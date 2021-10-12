阿邁教會我的事（下）

JJ腿部力量加強了，能力到達欲走非走之間。阿邁覺得該讓他試試助步器（Walker）。我們一邊填表向代理公司申請購買，一邊找機會看能否租借。阿邁說最好是借用，一是不知道JJ是否願意使用它，二是如果購買過程太長，等助步器送到時也許JJ已不再需要。

正巧，我家附近一所特教學校就有出借器材的服務。然而，主辦人員門多薩女士老是聯繫不上，打電話從來是留言機答話，留了言永遠沒有答覆。一急之下，我貿然闖到學校，厚著臉皮強行見到門多薩。門多薩大媽先是責怪我不預約，話頭一轉，爽快地答應了租借事宜。還沒來得及高興，她又說，需要理療師跟她直接通話，才能正式辦手續。

我只能拜託阿邁，請他抽空給門多薩打個電話。不知阿邁花了多少時間打了多少次電話，下一次他來時，笑著說：「這個門多薩很有趣。」

門多薩問阿邁是否為使用助步器做過預備工作 ，阿邁早料到這些，已提前兩個月帶著簡易扶欄到我家，每次現場安裝，讓JJ手扶著欄杆在中間練習走路，理療結束再拆卸下來。

結果，我們不用遙遙無期地等早期介入治療代理公司、醫療保險 公司的批復，隔天就拿到了助步器。門多薩還額外借給我一個爬行器，納賽爾見之一喜，認為JJ可以借此鍛鍊臂部肌肉。

JJ四歲之前很容易生病，如果是感冒發燒倒還好，有些小問題時有時無，比如，無規律、無理由的嘔吐，偶爾呼吸聲音大，即使帶他看醫生，他在現場又無症狀。一次阿邁在理療期間聽見JJ呼吸急促，便立刻停下，掀開他的衣服，一邊看表，一邊數著JJ胸腔起伏次數，接下來告訴我，可能是「喘鳴」（Wheezing），不能再做理療，否則會加重JJ的呼吸負擔。他讓我馬上帶JJ去看急診。

正趕上要做職能治療的納賽爾到達，他建議我去急救中心（Urgent Care），急診室（Emergency Room）病人多，等得久，而在急救中心則很快能見到醫生。納賽爾給我附近一家急救中心的地址，他曾帶孩子去過。這次及時在急救中心見到醫生，我才知道JJ有哮喘。

喘鳴是哮喘的一種症狀，喘鳴發作時需要吸入霧化的藥物清理呼吸道。急救中心給了我們一個電動霧化器，要求無論是短暫外出還是長途旅行，都要隨身攜帶，以防萬一。

我遵醫囑外出都帶著霧化器，但不幸有一次去外州朋友家時忘了帶回來。適逢JJ有喘鳴發作前兆，我急得像熱鍋上的螞蟻。霧化器是醫療器械，需要醫生處方才能購買，臨時預約醫生開處方已遠水救不了近火。我想起納賽爾說他女兒的哮喘已經治癒，如果能借用他家的電動霧化器，就免去我們開車去外州往返七、八個小時去朋友家取機器。

可是納賽爾的電話怎麼都打不通，我只能打給阿邁。阿邁說，他會幫著聯繫納賽爾，不過現在是齋月，納賽爾可能在太陽落山後才會接電話。

也許是納賽爾對阿邁的電話號碼熟悉，太陽還沒下山，納賽爾就打電話來，說馬上把霧化器送來。這一次的難關就這樣順利度過了。

阿邁來我家服務的兩年，帶著我走過一個又一個難關，解決了一個又一個問題，讓我見識到文明古國埃及的一位現代人的風範。他為人誠懇謙遜，有一種可信賴、可依靠的堅定氣質；他的英文好，技術過硬，頭腦靈活，且不怕吃苦受累，那乾瘦的身體裡似乎蘊藏著無限能量；他能接受、適應美國 的價值觀，也仍舊熱愛故國埃及，每年夏天都要帶一家人回埃及。

阿邁的老家在埃及的亞歷山大，那是一個地中海港口，像西安一樣歷史悠久，像上海一樣經濟發達。回埃及前，阿邁會委託一位朋友代替他來我家工作——又一位埃及人。阿邁告訴過我，埃及有理療的傳統，多子多福是另一個傳統，不過埃及現在也推行計畫生育。他家有三個孩子，低於埃及平均數字，但在美國養育三個孩子是艱巨的工作，阿邁做理療雖然很忙很累，周末也要幫妻子做家務。稍有空閒，他會買票搭乘大船出海釣魚，回來做一個埃及烤魚，上面撒滿各種香料，再放上切成兩半的青檸檬。

JJ的幼稚園每個學年末都請攝影師給孩子們照標準相，阿邁看到照片小樣，問我照片洗出來能不能給他一張。照片洗出來了，卻沒有機會給他。他第二次回埃及前對我說，早期介入治療工作將在JJ滿三歲那年的九月結束，因此，他從埃及回來後，將不會再來我家。他指點我如何填表申請進入新的相關部門，會有其他政府機構接手未來的服務。

之後，來過我家的理療師換了一撥又一撥，基本上是人走茶涼、你我兩忘，再沒碰見阿邁這樣的理療師。他不僅為JJ做了理療，更重要的是他教會了我，讓我領悟到理療最關鍵的要義——信念、耐心和堅持。在後來理療師不盡如人意或不能上門時，我秉承著阿邁的原則和方式，自己為JJ分析缺陷、設計訓練動作，自己動手做理療。

阿邁的全名是艾哈邁德．貝胡特。艾哈邁德是最常見的穆斯林名字之一。近年來，因瓦哈比教派催生的恐怖主義，伊斯蘭教讓很多人反感甚至敵視。然而，我所認識的穆斯林，從接生JJ的敘利亞裔產科醫生、關照他幾年的伊朗裔兒童醫生，到埃及理療師阿邁和巴基斯坦治療師納賽爾，都在JJ的生命歷程上起過正向的推動作用。可見，不管哪個國家，不管什麼宗教，都有真誠、善良、優秀的人，他們的人性光輝，沒有被族裔、宗教的界限阻隔，也不會隨著時間流逝、距離疏遠而淡去。（下）（寄自紐約）