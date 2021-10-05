複寫的夜
我不在乎這是原夜
還是複寫的夜
●
不想探究它的顫動來自窗縫
溜進來的風還是
索性與你一起溢出的水線——你與夜色
一起溢出，一起在月亮叮噹乍滿的
那瞬，被抱住
●
我只在乎這些美好
已被襤褸而旖旎的空氣抱住
不追究實質屬性......
●
也許只是形而上的夜
手腕繡著小雪，黑蕾絲睡袍裡是瘦的
纖長的兩指之間夾著雪白菸管
煙圈是肉體的火
卻能乖順地被自身環住
●
使我透過美麗的灰燼
看見愛的清澈——也許是後現代的夜
各式碎片拼湊，星空截角，月亮拼圖
搖曳的藍色大印花頭巾
都有你以秀拉點描派技法刺上
麻醉的灰色微光
●
你手指下雨。閉上倦意的眼睛
淅瀝瀝，夜已深沉——你是繪於水中之水
還是白中之白？
●
複寫的夜
除法不盡的豐腴夜色
複寫的你——
●
溢出的你
——藍色的倖存之眼
●
我不在乎所看見的是否拼湊因為
只要一塊石頭是暗的
全體都不會發光——
模稜，使我在摔碎之前即時被捧住
●
模稜使我 Salsa 般安適。
我不在乎這是否為原夜、不在乎你
是你還是複寫的形象——
我不在乎樹的字母、沙沙作響的棕櫚扇頁
那麼優美地橫向伸展
●
只為了委地。
註：「在所有的字母之樹中，棕櫚樹最美。寫作，像棕櫚樹的葉子那樣濃密而分開的地伸展，其主要效果是：往下垂落。」
——羅蘭．巴特論羅蘭．巴特
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