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貓的額頭

（貓隱書店）隱匿
雙眼亮晶晶地看著我的咖哩。（隱匿．攝影）
雙眼亮晶晶地看著我的咖哩。（隱匿．攝影）

雖然曾接觸過上百隻的貓，其中也有許多和我關係密切，但我卻總是懷念著金沙，尤其是和牠額頭貼著我額頭，什麼也不想的那些安靜而光亮的片刻。我不知該怎麼形容那種感覺，每當額頭互相貼近，好像腦子裡所有的混亂都被移走了，整個人變得輕盈而滿足。

我不禁想著，或許額頭具有神祕的力量吧？不然為何主掌智慧的雅典娜要從宙斯的額頭迸出，命相學也將印堂列為最重要的部位。而如果一隻貓用額頭頂著你，代表牠已將你納入牠的群體，你是牠最信任的存在。或許因此，日本甚至出了一款貓額頭味道的香水。

金沙過世之後，我曾在貓群中找尋可以和我碰額頭的貓，可是每當我的臉靠近時，所有的貓都閃開了，甚至就連每晚睡在我臉上的甜粿也一樣，最後我終於放棄找尋，原因是當我堅持把額頭靠向樣子的時候，牠受到太大的驚嚇，竟抓傷了我的臉。

當然，這件事很快就被我拋諸腦後，直到三年後的某天。那時咖哩被安置在中途之家，在陌生環境中非常惶恐，當我去探望牠時，牠太開心了，突然重重地將額頭貼在我的額頭上！我愣住了，那一瞬間，我不禁想像：或許咖哩就是代替金沙的那隻貓？

不過，當我將咖哩帶回家以後，牠便不再這麼做了，現在我如果將額頭靠向牠的臉，應該會被毀容吧？但我一點也不在乎，重要的是居家後的咖哩很快樂。

牠剛來的時候，我恰巧每天必須餵蓓蓓吃中藥，在每次的扭打搏鬥中，我瞥見咖哩總是非常貼近，且雙眼亮晶晶地注視著我們，甚至還發出了響徹雲霄的呼嚕聲，很明顯地，牠非常羨慕蓓蓓，真讓我不敢相信！沒想到不久後咖哩也因為腸胃炎而必須吃藥了。

果然當我開始餵藥時，咖哩毫不掩飾牠的歡喜，牠一副受寵若驚的模樣，喜孜孜地接受了早晚各兩顆膠囊，不僅毫無掙扎，嘴巴還張得很大，也發出了驚人的呼嚕聲，看著牠這可愛的模樣，我覺得自己真是太幸運了！

然而，餵藥到第五天，咖哩逐漸認清這件事並非被愛與享樂，而是可怕的暴力行為！於是從第六天開始，牠凶性大發，對著我齜牙咧嘴、哈氣又伸爪！看著牠那恐怖的模樣，我一度考慮要蓋棉被硬灌，但後來還是怯懦地放棄了，因為牠的症狀其實已差不多解除了。

現在牠來到我家已超過一年，前陣子因為感冒又需要服藥，這時的牠已完全了解餵藥的真相，但牠也願意忍受了，就算再痛苦，也不會對我亮出利爪。

如今我已徹底明白，沒有一隻貓會是金沙的替代品，因為咖哩絕對是獨一無二的！每當貓咪們圍在我身邊爭寵鬥毆，全都感覺自己受到的關注不夠多時，牠卻置身事外，不是在遠處睡大頭覺，就是悠然路過，看也不看我們一眼，彷彿獨自生活在另一次元。牠最大的撒嬌只是要求我捧著裝罐頭的碗餵牠吃，或者梳毛時開心得口水流滿地，如此而已。這讓苦於被群貓糾纏的我，分外感覺到牠是多麼獨立又可愛。

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