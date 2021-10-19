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「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

乾洗店春秋

嚴筱意
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

舊家附近有個社區商場，有美式生鮮超市、藥店、甜甜圈店、中西式快餐店，還有西北角落一家乾洗店。商場夾在我家及女兒學校中間，生活機能方便，常是我每天出門的第一站，及回家前的最後一站。

有個星期六早上，我到商場超市買菜，走進熟食部，穿著超市制服的蜜雪兒跟我打招呼。蜜雪兒人如其名，平常笑得甜蜜蜜的，一向在那家乾洗店櫃台收發衣服，今天怎麼會在這裡工作

蜜雪兒把整隻火腿架上機器，幫我片出薄薄的肉片。她漂亮的眉眼垮成八字，蓬鬆如雲的頭髮被髪網壓得跟嘴角一般扁。她嘆口氣：「最近家有事急需用錢，只好來兼差。」「我一直以為那家乾洗店是妳開的。」「No！I Wish！我不是老闆娘，是就好了。」她重重地嘆口大氣，原來她只是員工，平常站在旁邊的大媽才是真正的老闆娘。

又過一周，我去乾洗店拿衣服。蜜雪兒不再微笑如蜜，她嚴肅地遞給我一張紙，要我幫她簽名證實：「我曾經看過蜜雪兒小姐在每周一到周六，由上午七點到下午七點期間，在此乾洗店工作。」蜜雪兒說老闆不願借錢也不願加薪，她只好找律師。律師說她應該要拿加班費，但需要五十個人連署證明她有加班。單子上已經有三、四十個簽名，我想了一下，簽了字。

下個月再去店裡，已不見蜜雪兒，換成老闆娘自己站檯。老闆娘來自韓國，一如很多新移民，英文不夠熟諳，常自動閃避法律條文，以為不管不顧就沒有事。其實她也是一肚子冤屈，當初雇工時已經講好了工作幾天、月薪多少，這都一年多了，怎麼還找律師來告？

加州勞動法規定：員工每天工作八小時，必須給員工早晚各一次十分鐘喝咖啡時間、以及最少三十分鐘的午餐休息時間。十分鐘的咖啡時間是公司必須付薪資的，所以不用打卡。但是三十分鐘的午餐時間是不用付薪的，所以必須有打卡記錄證明員工真的有去吃飯休息才行，不然被查到就要罰款，還可能被員工提起集體訴訟。另外員工上下班打卡時，如提前幾分鐘、或推遲幾分鐘，造成當天總工時超過八小時，老闆就要付超時加班費等等。有很多規定。

蜜雪兒因為缺錢急用找過老闆娘，但是老闆娘以生意不好沒多考慮就拒絕了。等律師找上門才知麻煩，老闆娘想到打官司內心就發抖，鉅額罰款加律師費更令她夜夜難眠，白天精神不濟幾乎休克，嚴肅的臉更沉了。其實老闆娘人不錯，洗燙工品質很好，逢新年和聖誕節會送客人小禮物，衣服量多時也會自動打個折扣。只是她個性太較真，說話慣以第四聲重音切結句子，如刀砍豆腐，毫無轉圜餘地，嚴肅氣場直接反映在臉上，叫人進店後不敢直視她，也不想久留。那一陣子，生意大受影響。

又過了兩個月，我再到店裡，站檯人換成小金歐巴，年三十許，圓圓臉上常掛著諧星黃渤般憨厚的笑容，叫人一見就親切。原來的老闆娘急著脫手，小金撿了個便宜，把店和員工全盤了下來。他親自打理，客人一進門，總聽到他帶笑的聲音：「你好嗎？今天天氣很好啊！」雖是問候如擬，但他說話時看入客人眼裡的真誠，偶爾自嘲式的玩笑，常讓客人樂呵呵地，因此生意愈來愈好。小金原本就討喜的臉，就天天笑得更憨了。

聰明的小金，從我送洗的衣物揣測出我的工作，得空時，最愛跟我聊創業與行銷，「妳為什麼選這個項目呢？」「剛開始如何推銷出去？」「妳碰到競爭對手怎麼辦？」「妳怎麼樣才能找到對的員工？」等等。他問的問題，讓我知道他是懂生意的。原來他有名校MBA學位，主修行銷，開過廣告公司，但是隨著手機網路盛行，紙本廣告業務一落千丈。正好機緣巧合，盤下這家乾洗店，「乾洗店現金收入穩定，是Cash Cow，很不錯的投資。我母親兼做修改衣服，幫我照顧店兼可打發時間。」但是我隱約可窺見，小金的憨厚微笑下，有顆不甘被衣架圈住、蠢蠢欲動想要再回到市場衝刺的心。

幾年後，我搬到二十哩外的新家，試了附近幾家乾洗店都不習慣，寧可開長路回來找小金，但次數明顯減少。有一天，我再去乾洗店，訝異見到大門把手上掛著鎖，店內清冷只剩一地灰塵紙張，玻璃窗口掛著小小的招租牌子。我有多久沒回過小金的店？發生什麼事了？我在店外張望了一會兒，有點悵然，正想離開時，正好小金回來拿信。匆匆忙忙之中，他告訴我：「房東要漲我房租，也不管前陣子金融風暴，有多少人被裁員，誰還送衣乾洗？現在景氣還沒回穩就想漲租，我氣不過，不租了。」那個快樂溫暖的小金不見了，跳出的是骨子裡那股強悍的性格。我心想：「為什麼不把店盤給別人？可惜了那一批好員工。」也許聰明如小金，早已洞悉潮流的變遷，他不願死守店面，想趁機轉行？如果房東不漲價，他是否會再繼續經營三十年？讓化學乾洗劑和蒸氣把雄心壯志漂成白髪蒼蒼？

商場內物換星移，洋超市換成台灣超市，甜甜圈店改做奶茶加盟店，唯一不變的是角落寬大玻璃窗內，鎖住的冷清空無。乾洗店的店面空置了近十年，房東想必損失不貲，可曾後悔當初漲租的決定？小金如果不賭氣，緩緩把店盤掉，也可拿回本金和利潤；而我們客人少了一個優質的乾洗店。這是一個三輸的局面，實在可惜。

我換了一家乾洗店。韓國老闆永伯喜孜孜地秀照片給我看，「我升格當爺爺了，你看我孫女。」白髮蒼蒼的他說。這個店開了四十年，平安穩定的生活，養大兒女，兒女都是名校畢業，也有好工作，現在又有孫輩了，永伯的美國夢成真。不過這個夢，也許不適合每一個人。我想起小金，不知他找到自己的夢想事業沒有？挺懷念每次走進店裡迎來的憨厚笑容及真誠眼神。

去年疫情起，永伯順勢關店退休，含飴弄孫去了。

那天，開車又經過那條街，我特意轉頭看一眼，小金曾經開的乾洗店，窗內清冷依舊。牆外，一面更大更新的招租布條掛得更高，隨著街口的紅綠燈號誌，一明一暗地，變著臉色。（寄自加州）

蜜雪兒 工作 房東

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打餔娘菜

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