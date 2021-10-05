我不在乎這是原夜

還是複寫的夜

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不想探究它的顫動來自窗縫

溜進來的風還是

索性與你一起溢出的水線——你與夜色

一起溢出，一起在月亮叮噹乍滿的

那瞬，被抱住

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我只在乎這些美好

已被襤褸而旖旎的空氣抱住

不追究實質屬性......

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也許只是形而上的夜

手腕繡著小雪，黑蕾絲睡袍裡是瘦的

纖長的兩指之間夾著雪白菸管

煙圈是肉體的火

卻能乖順地被自身環住

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使我透過美麗的灰燼

看見愛的清澈——也許是後現代的夜

各式碎片拼湊，星空截角，月亮拼圖

搖曳的藍色大印花頭巾

都有你以秀拉點描派技法刺上

麻醉的灰色微光

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你手指下雨。閉上倦意的眼睛

淅瀝瀝，夜已深沉——你是繪於水中之水

還是白中之白？

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複寫的夜

除法不盡的豐腴夜色

複寫的你——

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溢出的你

——藍色的倖存之眼

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我不在乎所看見的是否拼湊因為

只要一塊石頭是暗的

全體都不會發光——

模稜，使我在摔碎之前即時被捧住

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模稜使我 Salsa 般安適。

我不在乎這是否為原夜、不在乎你

是你還是複寫的形象——

我不在乎樹的字母 、沙沙作響的棕櫚扇頁

那麼優美地橫向伸展

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只為了委地。

註：「在所有的字母之樹中，棕櫚樹最美。寫作，像棕櫚樹的葉子那樣濃密而分開的地伸展，其主要效果是：往下垂落。」

——羅蘭．巴特論羅蘭．巴特