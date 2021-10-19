我確信廚藝的養成，除了耳濡目染，更需要環境惕勵。在客家農莊，小孩若不會做簡單料理，恐怕會餓死田頭。農忙時節，長輩經常以換工方式遠出外鄉工作 ，早出晚歸。在灶孔門前起火，送柴入爐膛，煮飯炒菜來溫飽肚子，算是村中小孩的基本技能。我雖無中華一番廚神的必殺技，但料理簡單家常菜，勉強還上得了檯面。

有一年，大姑女兒們近午時來到我們家。父母換工去了，阿婆怔在廚房腦筋發白。米缸有米之外，她實在想不出午餐能端出什麼菜來，陳年醃菜顯得窮酸，自製豆腐乳、豆豉又鹹得要命。雙手搓著絞著，杵了半晌仍無定見，我在理由充分因緣俱足下，擅自作主去後院宰了一隻雞，也不管她是否心疼，我清理內臟就像清理木瓜籽一般流利。雞腸炒芹菜，以多柄多叉的芹菜為雞腸架起氣勢，洗刷了「雞腸鳥肚」小氣的罪名。高湯煮乾扁的昆布，膨脹如雲，滾沸之後，蛋花開得又大又好。剁一盤雞肉，將腳、翅、雞頭先入盤底，特意置放蓬鬆，偽裝雞隻的肥美，其實牠尚不足三斤重。一眼望上餐桌便是大豐沛，那年我還是個小六生，彷若已得到祖父總鋪師的真傳，成為美談。

阿婆看到後生晚輩的表現，心中一股暖流氾濫，客家小廚神儼然在茄苳溪畔崛起，彷若遺世獨立的村落，誕生了一位與眾不同的小孩——廚神阿居師。對於別人的讚美，我總是牽牽嘴角沉默不語，心知肚明那只是雕蟲小技不足掛齒。食物好吃與否非關鍵所在，在那個只求粗飽的年代，菜餚分量經常決定了廚師的重量。一位好廚師，在客人還沒上桌前，就要在視覺中讓人飽餐一頓，否則即便食物再精緻，也只是聊具一格。小小年紀，我便深刻地把握這個小小祕訣。

在這之前，我聽阿母說過一則軼事，一位城裡的女孩嫁來客家庄後，開始學習農事。數年後，男人會的農事，女人也會，在田畝中農事分量等同。但是男人日落而息，女人月升之後，還要煮飯洗衣，趕鴨餵豬，在黑乎乎的夜裡不停穿梭。在男人眼裡，彷彿一切天經地義，臨暗前，他從田裡採摘一大把茼蒿，吩咐妻子晚上清炒入餚，怎料菜上桌後，男人不明就裡地動手打了老婆，理由是：她怎麼會將一大把的茼蒿炒成一小盤呢！她懷疑妻偷吃了，要不然就是私藏獨享。男人從不知煮婦難為，更不知茼蒿會嚴重縮水。村莊眾老嫗聽聞後忿忿不平，將茼蒿菜改名為「打餔娘菜」，一直流傳至今。

餔娘，客家語，妻子的意思。打餔娘菜，就是打老婆菜。男人火往心頭撞，在理盲智盲下，茼蒿自此背負兩性傾斜的惡名。不過，打餔娘菜隨著時代的推移產生了質變。九○年代，兩性意識抬頭，茼蒿菜在村莊上演不同的橋段。下庄的棗嬸婆，田畝下崗後，見先生蹺著二郎腿，頻頻催促要吃晚飯，心中憤怒無以發洩，炒茼蒿菜前，索性菜也不先挑過，野草混雜著一併下鍋，一大盤分量超多，老公卻暴跳如雷，滑稽的模樣就像是鍋上的熱油，這個年代打老婆算是家暴 ，他不敢動手。嬸婆說，煮了那麼多年的菜，沒人說好吃，沒人向她謝過，每次只會嫌少，怎知道大家不吃草。這是打餔娘菜在多年之後出現的後座力，狠狠地反擊。

年前，我到台中北屯水湳傳統市場買茼蒿準備晚餐，深知這菜會縮水，打餔娘菜的客家歷史又殷鑑不遠，右手抓了一把，左手再捧一把，免得妻嫌我小裡小氣的，炒的青菜不夠塞她牙縫。哪知道時代又變了，流行起早餐吃得好，晚餐要吃得少。她看到一大盤打餔娘菜，氣得想打起老公來。