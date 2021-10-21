有一次在亞馬遜 網站瀏覽尋找書籍時，一本書跳入眼簾，書名叫“Legends of the Condor Heroes”，封面上一位挽著髮髻的男子，手中握著一把長劍望向遠方，左上角縱排兩個熟悉的手寫中文字體：金庸。我的心狂跳了幾下，這不就是在少女時代陪伴我無數晨昏的《射鵰英雄傳》嗎？三十年後，在異鄉的網路世界以截然不同的樣貌、語言出現在眼前，彷彿遇見老朋友般，有種他鄉遇故知、久違重逢的歡喜，瞬間將時光倒轉回那段無憂無慮的年少歲月。

當年老師在講台上講課，我在座位上偷偷看武俠小說 ，沉浸在想像力天馬行空所創造出的武林世界，心情隨著書中角色的愛恨情仇、變幻無窮令人眼花撩亂的武功招式而起伏跌宕，沉醉其間，讚嘆不已。家中書架上好幾排金庸、古龍、溫瑞安的作品，周末不用上學的日子，我總窩居在家中一間擺放著玻璃鐵櫃書櫥、咖啡色漆木書桌的開放式房間，坐在寬敞舒適的藤木旋轉椅裡，一邊聽著音樂，一邊讀著書櫃裡一本本精采的武俠小說。還記得一個夏日早晨，當時音響正播放著民歌〈微風往事〉，鄭怡清亮的歌聲緩緩唱著：「早晨的微風，我們向遠處出發中，往事如煙，不要回首……」我手中正捧讀著《射鵰英雄傳》，讀至郭靖與黃蓉躲在牛家村密室療傷的經典橋段，這個場景深深嵌入記憶底層。如今每當耳邊響起這首民歌的旋律，便自動浮現當日情景以及書中的點滴情節，如此清晰鮮明，彷彿昨日。

家裡兩個男孩看見我對著電腦螢幕念念有詞，挨過來指著上面的書問我：「你在看什麼？」我向他們解釋：「為娘的在回味我的青春啊！你們知道嗎，這位作者金庸在華人世界無人不知無人不曉，沒有讀過他的書，也看過依據其小說改編的電視劇或電影 。」

從1955年《書劍恩仇錄》開始至1972年《鹿鼎記》封筆，金庸一生共創作出十五部武俠小說，除了《鴛鴦刀》只搬上大銀幕，沒有拍攝電視劇外，其餘作品都曾被改編成連續劇，其中最受歡迎的《射鵰英雄傳》更被翻拍超過十次。有人說，金庸養活半個娛樂圈，從每隔幾年就有不同世代演員、製作團隊重新拍攝金庸經典武俠小說來看，這句話倒也貼切。金庸創造了無人能出其右的武俠文學現象。

我念出亞馬遜上幾則讀者書評，有人讚譽金庸是最偉大的武俠小說作者，他的作品是史詩級的創作，更有人說《射鵰英雄傳》是中文版的《魔戒》。小孩聽了很好奇地問：「那他的書都在講些什麼？」

嗯，這個問題不好回答，尤其對從小生長在國外的孩子來說，如何向他們解釋武林、各大門派武功和行俠仗義的概念？光是赫赫有名的降龍十八掌、乾坤大挪移、彈指神功，便讓他們露出「這怎麼可能」的不可置信神情，更遑論蛤蟆功、打狗棒法，還沒解釋完，兩兄弟已經哈哈大笑，拿著棒子做勢要追打家中無辜的小狗。《射鵰英雄傳》中，南宋與金國、蒙古之間國仇家恨的戰爭歷史背景，嵌入虛構武林群俠爭奪武功密笈，亂世兒女愛恨糾葛與破碎家國的悲愴無奈，交織出一則磅礡壯闊蕩氣迴腸的傳奇故事。這些屬於武俠世界的奇幻魅力，是那些成長於異國的人難以理解並感動的。

金庸熟讀古典詩詞與傳統典故，他的小說歷史背景貫穿六世紀到十七世紀的中國，跨越宋元明清，敘事一氣呵成，酣暢淋漓。書中每個人物性格刻畫細膩鮮明、栩栩如生，情節曲折起伏，環環相扣，不時有令人拍案叫絕的峰迴路轉。2018年在《射鵰英雄傳》完成後六十年，英國的MacLehose出版社將這本讓金庸奠定武林至尊地位的小說正式推介給廣大的西方讀者。當時《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）一篇文章說，金庸以錯綜複雜的敘事將古老世界中的「江湖」和「武俠」帶給讀者，並且塑造了隨時可登上大銀幕的俠肝義膽英雄人物，可比擬為中文版的《權力遊戲》或《魔戒》。

其實更早之前有一個叫「武俠世界」（Wuxiaworld）的網站，將金庸與古龍作品翻譯成英文，吸引了許多來自全球各地的武俠鐵粉，從創立以來已經累積超過數億瀏覽人數。版主賴靜平是超級金庸迷，他本來是一位美國外交官，2014年毅然辭職決定創辦「武俠世界」網站，他的帳號名稱RWX便是他最喜歡的人物——《笑傲江湖》中的任我行的拼音縮寫。而李安的武俠電影《臥虎藏龍》，更是席捲了歐美市場，大獲國際好評，並得到奧斯卡金像獎最佳外語片的肯定。片中令人目眩神迷的飛簷走壁的輕功，玉嬌龍與李慕白在極具東方意象之美的綠色竹海上舞劍對決，拍出了另一種高度的武俠文化電影。

武俠小說是許多世代人青春年少時光無法抹滅的共同回憶。我也曾幻想自己是身懷絕技的俠女，在險惡的江湖道上行俠仗義，剷奸鋤惡。當哥哥的小孩宣告為即將誕生的女兒取名為王語嫣時，我可以預見十多年後小女孩上高中時同儕友伴的有趣反應。

每個人心中都有一個年少輕狂的武俠夢，感謝武俠小說創作者塑造充滿熱血、快意恩仇的柔骨俠情天地，滋養了每一代讀者年輕不羈的心。江湖路萬水千山，藏有許許多多人的青春夢想。

金庸說：「有人的地方就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖。」無論身處哪一個時代，我們皆在江湖之中。走一趟江湖青春路，再回首，英雄已白頭。（寄自加州）