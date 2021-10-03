麻辣燙當屬江湖菜之列，麻辣燙的性格就像豪氣沖天的大俠令狐沖，任憑什麼三教九流都愛煞了他，當然小師妹岳靈珊除外；上至幫主教主，如任我行、東方不敗，都對他另眼相看，下至地痞惡棍都對他推崇備至，當然師傅岳不群除外。

麻辣燙的魅力和令狐沖一樣讓人欲罷不能，上了癮一般迷得人神魂顛倒。

《笑傲江湖》曾提到祖千秋與令狐沖月下船頭品酒，祖大俠意氣風發談論飲酒的容器：「喝汾酒當用玉杯，關外白酒最好用犀角杯盛之而飲；玉杯增酒之色，犀角杯增酒之香。」讀罷嘖嘖稱奇，這群武林俠客成日遊手好閒，還有閒心這般講究，實在佩服。況且這祖千秋隨身衣服裡藏著眾多酒杯，還能飛簷走壁、打打殺殺，也真難為他了。

推此即彼，麻辣燙也應該講究容器，當以粗糲樸拙的黑陶大缽最為契合，最能突顯麻辣燙的潑辣原始氣質；再不濟也應該用白瓷大碗或者玻璃器皿。然而，大江南北許多城市的麻辣燙店卻只用鋁盆或塑膠盆套上一個塑膠袋，澆上滾燙的麻辣燙，絲毫不講究食客的觀感和味覺，大大咧咧、粗粗剌剌，既不衛生也不健康。

容器用錯也就罷了，連精髓味道也篡改到面目全非的要數某些不吃辣椒的城市，屬於變異品種的「芝麻醬」燙菜。雖然盛放在扁平寬大的白色塑膠大盤中，看著比較敞亮舒坦，卻根本不地道。不麻不辣，所謂的「麻」只是澆在菜上的厚厚一層芝麻醬。即便加上一些辣醬，也只是一小勺，意思意思而已，就如同上海人包餛飩只放一點點的肉餡進去，只是意思意思而已。

最地道正宗的麻辣燙是在四川樂山，這是一個神奇的美食 地界，蹺腳牛肉、缽缽雞、麻辣燙都發源於此地，簡直是流行美食的天堂，引領四方美食風向。

細說起來，麻辣燙的精髓在於湯底，融合了豆瓣醬、豆豉、乾辣椒、花椒、老薑、大蒜、醪糟、井鹽、冰糖、料酒、味精、雞精、胡椒、丁香、茴香、八角、桂皮、孜然、香葉、甘菘、草果、砂仁、豆蔻、三奈等複合香料，再用牛骨牛肉熬湯。豆豉增醇，花椒除味，冰糖提鮮；大蒜和老薑提升辣度，刺激口舌之欲；料酒糅合各味又添加酒香；醪糟使湯底釅而不粘，滋味甘醇；胡椒發汗理氣，疏通七經八脈。簡直像武俠小說 裡打通任督二脈一樣，就算不是俠客也能吃得汗流浹背，特別接地氣。

實際上，老饕客們都曉得最好吃的麻辣燙不但要用七日以上的老湯煮，還要嚴格控制下菜的順序和時間：先下肉蛋葷菜，再下海鮮河鮮，最後下粉絲、豆腐和蔬菜等。下手要快穩準，有的食材一燙即可，有的要控制在七八分熟，火候恰到好處時撈起盛盤加湯，澆上蔥薑蒜、香菜、花椒油、油辣子，撒上俏麗的白芝麻，聞上去一股濃香撲鼻。

且慢動筷，請耐著性子細看，只見這一碗靚麗紅湯中，靜靜躺臥著晶瑩的粉絲，說時遲那時快，突然纖柔的海帶絲覆蓋在碧綠的菜葉下翻滾而上，如同施展絕世輕功一般裸露出隱藏的小蘑菇和鵪鶉蛋，在碗中載浮載沉。山窮水盡疑無路之時，突然從紅湯中飛身而出幾塊潔白的豆腐和鮮嫩的肉片，如同小師妹和任盈盈同台出場。一碗麻辣燙江湖，翻滾不休，風波不斷，刀光劍影中卻有柔情蜜意，你看那若隱若現的牛百葉和海鮮痴情糾纏在碗底，真是一段剪不斷理還亂的孽緣，像極了岳靈珊和林平之的愛情。當然，重口味的人如果嫌棄這碗麻辣燙江湖不夠帶勁不夠刺激，還可以火上澆油，加入更多的花椒粉和辣椒油，或者挑撥離間地倒入更多山西老陳醋，那這碗麻辣燙滋味會美到連割耳朵都沒知覺。

瀋陽的麻辣燙江湖也是高手林立，許多居民區裡的小館子都像武功蓋世的世外高手，能做出色香味絕佳的極品麻辣燙，鮮香麻辣、醇厚濃郁，讓人上癮般，吃也吃不夠。在我吃過的麻辣燙裡，最美味的當屬楊國福麻辣燙了，絕對屬於麻辣燙江湖中頂尖的武林高手。記得多年前在北方冰天雪地的隆冬臘月，頂著呼嘯的寒風和鋪天蓋地的鵝毛大雪，抬手挑開厚門簾，一頭扎進熱氣騰騰的楊國福麻辣燙店裡，頓覺暖意和香味撲面而來。點好要涮燙的菜品，耐心坐在擁擠的餐桌前，垂涎三尺地等待美味上桌。抬頭瞥見一對沉默的父子，對坐在一張餐桌上分享一碗熱氣騰騰的麻辣燙，父子倆各自就著碗裡的白米飯，吃得津津有味。這家人氣爆棚、喧嚷熱鬧的麻辣燙店讓人念念不忘，不時影影綽綽地出現在記憶中，一想起來，就口腹之欲大增。

想那武功絕世的令狐沖雖然出自華山派門下，若不是在思過崖上受罰、又經同門師伯風清揚指點練成獨孤九劍，又被教主任我行以內力輸送加持，如何能擊敗日月神教教主東方不敗？！而麻辣燙就沒有那般炫酷的背景和經歷，它平庸尋常、樸實無華，源自四川樂山牛華鎮船工和縴夫們風餐露宿的粗糙烹飪。麻辣燙出自民間底層又回歸民間大眾，從卑微的生存中開出奪目耀眼的美食之花。

從一瓢江水、就地取材的即煮即食，到挑擔沿街叫賣，再到獨立店面，直到如今的品牌連鎖經營，麻辣燙這些年風靡席捲了大江南北。究其原因，隨性至味是麻辣燙魅力的根源，它不是人間有味是清歡的小家碧玉，它是滄海一聲笑的大俠令狐沖，是此身安處是吾鄉的隨遇而安，更是江湖夜雨十年燈的一碗平民煙火。（寄自喬治亞州 ）