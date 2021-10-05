我迷上武俠小說 ，說來非常偶然。

小學五年級以前，除了看兒童讀物，我從不看報。家中訂有台灣新生報，我只看隨報附贈的新生兒童。父親有位同鄉好友饒叔叔擔任海訊日報社長，免費贈閱我家海訊日報。五年級的寒假他到我家作客，鼓勵我看報。為了要捧叔叔的場，我勉強拿起報紙看，時事沒興趣，副刊上的散文也看不大懂，無意看到武俠連載《鶼鰈雙飛》，由於「鶼鰈」兩字不認識，特地查了字典，順便看看內容，居然立刻就被吸引上了。回頭再找新生報，一樣有武俠連載，也很好看。未幾新生報的連載結束，開始連載東方玉的《飛龍引》，這是我看的第一部完整的武俠小說，故事有如仙劍傳奇非常吸引人，很快地我就變成了武俠迷。饒叔叔再來我家時，問我有沒有看報，我理直氣壯地說「有」，並且告訴他《鶼鰈雙飛》最好看，他大吃一驚，說小孩子不要看武俠小說，應該看散文或世界名著。無奈為時已晚，我已迷上了武俠世界。

自從成了武俠迷後，跟玩伴聊天玩耍，很自然地談起武俠小說。與我最要好的鄰居瑪利姐，她家訂有中央日報，當時正在連載臥龍生的《天涯俠侶》她每天也看連載，於是我們互相交換報紙看。

那時的連載小說都很長，短則一年，多則兩三年。我每天放學後，先看武俠連載才開始做功課，日子就在看武俠連載中一天天過去，轉眼我就上了初中。每天看連載，關心情節發展，感覺日子過得很有勁。閒來我便跟瑪利姐討論小說中的人物，看到劍客俠女，我倆心儀不已，讀到惡人魔頭，兩人一起罵個痛快。我們也曾幻想著哪一天能遇上奇人異士，教會我們一身武功，練成俠女，能夠草上飛水上飄，行俠仗義除暴安良。不久海訊日報停刊，我們少了一部武俠連載看，心中頗覺失落。

偶然跟幾位年齡較長的哥哥姊姊聊天，發現當年家家都訂報，鄰居家有的訂聯合報，也有訂中國 時報、中華日報或大華晚報等，大家都能互相分享自己看過的武俠小說，我因此認識了更多的武俠小說作家，如諸葛青雲、司馬翎、獨孤紅、古龍、慕容美等。也從哥哥姊姊的口中得知臥龍生的昔日連載《玉釵盟》《飛燕驚龍》比現在的這一部好看很多，聽得我瞠目結舌，才知自己是武俠菜鳥，見識不多。於是一考完期末考，我就跟瑪利姐到鎮上的租書店，租《玉釵盟》來看。這部小說果然精采，主要敘述男主角徐元平為報父仇想要學成絕世武功，夜探少林寺竊取達摩易筋經，巧遇慧空大師將一生功力傳授於他，他練成了江湖第一高手。他在復仇之路上結識江湖第一美人紫衣女蕭奼奼，兩人互生情愫。江湖上風波險惡詭譎多變，徐元平為救武林同道喪生於紫衣女父親的掌下，徐也成了江湖上受人景仰懷念的大俠。紫衣女為情自毀容貌，終身為徐守墓。這樣的悲劇是武俠小說中難得見到的，看得人迴腸蕩氣，扼腕不已，此書在當年十分轟動，公認是臥龍生寫得最好的一部。

從此我便把零用錢存下來，一到寒暑假，必去租一套武俠小說來與瑪利姐交換看。那時我最喜歡在寒冷的冬天躲在棉被中看武俠小說，一面看一面跟擠在我床上的弟妹講故事。他倆長大後也成了武俠迷。

我是看東方玉的小說長大的，他的作品看得最多，在接觸到金庸小說之前，他是我最喜歡的武俠作家。出國念書後，碰到許多愛看武俠小說的同學或同事，竟遇到不少東方玉的粉絲。他的小說除了在新生報也在中華日報及中國時報連載，我們那個年代很多人都是看他的武俠小說長大的。

念大學時，舍弟無意間租來一套金庸的《射鵰英雄傳》，他看了之後大為驚嘆，認為是他看過的武俠小說中最好看的一部，把當代諸家全比了下去。舍弟租來的這套《射鵰》是金庸的原版，比今日流行於市面上的二校版本遠為複雜慘烈。出國念書後，發現學校裡的圖書館 不但藏有金庸小說，亦有梁羽生的作品。我利用寒暑假的時間到圖書館借書，陸續看完了金庸的所有作品，金庸將自己的十四部作品編成了口訣「連天飛雪射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」。他的作品中，我認為最精彩的是《天龍八部》，但我最喜歡的是《射鵰英雄傳》，喜歡黃蓉的慧黠，郭靖的憨厚。而金的小說中文筆最好的當屬《飛狐外傳》，通篇小說可當成散文讀。文字最粗俗的是《笑傲江湖》，男主角令狐沖有勇無謀令人討厭，但此書塑造了金庸筆下第一俠女任盈盈。沒有任盈盈，令狐沖早就完蛋大吉，也不會有後來的成就。金庸小說的優點，是每一部都有不同的風格，並別闢蹊徑。男女主角性格鮮明，英雄如喬峰，優柔寡斷如張無忌，糊塗搞笑如段譽，每位主角各有特質。寫起美人來更是不凡，小龍女的冷若冰霜，王語嫣的巧笑倩兮，香香公主的絕世容顏更是美得人人驚豔，她從兩軍對峙之中走過，士兵為了看她，人人棄甲不戰，仗也不打了。金庸文筆好，故事結構嚴謹，部部氣勢不凡，可說是民國以來，武俠小說中的第一大家。

如今人稱「金古梁溫」（金庸、古龍、梁羽生、溫瑞安）為新派武俠四大家。古龍的小說我看過不少，好看是好看，但談不上喜歡。梁羽生的小說我也看了多部，除了一部《雲海玉弓緣》，其他的作品寫得都不夠深刻。溫瑞安的，奇歸奇，我卻總覺得不合情理。

年紀漸長，我對武俠小說已沒有少年時的熱情，更了解輕功、掌風、劍術不過是神話罷了。雖然當年的俠女夢永遠不會實現，但武俠小說終究陪我走過了求學年代。那段日子裡，如果把武俠小說抽掉，我的中學歲月就像一杯淡而無味的白水。（寄自加州）