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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

我心中最初的碰觸

甘子建

當我第一次感覺到

在我的胸口裡，有一隻手

正牢牢握著

我對世界做的以及

對自己做的一切

可以讓它鬆開嗎

或者讓它握得更緊

這也就是我開始寫詩的理由

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有一種告別（三）

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痴迷武俠的收穫

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