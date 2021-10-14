讀國中的時候，星期六下午不用上課，老爹常會帶我到附近的北新戲院看場電影，多半是刀光劍影的武俠片。我的武俠片啟蒙，是王羽的《獨臂刀王》，鄭佩佩的《大醉俠》與《金燕子》，以及上官靈鳳的《龍門客棧》。那個時期的武俠電影裡面，都有一個戴著大圍帽、不輕易以真面目示人的大俠或俠女，從《龍門客棧》之後，就一定還會有一個正反派在客棧裡，用筷子、酒壺過招的場景。

因為身高的關係，我從小學開始就是學校田徑隊的跳高選手，一直跳到大學畢業。我最豔羨的，就是武俠世界裡身輕如燕的草上飛功夫，每當練習或比賽中，跳高架橫桿被我的身體碰下來時，心裡就不免懊惱地想，要是會輕功就好了，像武俠小說裡寫的那樣，只要吸口氣納入丹田，膝蓋微彎、雙足一蹬就能飛上房梁，破世界紀錄都是小菜一碟，連撐竿跳都不必用那根竿子，輕而易舉就能飛身而過。

這種高來高去的草上飛，外加類似「如來神掌」的雄厚內功，再點綴一些如四川唐門出人意表的用毒手法，一個妙手空空出神入化的神偷，一位絕頂聰明永遠能計無遺策的謀士，和觸角遍及天下卻永遠讓人如霧裡看花的丐幫，這些人物勾勒出一個令人心生嚮往的武林風貌，讓人百看不厭。

這樣的武俠電影直到《精武門》才全然改觀，簡單來說，《精武門》之前是帶點想像的武俠電影，《精武門》之後是強調真本事拳拳到肉的功夫片。民國六十一年李小龍的經典之作《精武門》，剛好碰上前一年台灣 退出聯合國和與日本 斷交的事件，台灣社會從上到下憋著一股不知道可以往哪裡撒的氣。觀眾對電影裡被人下毒致死的霍元甲很有感，彷彿那就是在國際間被暗算的台灣。所以當看到李小龍演的陳真回來為師報仇，先是在外國租借公園外飛起一腳把「華人與狗不得入內」的牌子踢碎，隨後舞著飛快如車輪的雙節棍，打趴一票小日本武士，還逼迫日本武館的大頭目把「東亞病夫」四個字吞進肚子裡，甭說心裡有多解氣、多痛快了，所以影片大賣座並不意外。

自此之後，這樣千篇一律的故事情節延續了好多年。直到成龍的《醉拳》另闢蹊徑，結合功夫與趣味，引人入勝，創立屬於成龍電影的個人風格。而之後的李連杰，飾演呆頭呆腦但武功出神入化的黃飛鴻，佐以一系列的清末圖強故事，再創功夫電影的高潮。再後來甄子丹的《葉問》，基本上也延續這個路線。

記得當年在電影院 裡看李安的《臥虎藏龍》，當我正陶醉在銀幕上楊紫瓊一跨步，在牆上一點便跳上屋頂，在屋頂間飛奔跳躍；周潤發站在竹林頂端隨風搖擺，完全不受地心引力影響的絕頂輕功時，四周那些老美觀眾卻紛紛發出輕蔑的笑聲，我心裡暗罵：「你們這些沒有見識、無緣一窺武俠奧妙的化外之民，不知道這是江湖高手必備的草上飛嗎？」當下恨不得能吸一口氣，從座位上一彈而起，然後足尖點著眾人的頭頂躍過，讓他們見識一下。可惜，當年我沒有堅持在腳上綁沙包練下去，再加上生了小孩後就把功夫丟下了，一時半會兒飛不起來，只能在心裡徒呼負負。（寄自北卡）