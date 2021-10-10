那些年，我們一起看武俠片

我的武俠啟蒙是在上小學時，當時迷上了《文壇》雜誌的連載武俠小說 ，小小的心靈被江湖世界所吸引，各大門派的高手武藝高強，邪不勝正，再加上鬥智鬥勇，故事引人入勝，令人嚮往。記得有一次數學考試，我居然無法專心考試，心裡一直在想，黑貓女俠到底能不能克服下一個挑戰，消滅黑暗勢力。雜誌一個月才更新一次，我心裡常惦記著各篇武俠小說的進展，武俠的種子已在我心中滋長。

六、七○年代的台灣，適逢武俠動作片興起，武俠片老少咸宜，是適合全家一起看的電影。父親工作繁忙，母親常帶我們四個孩子到西門町看武俠電影，那是我當時最期待的家庭娛樂。記得我們一起看過《大醉俠》、《龍門客棧》、《俠女》、《靈山劍影》、《空山靈雨》、《山中傳奇》等胡金銓導演 扣人心弦的作品，《俠女》更得到坎城影展最佳技術獎，振奮人心。

每次看電影前，我們會買魷魚乾當點心，在電影院 裡享受著武俠世界。電影散場後到萬年大樓買瓊芳居的涼麵，又到頂呱呱買炸雞，帶回家和父親分享。平日學校的課業繁忙，偶爾和家人的武俠約會，是小時候非常美好的回憶。

上大學時，我下課後有時走路回家，習慣快步走以節省時間，還可以在中途吃一碗紅豆冰。有一天我感覺後面有人跟著我，我越走越快，不敢回頭。後來一個男孩跑步追上我，脫口就問：「請問你是不是學過輕功？」記得那時候我心裡有些沾沾自喜。也許真的是日有所思、夜有所夢。我不止一次夢到自己是女俠，會飛簷走壁。

來美求學成家立業後，李安導演的《臥虎藏龍》在美國上映，我們全家也躬逢其盛，終於有機會到電影院看武俠電影了。那時候，兒子們都還小，也不懂得故事的來龍去脈。但是兩個兒子看過電影後都很興奮，還嘗試電影中的武打動作，對武俠好奇的種子也在他們的心中萌芽。《臥虎藏龍》也大受好評，得到了四項奧斯卡獎。後來我到兒子的學校介紹中華文化，教導象形文字，有一個小朋友問我會不會寫「臥虎藏龍」四個字 ，我便在黑板上又畫又寫，獲得了小朋友們一片讚嘆，兒子也與有榮焉。

前年聖誕節我們全家到紐約度假，小兒子特別邀請看一部他讚不絕口的武俠動畫片《哪吒》。我感到非常欣慰，現在兒子們也延續了我們全家一起看武俠片的傳統。

小時候武俠對我來說是一種精神、一種情懷和一種嚮往，現在武俠對我來說又增添了一份傳承和一份期許。希望華語武俠片能够繼續發揚光大，名揚四海。（寄自麻州）