林崇漢／圖

唐朝王昌齡有一首〈答武陵太守〉詩：「仗劍行千里，微軀敢一言。曾為大梁客，不負信陵恩。」痴迷武俠小說 的我，就是喜愛這仗劍行俠的豪情壯志。

早期，台灣家庭晚飯後的娛樂就是全家圍著一台收音機聽廣播。那時我垂髫稚齡，聽著播音員口口聲聲「七俠五義」，劇中人打來打去，好不熱鬧，似懂非懂，那是我與武俠的初接觸。

學生時代，母親管教嚴厲，上課期間絕不准我們小孩看武俠小說，寒暑假才准到小書店租些廉價武俠小說打發時間。我有自知之明，上學時也不敢隨便打開武俠小說來讀，因為一讀下去，便廢寢忘食，看得昏天暗地，沒完沒了，非得看完結局才甘心。如今回頭看，寒暑假時讀的那些武俠小說，故事情節天馬行空，不外乎主角跌落深山峽谷，得神仙高人傳授奇功，然後仗著高超武藝，走遍天下行俠仗義。內容怪力亂神，詞句粗糙簡陋，沒啥可學。

奇的是，這種稗官野史特別吸引人，我猜測是與故事情節有關。書中人原本手無縛雞之力，只要武功在身，就能把彪形大漢打趴地上，還可以遊蕩江湖，任意行俠仗義，大快人心，這根本是每個升斗小民的夢想。我幼年不識愁滋味，也曾夢想效法俠士，習得一身武藝為天下弱者打抱不平。現在識盡愁滋味，腦裡閃過第一個問題就是，平民百姓每日都為糊口忙不過來，俠客們卻不耕不織，到處逍遙，錢從何處來？

出國留學前，台灣電視台正在播放港劇《天龍八部》，當時很多計程車司機八點一到就拒絕載客，紛紛擠在路邊小攤觀看連續劇，一時萬人空巷，謂為奇談。我當時出國手續已辦妥，只等著賣房離境，每晚待在家中，閒來無事也跟著觀劇，正巧看到丐幫幫主喬峰，為人豪邁正義，武功高強，卻發現自己身世撲朔迷離，又莫名其妙地被人擺弄，際遇曲折離奇。他因知自己體內流著契丹人的血，從小又被漢人撫養長大，內心掙扎糾結。孤陋寡聞的我，那時才知金庸的大名。電視劇還未看完，我就出國留學去了，但仍念念不忘必要讀讀這部《天龍八部》小說。

留學期間，眾多學子是武俠小說迷。其中一位同學乃小留學生，雖自小在美國受教，卻從未忘懷中華文化，尤其沉迷中國 武術，自己練得一身跆拳道 不說，還效法古人留了一條垂到尾椎的長辮子，竟日晃盪瀟灑地進出學堂。教授們也大度，從未對他另眼相看。暑假一到，他老兄到圖書館申請購買中國古典文學書籍，矇騙老美圖書館員不識中文，申請購買一部部金庸武俠小說。我們這群懂中文的留學生趨之若鶩，一本本借來埋首苦讀，我也是其中之一，自然而然成了金庸小說迷。

武俠小說較其他小說的優勢，應是人物間不打不相識，出手比武之後，可以成為仇家，也可以成為朋友，情節變化快速，故事轉折意外，人物特徵也易於塑造。金庸善用武俠小說的優勢，描繪人物有其獨到功夫，小說中每個人物都極具鮮明個性，非常生動活潑。他的小說還有一般武俠小說無可比擬的特色，除情節格外曲折生動外，還把真實歷史和地理都舖陳於小說故事中，讓人覺得似乎真有其事，遣辭用語更是精闢老練，文學修養扎實深厚，我有時都會禁不住前後來回細讀數次，不像讀其他小說，一目十行，快掃而過。雖是光怪離奇的武俠小說，內容卻包羅萬象，是不可多得的文學作品。

金庸寫的幾部武俠小說都是經典佳作，其中最讓我讚賞的屬《天龍八部》，真乃佳作中之佳作。「天龍八部」本為佛陀說法時的護法眾神，包括天人、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等八位。眾神因為尚未修得佛法，壽命有限，福報享盡後，仍會墮入輪迴道。金庸用這八位護法神為書名，含有隱喻。有人解讀成八位護法神對應小說內八位男女主角的命運和境遇，我仔細查閱比對，小說中人物有些確實隱含佛教描繪的護法神特質，但不盡正確。譬如，小說中熟讀各家各派武功秘笈的柔弱美女王語嫣，男主角段譽為她神魂顛倒一生，應屬主要女主角，卻找不到對應的護法神。所以書名應該用巨觀方式來解讀，該小說主要是描述男女間各式各樣愛恨情仇，人性的情慾交織，猶如那些未修成正果的眾神，仍需承受佛教所言八苦：生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛的煎熬，普世眾生終其一生都在受這八苦的煎熬，金庸只是以天龍八部為象徵而已。

金庸在小說中，假借男主角段譽之口不時闡述佛經理論，讓人不得不佩服金庸涉獵書籍廣泛的修養。他把段譽描繪成自視精通佛理的書呆子，卻又是最無法實踐佛法之人，一生痴迷美色；擅長口出儒佛大道理的飽學書生，卻也是最能找理由原諒自己犯戒的懦弱之輩。金庸讓他受盡痴情之苦，嘗盡「愛別離、求不得」之苦；他不願習武，身心卻不斷遭受「五陰熾盛」之苦。這恐怕正是金庸闡述佛界所謂苦難人生的本意吧？眾多人一輩子都是在求不得、也拒不得的無奈情況下懵懂度日子。不過，金庸也讓段譽因心地善良而福報不斷，在眾多險境中總能逢凶化吉，結局尚稱圓滿。根據佛教說法，人雖善有善報，若未修得佛法，仍逃不過墮入輪迴道，猶如佛界天龍八部的眾神命運一樣，段譽即是一例，雖有善報，仍要受苦。

小說中最讓我喜愛又觸動心弦的人物是喬峰，一個堂堂正正、武功高強、沉穩豪邁、慈悲為懷、重情重義的英雄，卻是命運乖舛，引人唏噓。喬峰如此俠義人物在武俠小說中比比皆是，金庸卻能以異軍突起方式塑造喬峰，與其他小說大不相同，令人欽佩。喬峰一開始即以悲劇出場，在杏子林丐幫大會中，毫無預警地被告知自己有契丹血統，於是他毅然決然辭去丐幫幫主之職，此後一直在漢人和契丹人之間的恩仇隙怨下不斷掙扎，難以選擇何去何從。

如果將眼光置於今日世界，海外眾多華裔遊子都是喬峰，體內流著中華民族的血液，卻立足國外，受國外政府的教育和恩澤，猶如喬峰得少林高僧和丐幫幫主傳授武功，心覺恩重如山難以回報。然而，喬峰既想報效漢人的養育之恩，又因緣際會在契丹遼國為官，一心想忠心為國，但因重義氣，為人正派，兩國一開戰就深陷左右為難之苦。他若像燕國皇室貴胄慕容復，無情無義，就不會有如此難以取捨的複雜心情。鮮卑人慕容復一心只想復國，兒女情長不過是登天暫借的階梯，加之個性反覆無常，終於自作孽以發瘋收場。喬峰是悲劇英雄，慕容復則是悲劇小人。金庸以江湖上號稱「北喬峰，南慕容」開場，最終兩者皆以悲劇收場，隱隱暗示佛界中的天龍八部，無論君子小人，都難逃悲劇命運，因為輪迴道難以跳脫。

然而，從儒家角度審視，喬峰之死重於泰山，慕容復則完全咎由自取。喬峰在雁門關目睹宋兵暴行，驟然領悟漢族和契丹戰爭的殘酷不仁，乃豁然開朗，不再以契丹人為恥，也不以大宋為榮，後來反而官拜遼國楚王。然而，遼宋一開戰，他又難以控制自己的慈悲心，欲拯救大宋蒼生，反過來要脅遼王不得南征伐宋。事成後又覺自己是契丹血統，竟脅迫契丹王拯救宋人，實為契丹族的大罪人，既然忠義無法兩全，唯有以死了斷。喬峰與慕容復雖同為悲劇收場，兩者其實天差地遠。喬峰死時悽然，卻博得全江湖人士的尊崇讚揚；慕容復則無人關心其下場，枉負胸懷大志，到頭不過一場空。喬峰與慕容復的一生都受著「愛別離、怨憎會、求不得」之苦，沒有例外。

武俠小說除了人物故事吸引人，另一迷人之處，當屬故事中各種玄之又玄的武功，其實讀者心知肚明那些神奇功夫大多誇大不實，我也一直以虛幻假象看之。直到李小龍出現在好萊塢影片，這才瞭解中國功夫確實存在，不過仍認為只是憑藉技巧取勝而已，猶如柔道和跆拳道以小搏大，都是技巧罷了。

數年前，我在奧克拉荷馬州工作，一位老美同事醉心中國功夫，老遠跑到麻州拜中國師父學藝。一次，他特別恭請師父到奧州示範演講，力邀我參加。我當場看到比老美同事矮一個頭的中國師父，只與老美同事輕輕握手，一瞬間老美就趴在地上，滿臉通紅，分不出東西南北，全場觀眾看得瞠目結舌。師父並未像柔道般過肩摔，也未如跆拳道抬腳拐帶，只是站著伸出一隻手掌發功。同事趴地之後，面帶驚恐尷尬之色，我相信他與師父絕非演戲。我當時的驚訝不亞於杜甫在〈觀公孫大娘弟子舞劍器行〉詩中所述：「昔有佳人公孫氏，一舞劍器動四方，觀者如山色沮喪，天地為之久低昂。」我雖欽羡，無奈當時為五斗米折腰，終日汲汲營營，力不從心，無法立志勤學武功。

退休後有空有閒，開始跟著深諳武術又宅心仁厚的師父日日練太極拳，師父不厭其煩細細講解每招每式內涵，頓時恍然大悟，原來中國功夫確實博大精深。我深知自己要練成「仗劍行千里」的武功絕對是奢想，但偶爾讀讀玄妙的武俠小說自我陶醉一番，未嘗不可。話說回來，如今花甲之年，天天跟著練拳，腰痠背痛漸行漸遠，這倒是我痴迷武俠的意外收穫。（寄自加州）