西班牙風情美食Tapas

橄欖油煎巴特龍小青椒。(趙橋.圖片提供)

若是有機會到西班牙,你會發現不管到哪裡,幾乎大餐廰和小館子都有國民美食 ——Tapas。就像世界各地的美食一樣,飲食文化在不斷地發展過程當中都會傳承當地的特色風味,在歷史的烙印中,每一種美食都有著屬於自己的烹飪方式與故事。想要體會西班牙的風情及生活,一定要品嘗Tapas。

Tapas小吃不知何時成了西班牙招牌美食。傳說很久以前,有一位西班牙國王生病了,他厭倦宮廷大廚做的大餐,只想吃些輕食小菜,大廚便做了幾道小食,國王吃得非常高興,下令全國的餐館及酒店也要有這種搭配酒的小吃,讓全民同享。這便是Tapas的由來。另有一種說法,Tapas起源於南方的安達魯西亞區,當地居民喜歡在戶外用餐,Tapa一詞源於西班牙文Tapar,是「遮蓋」的意思。Tapas的前身是一塊用來蓋在酒杯上的火腿、乳酪或麵包,以防止飛蟲落入酒杯中。事實上,西班牙人和大多數朝九晚五的世人不同,許多西班牙人中午都會花很長的時間來吃午餐和睡午覺。他們的工作日通常開始於上午,按照習慣下午二點到四點之間午餐,晚餐至少要到晚上九點以後。在漫長的午後時光,人們會在下班之後,與三五好友在酒館間留連,一邊聊天,一邊享用Tapas和酒,以排解壓力放鬆心情。Tapas締造了西班牙特殊的生活形態和社交模式——無拘無束,怡然自得。

走在馬德里最繁華的太陽門廣場,很難不被各家Tapas餐館門外的大型照片看板吸引住,每一碟小菜看來都讓人垂涎欲滴。入內一入座就看到桌面上印刷精美的餐墊紙,展示了該家餐館的經典Tapas,價格從三歐元到十歐元不等,餐墊紙也成了客人的點菜指引。各式Tapas花樣繁多,看得眼花撩亂,但基本食材無非是:橄欖、大蒜、洋蔥、馬鈴薯、番茄、蔬菜、海鮮及各種豬肉製品。

我看到鄰桌擺滿了各式小碟,五顏六色的新奇美食一字排開,賞心悅目。看來每一樣都不錯,實在不知如何點起。服務員推薦先來一盤「伊比利亞火腿冷盤」(Jamón ibérico),再來幾道典型的Tapas代表作。火腿不都一個樣嗎?有什麼新奇的?其實不然,原來西班牙人是如此痴迷及驕傲這條頂級的豬腿子,它也為國家賺了不少外匯。薄如紙片的火腿,清香撲鼻的暗紅肉,完全沒有腥味,肉質滑潤不硬不柴,入口即化,佐以哈密瓜,真是絕配。它用的是庇里牛斯山的放山黑毛豬,牠喝的是山泉,吃的是橡樹果子。火腿用國家標準分五個等級,最貴的一公斤要兩百多歐元。火腿也是Tapas的原料之一,經常會配上幾片吐司或脆麵包條。享用Tapas須搭配飲料,通常這些飲料是含酒精的,如啤酒或是西班牙的國酒——桑格利亞(Sangria),由柑橘、蘋果 和桃李浸泡紅酒的微酒精水果酒。

嘗完開胃小品的冷盤後,頃刻間各式熱食送上了桌,有玻璃的、陶瓷的、金屬的各類擺盤器皿,看來十分美觀。先嘗嚮往已久的名菜「西班牙海鮮飯」(Paella)。其原產於靠近地中海盛產海鮮的城鎮瓦倫西亞。用靈魂作料番紅花為米飯上色,飯的表層再舖以青口、蝦子、魷魚圈、干貝,每一粒米都吸收了濃濃的海鮮湯汁,鮮香爽口。接著是家喻戶曉的「馬鈴薯蛋餅」(Tortilla de patatas),它也是每位西班牙大媽的拿手平民料理,以蛋、馬鈴薯、洋蔥,甜椒先煎後烘,外型圓滿,內裡溼潤滑口。這道料理是西班牙的大眾化美食,到處可見,通常是吃冷的。以華人口味而言,若是熾熱的蛋餅,可能更 l美味吧。

「橄欖油煎巴特龍小青椒」(Pimientos de padrón )上面灑了一點海鹽,微辣,是一道爽口清新的下酒菜。看起來不美,可是味道卻奇佳,這道炸青椒有一股淡淡的青椒香,讓人一根接一根地不能停止。「香酥炸魚」(Pescado frito)取材於新鮮的鳯尾魚,外面裹上麵粉和香料,然後油炸至表面金黃色,外酥裡嫩、香脆可口。而色澤近乎暗黑的「布爾戈斯血腸」(Morcilla de burgos)也是西班牙傳統食品之一,它像極了台灣小吃糯米腸,不過是黑色的。血腸是在豬腸薄膜內塞入豬血、豬肉和米,可以烤也可以放入蘋果酒中煮。切片上桌,配上一小片麵包,血腸的特殊油味和麵包完美地結合。

意猶未盡之餘,再請服務員介紹了兩道超人氣的Tapas。「蒜味蝦」(Gambas al Ajillo)是西班牙酒館的人氣之王,這道菜源自盛產新鮮海產的巴塞隆納,蒜香味加上橄欖油及奶油的香濃,加上雪莉酒醋的酸與鮮蝦的甜,味道層次分明,令人回味無窮。「西班牙肉丸」(Albondigas)看起像是我們的紅燒獅子頭,又像義大利 肉丸,但是小一些,丸子用豬肉、牛肉或兩種混合,以小茴香調味,一口咬下,肉香多汁,口齒留香。

最後來兩道著名的西班牙甜點壓軸。「西班牙油條」(Spanish Churros)橫切面成六角星狀,油炸後撒上糖霜及肉桂粉,蘸上熱巧克力,外面酥脆,裡面超級柔軟,這是傳承已久的西班牙庶民點心。「克雷瑪卡塔拉納」(Crema Catalana)是一種奶油布丁,類似法式烤布蕾(Crème brûlée),以肉桂、柑橘調味,口感和雞蛋布丁很像。西班牙的美食評論認為,沒有什麼比以克雷瑪卡塔拉納加上香濃咖啡來結束悠閒的西班牙午餐更好的了。

看到我們初嘗Tapas的好奇與滿足,隔桌的一對情侶也分享了我們的喜悅向我們舉杯慶祝,加入我們的聊天。西班牙人是這麼自由自在又浪漫地享受Tapas。蔚藍天空下的西班牙,有著美食、美酒、熱情和慢活,讓我想到了電影《情遇巴塞隆納》(Vicky Cristina Barcelona)中的經典台詞:「享受生活才是真諦」(The trick is to enjoy life, accepting it has no meaning whatsoever.)。(寄自紐約)