飛過藍天的雁群。（王士躍．圖片提供）

秋天的時候，普拉多湖上飛來許多過冬的候鳥。牠們以各種獨特的飛姿翩翩而落，使沉寂了整個炎夏的湖面一下子變得熱鬧起來。白鵜鶘搧動著白裡透黑的翅膀，像一架架平穩而模樣滑稽的玩具飛機撲向湖面，在靜湖的臉龐上砸出點點俏皮的酒窩。鸕鷀在低空飛行，幾乎是貼著水面，一邊警覺著水下的動靜，一邊撲稜著雙翅，姿態略顯笨拙地落到船塢上。湖鷗飛來時則掀起一陣空氣漩渦，嗖嗖地攪動湖面。牠們是鳥中勇敢的高台跳水者，往往一個猛子像鑽頭覓縫直戳湖心。牠們聞到了空氣中的秋雨味兒，也聽到了各種魚蝦蛙蟲攪弄的水聲，鴨兒藻泛綠了，芥末花在濃霧中冒出了嫩芽，濕潤中大地甦醒，萬物蔥蘢。

加拿大 黑雁的到來則標誌著候鳥們集結的高潮，其聲勢遠非其他鳥禽所能比，「嘎嘎——嘎嘎——」，未見其影，先聞其聲，自渺遠的天際傳來，混亂中帶著協調，豁亮中透著生猛，甚至粗野，像一群追獵中的犬吠，前呼後應，飛奔而來。漂亮的隊形在空中不時變化著，由一撇一捺的大大的人字，迅速地折成一條橫線，向下俯衝，十分默契地一個接著一個從湛藍的天湖「嘭、嘭、嘭」地跳入了碧綠的地湖。

雨在飄灑，輕柔如絲，瑩潤似油。黑雁大大咧咧地走回再熟悉不過的湖邊草地，快活地吃著鮮草青葉。來普拉多湖過冬的黑雁估計至少在五百隻以上，由幾十個群落和上百個家庭組成，每年秋天都會分批地從美國北方和加拿大飛來南加州 和墨西哥湖澤濕地，春天時又飛回北方棲息地孵化和避暑，遵循古老的生物時鐘，秋來春去，雷打不動。

說也奇怪，有一隻奇特的黑雁，不僅待在這裡不走，還與一群家鵝生活在一起，其樂融融地一過就是好幾年。牠把溫暖的普拉多濕地當作了永久的家，變成了名副其實的留雁。

管理員莫妮卡在這裡負責野生動物保護已有多年，她時常觀察這隻留雁的行蹤，還拍下了不少珍貴的照片和影片。她告訴我這隻留雁已經完全適應了普拉多濕地（Prado Wetlands）的生態環境，儘管南加 州夏季氣溫高達100華氏度以上，牠卻能堅守不棄。最初牠獨往獨來，孤身隻影，不知從什麼時候起，公園裡來了一群被人放生的家鵝，你來我往地，牠們就結成了夥伴，鵝無論走到哪裡，那隻黑雁就跟到哪裡，形影不離。

近年來大氣暖化，北方冬天溫暖，留鳥留雁現象越來越顯著。某聖誕節前後，我曾在加拿大西南地區和美國華盛頓州見過很多滯留的黑雁，雖說已入冬，可當地氣候和煦如春，水草茂盛，候鳥們優哉游哉，懶得飛到南方度冬了。眼前所見卻是相反的情形，即使南加州的天氣越來越炎熱，黑雁也選擇滯留於此，也許是看上了濕地豐沛的水源和食物吧。

黑雁體形比家鵝瘦小，可是雙翅卻頎長剛健，適於翱翔萬里藍天。牠的頜下有一道粉白的斑帶，如繫著一條銀色絲巾，和家鵝們混在一起十分顯眼。鵝聒噪，整日扯著嗓門兒「咯咯咯」地爭吵不休；黑雁則靜默，只「刷刷刷」地悶頭吃草，脖子一歪一歪，那些鮮草就像被收割機掃過，統統送進了雁的大扁嘴裡。一開始，鵝們並不待見牠，這算什麼！牠們是早已老死不相往來的八支遠親，懶得搭理牠。然而古人云：「相隨百步也有徘徊之意」，經過一段時間的磨合，鵝雁就漸漸適應彼此，形同親人了。

去年的一場新冠疫情無疑讓這種奇異的關係更上層樓。在那段時間裡，公園徹底關閉了，於是乎土狼、山貓從藏身之處竄出，三天兩頭溜到湖岸來，吃掉了好幾隻鵝的同伴。剩下的幾隻鵝立刻顯得身單力薄，岌岌可危。自然而然鵝雁之間的關係就變得更密切了，大家抱團取暖，惺惺相惜吧。白天雁鵝們在草地一起曬太陽打瞌睡，晚上則悄悄下水，躲避岸上的危險。見到情況不妙時，鵝還會「咯咯咯」呼喊著雁歸隊，雁一抖翅膀就乖乖地飛回群裡。而黑雁善飛，常常凌空鳥瞰，敏銳地掃描下面情況，及時發出警報，同進同撤。

每當秋雷隆隆、酥雨淅淅，這隻黑雁就變了一個樣，整日神不守舍，不時「砰砰砰」地踹踏腳下，似乎要發脾氣。原來那是在敲打著求偶的愛情鼓點。加拿大黑雁就像天鵝、鴻雁一樣，一夫一妻，絶不朝秦暮楚。這時也總會有一隻雌雁千里尋夫，飛回到這隻雄雁的身邊來。

每逢此時，雄雁就暫別了牠的鵝友們——儘管鵝們對此也是酸溜溜的，事後黑雁返群，牠們還會小小地群起攻擊牠一番。兩雁重逢，如膠似漆，卿卿我我。看到牠們草上湖裡出雙入對，半步不離，好不黏糊兒，我不免好奇：既然兩情相悅，又何必飛來飛去，忍受孤獨和分居之苦呢？這個問題困惑了我一陣子。然而，自然界有太多神祕現象無法破解，生態學家利奧波德（Aldo Leopold）的見解頗有道理，他說：「如果我們已經徹底瞭解了黑雁的話，這個世界會變得多麼索然無味。」也許我們應該保持一種任其所為的態度，遵循自然法則，讓神祕的事物維持其神祕性吧，這樣世界才更有趣。

這對重逢的黑雁在葦叢裡安了家，並在牠們的南國新家生下了一窩幼雁。雁爸雁媽一同哺育照料，呵護有加。等小雁們稍長大了一些，還帶出門蹓躂，熟悉大自然。有一次我發現湖上出現了奇特的漂浮物，因為距離遠而看不清楚，好似一片水草在漂移，拉出長長的漣漪，難道是一座移動的水藻島嗎？我拿出望遠鏡來，這才看清是這對黑雁正帶著出生不久的雁寶寶們戲水遊湖呢。小雁們渾身上下毛茸茸、軟柔柔，和水草一樣鮮亮。牠們漂流著，身後是盪開的人字形漣漪。

在湖畔，牠們「吧唧吧唧」地邁著方步閒逛，陽光灑滿了普拉多草甸，芥末花開得漫山遍野，草地鷚啼聲宛轉如笛，彩虹鱒不時躍出湖面，呼吸一口鮮甜的濕氣，春天的氣息瀰漫在空氣裡。牠們高興極了，「嘎嘎嘎」，雁爸雁媽一前一後帶頭嚷了幾嗓子，小雁們也跟著學模學樣，「嘎嘎、嘎嘎」地呼應著。

不知什麼時候鵝叔鵝嬸們也加入到了牠們的隊伍中來，跟在小雁們的周圍左搖右晃地散步，視同己出。牠們旁若無人，信步閒遊，鵝的嗓門兒大，如果發現有人走近了，就會「咯咯咯」地發出警告，或者釣魚者占據了牠們的領地，就會不客氣地群起圍攻，衝向這些入侵者，嚇得釣魚人不得不收了魚竿，奪路而逃。

莫妮卡傳給我不少雁鵝生活的圖片，其中幾幅雁鵝們護衛小雁春遊的畫面，溫馨難忘，令人動容。拒絶孤獨，抱團取暖的行為不僅體現在同種類的生物群中，也會超越屬性和物界。大愛無疆，生命相依，友情永恆。

雁媽終於要帶著幼雁們飛回北方了，那是一幕氣勢壯觀的奇景。牠們和其他的黑雁部落組成了遠征隊列，人字形當先，其他編隊替換，壯雁在前，弱幼隨後，根據雁陣減壓的原理，用群體的翅漩彼此托浮，一路前行。初次帶飛的雁媽會飛在幼雁的前方，頂住高氣流，節省兒女們的力氣，並不時地彼此高低呼喚，加油打氣。

由此我似又加深了一分對黑雁的認識。也許因為雌雁必須帶領新雁們踏上那條遷徙之路，才要每年飛回北方的吧？她是為了讓孩子們熟悉南北飛翔的路線啊。只要有新生兒女加入到這個家庭，雁媽就要不斷地兩地飛來飛去，從不停歇。

暫別了普拉多濕地，暫別了雁鵝親人們，牠們飛過了大湖，飛過了山崗，飛過了藍天和太陽，飛過了夜空和星星，揮灑出流動的書法之姿，滿是詩意。（寄自加州）