酒後一碗茶泡飯：小津與美食

小津安二郎是個美食家，且善飲，他的電影裡常有「下館子」的戲。（何華／提供）

日本 導演小津安二郎是個美食家，且善飲，他也有條件喜歡美食，一輩子獨身沒有家庭負擔，經濟狀況又好，加上常在外拍片，所以「下館子」成了他的家常便飯。小津研究專業戶貴田莊根據小津留下的兩本手帖，又參考小津的日記和電影 ，撰寫了《小津安二郎美食三昧》（關東篇和關西篇），它們是瞭解小津飲食喜好的必讀之物。

小津最喜歡鰻魚、天婦羅、雞肉料理，也愛吃炸豬排、蕎麥麵、壽司、豆腐。貴田莊在書中一一羅列了小津喜歡的店家，在此不贅。別人指責他電影單調重複，拍來拍去就是「嫁女兒」，他用比喻回擊對方：「我是開豆腐店的，我只做豆腐，充其量再做些油炸豆腐、豆腐丸子。」生活中小津喜歡的豆腐店有東京 的「笹乃雪」，俳人正岡子規及小說家夏目漱石都愛光顧這家店。「笹乃雪」特意把豆腐的日文漢字寫成豆富，店家敏感，認為「腐」字不宜用於食物名稱，改用吉利健康的「富」字。一字之改，倒是化腐朽為神奇。

談到吃，小津電影最感動我的是《麥秋》裡的「半夜吃飯」，電影裡大齡女青年紀子（原節子飾演）出人意料最終選擇了一個喪偶、帶著三歲女兒的普通男子謙吉。當謙吉的母親小心翼翼試探紀子，紀子居然答應嫁給謙吉時，老太太喜極而泣。第二天，老太太對紀子說：「昨晚我和謙吉開心得一夜未眠，半夜裡我們一起吃了飯。」試想一下，這對母子是多麼興奮啊，過度的興奮會消耗能量。半夜裡兩人餓了，起來做飯吃，這該是母子倆吃的最美味的一餐。《麥秋》裡的紀子是個新女性，看似隨和卻內心倔強，有她自己的想法。她的上司要介紹一位四十歲的富家公子給她，她不要。她對閨密說：「四十歲還單身的富家少爺，這樣的人我不放心。」她選擇謙吉也是對現實的讓步，雖然談不上濃烈的愛情，至少可以安穩度日。小津從來不成全俊男美女，也不相信愛情童話，他認為人生大多不圓滿，無奈和惆悵才是人生的常態。

《東京物語》裡有一場戲，戒酒多年的父親周吉有一晚和昔日戰友喝得酩酊大醉。每隔幾年我都會重看一遍《東京物語》，最近才看懂這場戲的寓意，小津真是厲害，他用這樣的方式揭露戰爭對一個人的傷害，哪怕他一直藏在心裡，但總有藏不住的那一刻。《秋刀魚之味》是小津電影裡「酒味」最濃的一部，但所有的酒味加起來都抵不上《東京物語》裡的這場宿醉。

小津顯然是個無肉不歡的人，各種肉類來者不拒，他居然還吃馬肉。他喜歡的店是東京的「美濃家」，這裡的「櫻花鍋」很有名，馬肉色美如櫻花，所以日本人用櫻花形容馬肉。而且，吃馬肉要蘸味噌。白先勇小說《花橋榮記》提到的榮記米粉店就是靠馬肉米粉起家的，中國人也是吃馬肉的。日本人喜歡用花形容肉，除了馬肉被稱為櫻花，豬肉和牛肉火鍋也叫「牡丹鍋」，他們把豬肉或牛肉切成薄片，藝術地擺放在盤中，紅白相間，就像一朵盛開的牡丹花。

《茶泡飯之味》是小津拍於1952年的電影，帶有美式喜劇的風格。妻子出身上流社會，丈夫則是農家子弟。丈夫不修邊幅，抽廉價菸，吃茶泡飯，坐三等車廂。兩人因生活習慣不同常產生矛盾，但最終夫妻還是和好，共進一餐茶泡飯，皆大歡喜。這裡的「茶泡飯」象徵平民生活，現實中小津也喜歡茶泡飯，但他喜歡的是比較高級的鯛魚泡飯，他常光顧的是東京銀座的竹葉亭。貴田莊在書裡這樣寫：「點好鯛魚泡飯，會送上一碗澆了芝麻醬的鯛魚，一碗米飯，還有一碟醬菜。……據說把佐酒吃剩的鯛魚做成鯛魚泡飯是小津的首創。我像小津一樣，吃掉一些鯛魚後，在碗裡盛好米飯，把剩下的鯛魚蓋在飯上，澆上焙茶。」日本人對鯛魚情有獨鍾，鯛魚的日文發音和恭喜慶賀的發音相近，於是鯛魚在日本自古就被視作喜慶的象徵，成為日本人節慶、喜宴時不可或缺的美味料理。谷崎潤一郎的名作《細雪》，也提到鯛魚，四姊妹去京都賞櫻，就會去高級料理店「瓢亭」吃飯。次女幸子說：「鯛魚如果不是明石出產的，就不好吃。」可見，鯛魚產地也很重要。未必如幸子所說，其他地方出產的鯛魚就不好吃，但明石的鯛魚味道更勝一籌，應該是公認的。

除了鯛魚泡飯，小津還喜歡鰻魚茶泡飯。在關東地區很難見到鰻魚茶泡飯，他愛吃關西京都名店「錢莊」的鰻魚茶泡飯。小津愛吃茶泡飯大概與他愛喝酒有關，酒後一碗茶泡飯，應該很舒服。

小津和他的御用編劇野田高梧曾經常住在茅崎海濱的一間民宿「茅崎館」，兩人一起商討，完成了《麥秋》《晚春》《東京物語》的劇本。1955年5月，小津住在茅崎館，在附近一家叫「柳」的料理店，請十二人吃天婦羅，一共花掉二萬二千日元，這在當時不是一筆小數目，可見小津對同事和朋友慷慨大方。小津口味寬，不限於日本料理，他對西餐的興趣也很大，在關西拍片時，常去神戶吃西班牙餐、義大利餐和西式點心。神戶是海港，比較洋派，西餐也較流行。戰後西方文化對日本年輕一代影響很大，所以小津電影裡也經常出現喝英式下午茶、吃西餐的場景。

《秋刀魚之味》自始至終沒有出現秋刀魚，採用這個片名是在比喻人生的滋味。在日本，秋刀魚出現在秋冬之際，會給人寂寥冷清之感。還有一種說法是「烤秋刀魚不去內臟，所以略帶苦澀之味。這是一個日常的小津味道」。電影最終父親依依不捨把女兒嫁了出去，他醉醺醺回到家，一個人坐在榻榻米上，哼著進行曲，又喃喃自語：「哎，孤獨的一個人。」這個鏡頭總讓我想到單身的小津與朋友吃喝之後回到家的真實面目：「哎，孤獨的一個人。」沒有不散的筵席，人最終還是要面對自己以及個人的孤獨。

日本電影關注日常起居、飲食男女，尤其小津更是將日常飲食「化」入電影之中。當前最好的日本導演是枝裕和不喜歡別人拿他和小津比較。但，不論是他的《步履不停》（編注：台譯《橫山家之味》）、《比海更深》（編注：台譯《比海還深》）還是《海街日記》，小津的烙印是怎麼也抹不掉的。特別是，是枝裕和也非常擅長把美食融入電影裡，《步履不停》和《比海更深》裡的老母親會做一手家常好菜，讓人垂涎欲滴；《海街日記》裡四姊妹摘梅子泡酒的場景令人心醉神迷，這些都不知不覺繼承了小津的傳統。

茶泡飯或者秋刀魚，這些都是「小津之味」，甚至延伸為「是枝裕和之味」。