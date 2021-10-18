譚嗣同偽造家書救了父親一命

戊戌六君子之一譚嗣同。 （圖／取自網路）

瞻仰「戊戌變法」先賢的歷史遺蹟，我曾到山東和廣東拜訪了康有為和梁啟超的故居，去天津看了梁啟超的書房「飲冰室」；隨後又走進湖南省瀏陽市北正街98號「譚嗣同故居」，覺得這位中國 革命史上了不起的英雄，正與我同在，與我一同呼吸，我默誦他的遺言：

各國變法，無不從流血而成，今中國未聞有變法而流血者，此國之所以不昌。有之，請自嗣同始。

百載以下讀之，猶令人壯懷激烈。

1894年「甲午戰爭」中國敗於日本 ，被迫簽訂「馬關條約」，割讓台灣與遼東半島，並賠款兩億兩白銀。國人對此悲憤難抑，正在北京 應試的舉子，在康有為和梁啟超的領頭下，上書光緒皇帝，反對簽約，並提出「拒和、遷都、練兵、變法」的主張，史稱「公車上書」。因為漢代以公家車馬送士人入京考試，後人就以「公車」作為入京應試舉子的代稱。光緒採納了康、梁這一群士子的建議，開始推行新政，譚嗣同也積極參加，這就是「戊戌變法」。但此舉觸犯了慈禧太后及守舊大臣，乃發動政變，軟禁了光緒，並逮捕維新派成員，康、梁避走海外，但譚嗣同置生死於度外，在多方營救光緒未成之後，決定留下以身殉道。他說：

不有行者，無以圖將來；不有死者，無以召後起。

他一點都沒有認為避難的人有何不對。留者去者，各有其責，各盡其分。這樣博大的胸懷，非英雄豪俊，何克臻此？

譚嗣同「鐵漢柔情」最使人難忘者，是故居中展出他的一分「偽造家書」，這封信救了他父親一命。

譚嗣同1865年出生在北京，他父親譚繼洵在京師任官，嗣同十三歲回老家湖南瀏陽掃墓時，留下讀書，並從「大刀王五」（王正誼）習武。1896年回北京，從事辦學、辦報等社會活動；後以四品章京入軍機處，參與維新運動。那時他父親譚繼洵已官拜湖北巡撫兼署湖廣總督，是「封疆大吏」。變法失敗，譚嗣同決定留下，對維新革命生死以之。但他也知道，「造反」是「滅九族」的罪，於是他模仿父親的筆跡，替父親寫了一封「訓子家書」，擱在書房裡。他知道官府會來搜查，這封信是寫給慈禧看的：

你大逆不道，屢違父訓，妄言維新，狂行變法，有悖國法家規，故而斷絕父子情緣。倘若不信，以此信作為憑證，爾後逆子伏法量刑，皆與吾無關。譚繼洵

譚嗣同為了維護變法的精神而選擇留下。可是為了不連累父親，卻說了很多言不由衷的話，甚至否定了自己用生命維護的變法大業。不過他的努力沒有白費，譚繼洵只是被罷了官，沒有被殺，於1901年終老於家鄉瀏陽。

譚嗣同參與康、梁的變法維新，當然被視為「改革派」。但1932年有學者在他故居中發現他的一本日記，卻對此有深一層的看法。

眾所周知，康有為主張依靠光緒皇帝，以變法強國，是維持大清國祚的「保皇派」。而在譚嗣同的日記中，他卻沒有絲毫的「忠君」思想，相反的還痛責清朝皇帝的暴虐無道。日記中反覆回顧清軍入關以來對漢人百姓的種種暴行：

馬足蹴中原，中原墟矣，鋒刃擬華人，華人糜矣，……錮其耳目，桎其手足，壓制其心思，絕其利源，窘其生計，塞蔽其智術，繁拜跪之儀，以挫其志節，而士大夫之才窘矣，立著書之禁，以緘其口說，而文字之禍烈矣。

一方面，滿清在開國初期，對江南百姓殺戮過多，揚州十日、江陰之屠，犯下很多重大的罪行；同時，為了維護自己的異族統治，竭力打壓士人的思想，製造了慘烈的文字獄。在譚嗣同看來，對於中國的落後，滿清統治者應負主要責任。

此外，對「中興」清廷的曾國藩、左宗棠等湖南籍名臣，同為湖南人的譚嗣同也極為不滿，指責他們效命異族「乃不以為罪，反以為功」。

譚嗣同那麼憎恨清朝，為何不直接選擇武裝革命，反而還和康有為一起維新變法呢？原來，康有為的一句政治口號，深深將他吸引。這句話便是「保中國不保大清」。他希望利用康有為、梁啟超等維新派，打入清廷內部以謀未來更大的革命事業。所以，他在從事維新運動時，就利用各種手段，希望將社會大眾潛移默化成革命黨。例如，他在開辦新式學堂時，常將《明夷待訪錄》、《揚州十日記》等反清書籍，祕密散發給學生閱讀。

由於譚嗣同是個真正的革命派，他在維新運動中，表現得最為積極。例如策動袁世凱發動政變，抓捕慈禧和榮祿。正是這種膽氣，讓譚嗣同毅然留下慷慨赴死。或許在他看來，自己的鮮血有助於國人認清滿清的腐朽、愚昧與不可救藥。後來的許多革命黨人，確實是感動於譚嗣同的犧牲，才走上了反清的道路。

譚嗣同被關進大牢，有〈獄中題壁〉詩，豪情溢於筆端，讀之教人熱淚盈眶：

望門投止思張儉

忍死須臾待杜根

我自橫刀向天笑

去留肝膽兩崑崙

張儉、杜根都為歷史人物，但「兩崑崙」卻是難解，連當時的梁啟超都說不清楚，今天就更難以尋索。不過，後人只要懂得、記住「我自橫刀向天笑」這一句，也就夠了。

其實，譚嗣同早在十八歲時，就寫過一首教人印象深刻的詞：

〈望海潮‧自題小影〉

曾經滄海，又來沙漠，四千里外關河。

骨相空談，腸輪自轉，回頭十八年過。

春夢醒來麼？對春帆細雨，獨自吟哦。

惟有瓶花，數枝相伴不須多。

寒江才脫漁蓑。剩風塵面貌，自看如何？

鑒不因人，形還問影，豈緣醉後顏酡！

拔劍欲高歌，有幾根俠骨，禁得揉搓？

忽說此人是我，睜眼細瞧科。

這首詞，充分表現了他的豪情壯志。但壯志未酬身先死，1898年9月28日，譚嗣同與林旭、楊深秀、劉光第、楊銳、康廣仁等「戊戌六君子」，在北京菜市口就義。臨刑前，譚嗣同猶高呼：「有心殺賊，無力回天；死得其所，快哉快哉！」

變法維新人物中，因譚嗣同態度最為激烈，所以慈禧銜恨最深。據後來胡志廷《譚嗣同就義目擊記》記載，慈禧令以鈍刀行刑，總共砍了三十幾刀，譚始斷氣，非常慘烈，但他始終未哼一聲，誠感天動地也。與他平生風義兼師友的「大刀王五」，是清末十大武林高手之一，曾偕同志謀劫法場以救嗣同，但清軍戒備極嚴，未能發動。

慈禧對譚嗣同的殘忍，並不出人意外，歷史上認為她是一個沒有仁心的「女皇帝」。甲午戰後，中日簽馬關條約，中方代表本另有他人，但日本的伊藤博文指定要李鴻章去。慈禧授予全權，日方的條件都可答應，於被迫同意割台之後，在賠款三億兩白銀上，李鴻章堅不讓步，希望中國能減少損失。在僵持中，日本「憤青」對李鴻章開了一槍，幾乎送命，此時國際輿論一片大譁，日方建議訂約談判暫停，讓李先療傷，鴻章不從，帶傷赴會，日方終於同意，賠款從三億兩降到兩億兩。

李鴻章在談判桌上受盡屈辱，回來後又遭國人「喪權辱國」的唾罵。他帶著染血的黃馬褂上朝陛見。鴻章乃中樞重臣，以垂老之年，為國效命，幾至喪生。照理說，當國之人總應表示一些同情、慰問之意才對，但慈禧卻說了一句到現在仍令人感到冷嗖嗖、寒到心的話：「難為你了，還留著。」

譚嗣同詩文著作不少，最著名的是《仁學》這部書，是一部融合儒、釋、道、墨等各家學術的哲學典籍。他認為世界是由物質的原質所構成，其本體是「仁」，世界的存在和發展都是由於「仁」的作用，故稱他的哲學為「仁學」。最早由梁啟超在日本出版。

《仁學》指斥二千年來專制制度為「大盜」，並猛烈抨擊三綱五常「鉗制天下」，它說：

二千年來之政，秦政也，皆大盜也；二千年來之學，荀學也，皆鄉愿也。惟大盜利用鄉愿，惟鄉愿工媚大盜。

譚嗣同的言論和行動，在在說明他不是保皇的維新派，而是道道地地的革命派。與孫中山一同奔走革命的黃興，1912年應袁世凱之邀到北京，9月16日在湖南同鄉會的歡迎會上，有這樣一段講話：

中國革命，湖南最先。戊戌之役有譚嗣同，庚子之役有唐才常，其後有馬福益、禹之謨諸君子。萍醴之役，廣州之役，我湖南死事者，不知凡幾。又如陳天華、楊篤生、姚宏業諸君子，憂時憤世，蹈海而死，所死之情形雖異，所死之目的則無不同。兄弟（編按：黃興自稱）繼諸先烈後奔走革命，心實無他，破壞黑暗專制，躋我五族同胞於平等之地位而已……。

黃興已將譚嗣同直接納入革命譜系了。

後來的「中華民國」革命成功了，「中華人民共和國」的革命也成功了，譚嗣同泉下有知，拿他「仁」的標尺來衡量，對這兩次革命的過程與結果，不知他滿意否？