情人。劇始時，夸尼伯爵夫人府中正準備舞會。管家吉拉憤恨封建社會的不公。來到的賓客中有位青年詩人謝尼爾，伯爵夫人年輕貌美的女兒瑪德琳娜調皮地要求詩人朗誦一首愛情詩，不料詩人唱出的愛卻是對祖國的熱愛。此詠嘆調悲愁憤慨，激昂慷慨，痛斥貴族和教會不顧人間疾苦。

從第二幕起，時代背景已是五年後的恐怖統治時期，密探無所不在。管家吉拉此時翻身為革命紅人，他一直暗戀瑪德琳娜，命令手下密探找尋她。謝尼爾常收到匿名信，發信人終於現身，原來是瑪德琳娜。此時瑪德琳娜已是孑然一身，伯爵府邸被燒毀，她躲藏在忠心的女僕處。她絕望中的唯一曙光是謝尼爾，想尋求他的保護。謝尼爾自己也身處險境，兩人成為戀人，決定同生共死。不料他們的蹤跡被密探發現，報告給吉拉。吉拉匆匆趕到要帶走瑪德琳娜，和謝尼爾相鬥受傷。此時暴民湧出，吉拉叫這對情人逃走，卻告訴民眾他不認得刺傷他的人。

在革命法庭中，吉拉發表演說，激勵民心抵抗外侮。但在獨處時卻慚愧自己為了想得到瑪德琳娜誣告了謝尼爾。此時瑪德琳娜進入，自願獻身換取謝尼爾的性命。她唱起動人的詠嘆調（看過電影《費城》的朋友應當對這首曲子不陌生），陳述母親為保護她而死和自己的悲慘遭遇，因此而感動了吉拉。吉拉不但放了她，而且答應在法庭上盡力保護謝尼爾。開庭時，吉拉的確為謝尼爾辯護並撤銷控訴，但是革命法庭不理，仍然判決了死刑。

執行死刑的前晚，謝尼爾向朋友念自己剛寫的詩。吉拉和瑪德琳娜忽然進入。原來瑪德琳娜在吉拉的幫助下移花接木，代替了另一位被判死刑的婦人。一對戀人相擁著迎接死亡。

伊利卡編寫劇本前做了不少功課，歌劇中謝尼爾的唱詞有的源自他的詩，尤其是行刑前夜的獨唱：「正如一個美麗的五月傍晚，輕吻著人的微風和溫柔撫摩的陽光逐漸消失，吻著我的韻律和輕撫我的詩句攀升到我生命的最高峰。主宰每人的命運之輪如今帶我到死亡的時辰……」這顯然是從謝尼爾死前幾天寫的詩句：「正如最後一道陽光和微風燦爛絢麗地終結了一個美麗的日子，我在斷頭台腳下拿起我詩歌的豎琴。也許輪到我的時候即將來臨。」所演化來的。這些詩句被吉奧達諾伴以熱情而激昂慷慨的音樂，表現出詩人的熱情和動蕩的時代，使聽者熱血沸騰。

歷史上陪著謝尼爾上斷頭台的並不是他的情人，而是他的作家朋友。瑪德琳娜的原型是誰呢？它其實是來自謝尼爾最有名的一首詩〈被捕的少女〉。謝尼爾在獄中曾見到一位美麗出眾的貴族少女，是夸尼伯爵的千金艾美。在詩人的想像中，恐懼死亡的天真少女懇求著死神放過她，讓她有機會體驗生命。謝尼爾在臨刑前把這首詩遞給了艾美。

可惜佳人並不如詩人的想像。艾美雖然荳蔻年華，花容玉貌，卻非天真純潔。艾美已婚，當時是和情人在一起，她賄賂獄卒，逃過了死刑，出獄後又換了幾個情人。她漫不經心地把謝尼爾給她的詩交給他人，在回憶錄中也沒有提到他，大概早把他忘懷。謝尼爾可能從未與艾美交談過，但是憑著詩人的敏感、想像力和對人類的愛，把這位素不相識的少女提升為他最後的繆斯。就如貝緹麗采一生只與但丁見過兩面，卻成為他不朽詩作的靈感，謝尼爾這位只見過面的繆斯，也將他的恐懼昇華為勇氣，使他坦然面對死亡。（寄自伊利諾州）