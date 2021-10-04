今天萬里無雲，月色特別的美麗，一輪圓月高掛樹梢，皎潔的月光如流水般傾瀉大地，光線透過斑駁的樹影，柔和地灑進屋內。我舉頭望著這輪曾經照過父親六十五年的明月，再度想起他最喜歡的這首唐詩：

〈江樓有感〉（唐．趙嘏）

獨上江樓思悄然，月光如水水如天；

同來玩月人何在？風景依稀似去年。

父親生長在台灣 日據時代，他雖然只有小學畢業，但後來又繼續讀了兩年的漢學，所以國學基礎不錯。記得小時候，父親經常用閩南語來吟唱唐宋詩詞，由於閩南語是古漢語，用來詮釋唐宋詩詞，特別能表現音韻的抑揚頓挫以及平仄押韻之美。

雖然父親在我十歲時就過世了，但由於從小受到父親的啟蒙與薰陶，長大後我也對唐詩宋詞產生了濃厚的興趣，這個雅興對我一生有莫大的影響，它不但建立了我在中學時期恬靜淡雅的心境，更成就了我日後深具詩詞意境的文章風格。

小時候聽父親吟唱這首〈江樓有感〉時，並無法體會它淡雅幽美、寂寞悵惘的情境，如今旅居他鄕多年，此時此地再次細細咀嚼其中深遠雋永的意蘊，不禁感觸良多，讓人對生命的無常有無限的感慨。

也許因為小時候無法接受父親突然去世的事實，一直到現在，我偶爾還會夢見父親平安無恙地回到我們的身邊，一家人健康快樂地生活在一起。但願月兒把我今夜思念的心情傳達給天上的父親，更願父親今晚再度入夢來。（寄自維州 ）