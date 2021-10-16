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絲路名城阿拉木圖（下）

李丁
登上科克托別山頂遠眺天山，初夏依然冰雪覆蓋。（李丁．圖片提供）
登上科克托別山頂遠眺天山，初夏依然冰雪覆蓋。（李丁．圖片提供）

阿拉木圖地鐵建造費時二十三年，僅一條線九個站，對遊客用途不大。我們也搭了幾程，看看每個車站的特色裝潢。到處可見俄語標誌牌，遇見的哈薩克人、韃靼人等都講俄語，官方語言是哈薩克語，但是熟練掌握本民族語言的人據說不到人口的一半。中亞諸國基礎教育多數都已取消俄語，僅哈薩克斯坦例外。為了交流，迫使我們從記憶深處費勁地挖掘俄語單詞。

市東南科克托別山（Kok-Tobe）海拔千餘米，坐纜車上山頂風景區，可觀賞山城全景。鋸齒狀的天山就在眼前，初夏依然冰雪覆蓋，漫山森林，峽谷幽深。山脈另一側是吉爾吉斯斯坦。「披頭四雕像」據說是世界唯一一座同時展現四位披頭四成員的紀念碑。山頂公園中心有一個金蘋果雕塑噴泉，是阿拉木圖的象徵。

阿拉木圖周邊雪峰起伏，峽谷縱橫，草原遼闊，人們喜愛冰雪運動。搭乘公交抵達麥迪奧人造溜冰場，可同時容納兩千人溜冰。乘纜車上山可去到瓊布拉克滑雪場。大阿拉木圖湖被三座山峰環繞，景色宜人。再往上，山路一直通向吉爾吉斯斯坦邊境線。蒼鷹在林間展翅掠過，牧民們馴養金鵰用於狩獵。金鵰壽命達百歲，牧民世代遵循的規則是，無論與金鵰感情多麼深，金鵰功勳如何卓著，只能馴養二十年就要放歸草原，讓牠們自由翱翔，繁衍生息。

從阿拉木圖開車往東二百公里，草原腹地撕開一道狹長裂縫，那是恰倫峽谷（Sharyn）。千萬年風霜雨雪侵蝕，造成山峰形態各異，怪石嶙峋，岩石色彩斑斕的大峽谷景觀，風光類似美西大峽谷，可以踩著碎石走進峽谷底部。可參加一日遊團，當日往返。

從阿拉木圖坐飛機去突厥斯坦。突厥斯坦歷史上曾經包括裏海到新疆之間的廣袤區域。霍賈．艾哈邁德．亞薩維陵墓建於1389-1405年，2003年入選世界文化遺產。亞薩維是伊斯蘭蘇菲教派創始人，在突厥斯坦傳教，幫助突厥民族完成了信仰的伊斯蘭化，1167年逝世，建了這座陵墓。1395年帖木兒在原位重建陵墓，成為突厥人的聖地。帖木兒去世後，工程停止。長方形的圓頂建築宏偉莊重，長六五五公尺，寬四六五公尺，外牆用表面光潔如玻璃的煉磚壘砌。北入口拱頂和門是雕刻成的，鑲嵌象牙。這是帖木兒時代規模最大、玻璃煉磚工藝最精湛的建築之一。亞瑟城千年前是哈薩克汗國首都，繁榮時代的一切已經消失，如今閉塞滯悶，如果沒有亞薩維陵墓，突厥斯坦就徹底淪為一座枯燥乏味的小城。

營造陵寢的波斯建築師們移師撒馬爾罕，建設了美輪美奐的撒馬爾罕城，2001年入選世界文化遺產。我們在撒馬爾罕參觀了許多清真寺、神學院、帖木兒大帝及其家族的陵墓，建築藝術與亞薩維陵墓異曲同工，但更加氣勢恢宏、金碧輝煌。

史達林將突厥斯坦省分割成五個民族共和國，分而治之相互制約，人為劃分疆界，造成五國邊境犬牙交錯，切開族群的分界線使同源民族跨國而居，而且俄羅斯人不斷移民，今天哈薩克斯坦有一百多個民族，百分之七十的人是溫和的遜尼派穆斯林。1949年蘇聯第一顆原子彈在哈薩克草原試爆成功，隨後四十一年又進行了七百五十二場核試驗。試驗場周邊居住著幾十萬人，如今已是核試驗後的第三代，仍在忍受嬰兒死亡率高和罹患癌症的後遺症。完全清除輻射殘留至少需要千年，那幾乎是永遠。

總統納扎爾巴耶夫是哈薩克共產黨一把手。在所有加盟共和國中，他最強烈反對蘇聯解體，然而1991年12月21日，蘇聯十一個加盟共和國在阿拉木圖舉行首腦會議，簽署「阿拉木圖宣言」，龐大的蘇聯從此灰飛煙滅。阿拉木圖地處南部邊境，北部工業區俄羅斯族移民很多，一直受到俄羅斯覬覦。2000年，納扎爾巴耶夫將首都遷至國家地理中心阿克莫拉，後來改名阿斯塔納，使哈薩克斯坦在地緣政治上鞏固獨立國家地位，成為一個向東西南北均等開放的國家。

自1991年哈薩克獨立，納扎爾巴耶夫一直擔任總統，建總統公園，立自己的雕像。中央國家博物館特別開闢一個展廳，都是他與世界各國領導人在一起的照片，宣揚他的改革成果。他的形象遍布全國博物館和公共建築，成為國家二十八年來固定和唯一的形象代言人。一個真正民選的總統，哪能連任那麼久？在全國城市發生持久的抗議活動之後，2019年他辭去總統，但保留國家安全會議主席職務，首都阿斯塔納再次更名為他的名字努爾蘇丹。比起在荒漠中拔地而起的現代建築大雜燴努爾蘇丹，絲路名城阿拉木圖有趣多了。

哈薩克國民飲料Kimiz就是發酵的馬奶酒，很酸。傳統食品是牛、馬或羊肉手抓麵，寬寬的帶麵上澆上濃濃的洋蔥肉湯，用手抓著吃。大食堂常見烤包子和餃子，不同顏色的餃子皮包上各種餡料，再爆炒、油炸、燒烤或蒸煮，並搭配不同口味的餃子湯。

阿爾金．艾梅爾國家公園在天山山脈兩座支脈之間，那裡的哈薩克牧民依然佩帶弓箭彎刀，縱馬馳騁在無垠草原上。然而，東起連雲港西至聖彼得堡的高速公路豁然穿過阿拉木圖。阿拉木圖相當現代化，很多咖啡館酒吧，西式快餐連鎖店，ATM機接受外國提款卡。阿拉木圖郊外卡普恰蓋湖畔建起了中亞最大的賭城，幾十家風格迥異的賭場按照國際標準建造及經營。絲路名城阿拉木圖正在被全球化潮流裹挾著前進。（寄自加州）

科克托別山頂的「披頭四雕像」。（李丁．圖片提供）
科克托別山頂的「披頭四雕像」。（李丁．圖片提供）
亞薩維陵墓是哈薩克繁榮時代遺留下來的歷史標本。（李丁．圖片提供）
亞薩維陵墓是哈薩克繁榮時代遺留下來的歷史標本。（李丁．圖片提供）

餃子皮 邊境 俄羅斯

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