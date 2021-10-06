沒想到，新冠病毒讓美國人命日損過千；更沒想到，新冠病毒的剋星——新冠疫苗 ，讓部分美國人民義憤填膺，強力抵抗。

「美利堅合眾國，現在變為美利堅分裂國。」一年不見的金髮鄰居在聚會時對我無奈地嘆道。的確，分裂之大，令人咋舌。政治分裂、種族分裂、口罩 分裂、疫苗分裂……。

妻的同事、曾為ICU護士的琳達和潔西，面對病毒時，兩人藍眸閃爍著同仇敵愾，同室為新冠病人奮戰。然而，面對疫苗時，她們卻分道揚鑣，各持己見。

琳達在臉書上，從感染率到致死率，從不同種族到不同性別，深入淺出、圖文並茂地剖析病毒，呼籲人們戴口罩打疫苗。琳達一貫行事低調，沒想到這一次在臉書上的抛頭露面很是張揚。午飯時她告訴妻，如果她的努力能挽救哪怕一人，都讓她高興一生。但在此分裂期，這種高調一定會招來謾罵。

瀏覽她的臉書，令我驚悚的是，大部分人對她宣傳打疫苗恨之入骨，惡言相對。

這種恨並非一時衝動，始於二百多年前。從天花疫苗開始，有些人便對疫苗這個可以救命的新生事物，恨得牙癢。

無法溯源的天花，三千年前由非洲傳入中印，西元五世紀左右橫掃歐洲。此後，隨著阿拉伯運動、十字軍東征、發現北美新大陸、黑奴的買賣販運等等，天花散布到全世界。天花的致死率高達60%，僥倖存活下來的，三成淪為盲人，剩餘可以目睹悲慘世界的人，多面部毀容，終身活在恐怖和羞辱中。

天花破壞力之強，曾重創西方文明發展。羅馬帝國的衰退便是從七百萬人死於天花大流行開始的。當時人類面對天花恐慌無奈，手中的武器只有草藥，或大行其道的巫術。即便英國 一位著名的醫生，其著作在教科書裡延續了二個世紀，他面對天花時也只能如此防治：「家中不許生火、窗戶永久開啟、睡褲不得高於腰間、一天喝十二罐啤酒……」據說此啤酒療法深受大眾喜愛，豪飲又「保命」的處方，誰不喜歡？

世界醉生夢死千年之後，天花終於在八○年代從人間徹底根除了。然而根除天花的疫苗，這支二百多年前人類史上第一支疫苗，自在英國誕生時便是愛恨的產物。愛者視其為救命稻草、靈丹妙藥；恨者視其為眼中釘、肉中刺。一切都可以成為反對疫苗的理由：疫苗不衛生、不科學、不神聖，甚至政治不正確。特別是在英國政府強迫大眾接種後，掀起一波驚天怒潮。曾有十萬反疫苗者，在三個寧肯自己坐牢，也不要子女接種的成人帶領下，抬著兒童棺材，揮舞旗幟，舉著疫苗發明者的漫畫像，走向警察局。

此後近一世紀，反對者消失了，一同消失的是疫苗發明者。可能是發明者怕了，怕那些曾向他們投來的炸彈，也可能是發明太辛苦、太冒險。這個時期沒有任何疫苗問世，於是，各種病毒群魔亂舞，肆意蹂躪人類。直到十九世紀末，疫苗研發進入高潮，狂犬病、破傷風、百日咳、小兒麻痺……大量疫苗相繼問世，極大地提高了人類平均壽命，但也極大地提高了反對者的聲量。

滑著琳達的臉書，欣慰的是，也有人由衷地感謝。其中一位護士特別留言，她的孩子和她都打了疫苗，但先生死活不肯，直到給他看了琳達臉書上的內容，馬上去了接種站。這幾日，琳達鬥志更高，她和妻聊道：「有電視台要來採訪我，豁出去了，這關乎人命，我不怕露臉。」

而潔西，儘管她不情願地被醫院要求打了疫苗，沒想到她仍強烈反對疫苗。理由是簡單的：在自由的國度裡，人們對於自己的身體有選擇的自由。「在充滿病毒的ICU團團轉了一年，我不是也沒有中招嗎？戴口罩和勤洗手就夠了。」她說。於是，她與疫苗的強烈支持者麻醉師鬥上嘴。後者爭辯：「問題是，很多人不戴口罩不勤洗手，也不打疫苗。看看我們醫院，絕大部分染病毒的是沒打疫苗的人，ICU裡大部分的呼吸機和床位支援了新冠患者，精湛醫術的急救人力湧向那裡，其他重症者怎麼辦？為了讓出更多病床，醫院一些外科手術已經推遲或取消，這些病人怎麼辦？」

雙方各執一詞，鬥得四目圓睜，消耗室內不少氧氣。在一旁給病人做小手術的妻，耳膜震顫，呼吸困難。好在病人打了麻醉入睡，否則是否會跳起來，拖著病體加入戰火？只是不知道他會加入哪一邊。

這把戰火可追溯到美國獨立戰爭前。當法國殖民者和英國殖民者為印地安人的土地大打出手時，史載，英國將軍建議散播天花病毒，削弱支援法軍的印地安人。於是，將軍的手下把染有天花的毯子送給了包圍他們的印地安人，從而開啟了人類史上最初的生化戰，結果是顯著的：印地安人非死即瞎。

而當英軍和華盛頓領導的獨立大軍開戰時，正在流行天花。英軍贏得幾次輝煌的戰役，並不是英軍士兵有多英勇，也不是他們的武器有多精良，而是他們已經接種了在天花疫苗發明前，英國廣泛使用的天花牛痘，達到群體免疫。無知的美軍則被天花打得東倒西歪。隨後，相信科學的華盛頓發現了這一祕密，他頂著極大壓力，強迫所有將士接種。很快，勝利的天平倒向美軍，那些沾有牛痘液體的小小柳葉刀和無數軍人堅實的臂膀，為美國獨立助了一臂之力。

然而獨立了二百多年後的今天，面對不斷變異的病毒，某州州長規定，學校不可強迫人戴口罩，若有強迫，扣當事者工資。住該州的朋友，只有她兒子和極少數人在學校戴口罩，後果是可預料的。今年八月開學不久，學校有三十多人感染病毒，她兒子的班裡就有兩位。朋友無奈地訴苦：「感覺病毒一步步逼近，無路可逃，中招是遲早的事。我們已經麻木了，心想，不會那麼倒楣吧？」

倒楣的是那位不信科學的州長，沒想到最終病毒上身。他中招後仍不改變口罩政策，只是向其他州求援，希望其他州從瀕臨崩潰的醫療系統中派員支援自州的醫院。他本以為其他州會「一方有難、八方支援」，但從很多醫護口中發出的怒吼是：沒門！你自己收拾爛攤子！

分裂，已經到了漠視生命的地步。夾在不戴口罩的州長和不去幫忙的醫護中間的，是無可奈何、無所適從、無氧氣可吸的病患。

琳達繼續在臉書上勸導人們，無畏於攻擊和恐嚇；潔西則努力避免和那位麻醉師一同當班。妻緩緩敘述著，令我時而感慨，時而哀嘆。在疫苗充足到過期作廢的美國，此刻每日上千人死於新冠病毒，完全於情理之外，細想，又於情理之中，科學巨人早已給出答案。只是心裡唯恐失去那份僥倖，今天，我們還活著，明天呢？

「明天我要嫁給你啦……」音響裡飄出周華健的歌聲，「明天你要打疫苗啦」我改了幾個字，暗暗地唱給將滿十二歲的兒子。明天，管他哭著笑，還是笑著哭，送劑疫苗，他最怕的東西，做為他沒想到的禮物。（寄自華盛頓州）