劉墉畫作〈梔香月夜〉，絹本，2021。（劉墉．提供）

被新冠疫情 困在台北，每天晚上我都會到基隆河的堤邊散步，那裡有塊很長的綠地，中間一條石砌的小徑，兩邊種滿梔子花。五月梔子盛開，在晚風中飄送花香。除了帶有蠟質的葉片閃閃發光，象牙白的花瓣更彷彿能從夜色中跳出來。

要走到基隆河，我必須先經過一道越過堤防的陸橋，不知為什麼，每次踏上陸橋的階梯，聞到的花香特別濃，大概因為晚風先穿過一大片梔子花，累積了香味，再碰上路橋的阻擋，風往上吹，正好把香味送給台階上的我。

少年時我住在台北金山街的一個小樓，窗前就有一棵梔子花，它長得很高、花開得很多，每次我推開窗，迎來的常是一陣花香。那時如果有女生找我，母親出去應門，總騙女生說我不在家，豈知我常躲在窗內偷窺，隔著窗櫺和梔子花看是哪個女生。

不知是否因為藏在記憶深處的浪漫情懷，後來只要看到梔子花我就想買，卻不知買回多少次，沒一次養成功。連我今年在花市買了一盆，明明有幾十個飽滿的花苞，帶回家，卻見花苞好像被膠水黏住，沒有一朵能綻放。上網查才知道，梔子花雖然一插就活，但是泥土既不能太乾也不能太濕，太陽不能太大也不能太少，還得加酸性含鐵的肥料，而且天冷一點就冬眠，問題是為什麼河堤邊一大片梔子花，每棵都長得好好的呢？

今夜一輪明月，我又經過那片梔子花的小徑，走上陸橋，聞到下面飄來濃郁的花香，居高臨下，不就像我少年時在小樓上偷窺的角度嗎？

突然回到五十多年前，聽到有人按門鈴，我的心狂跳，躡手躡腳躲到窗邊，心想：不知哪個女生在下面？