四川瀘州古稱江陽，有「酒城」之名。（張之哲．圖片提供）

川菜味美，四海聞名，人們津津樂道。好菜配好酒，川酒卻少人談論。其實，飲酒者皆知，蜀中出好酒。川南的瀘州老窖大麯和宜賓五糧液，在中國 名酒中占其二，同南邊不遠的貴州茅台呼應，在產地互距僅兩三百公里的小塊地域上，組成中國頂尖白酒的「金三角」。

我的故鄉瀘州古稱江陽，地處長江、沱江交匯處，水陸交通暢達，酒業為重要經濟支柱，釀酒歷史上溯秦漢時期，自古便有「江陽古道多佳釀」之說，是中國聞名遐邇的「酒城」。

大粬酒坊老窖酒池，遍布瀘州城區內，多已歷經四、五百年。早年間，釀酒後的高粱酒糟大部分作牲畜飼料，常在街道路面上攤曬晾乾，行人便在那濃濃的酒香味裡穿梭。人說「風過瀘州十里香」，這裡的人們生活在酒香裡。

好酒，是川南地區人們的生活傳統。中國人一向吃飯問題最重要，見到街坊熟人常問候：「吃飯沒有？」川南人還有一句友好的問話：「來喝兩口不？」不是請喝茶，而是邀喝酒。市內酒廠生產老窖大麯；郊區鄉村遍布釀酒小作坊，用高粱、玉米或紅苕等雜糧釀造土燒酒；民間家庭則常用糯米自釀「撈糟」米酒，作為烹調和婦女生產坐月子等補養身體之用。

川南人喜愛「以酒會友」，較之茶館，酒館是檔次更高的社交場所。人們請客去餐館，不叫「請吃飯」，而叫「請喝酒」。親朋自遠方來，置酒設宴款待，多是「下館子」，同業會、同學會等等熱鬧聚會也是上酒館。人與人之間有爭執時，也常邀約相關人等去「喝酒」，在酒酣耳熱之際，退一步海闊天空，找到互相妥協大家滿意的解決辦法。

川人好「吃」，而川南人的「吃」有其獨特處——「吃」常離不了酒。再好的菜餚，在酒桌上都只能叫「下酒」菜，似乎成了配角。其實，諸多川中名菜，如夫妻肺片、蒜泥白肉、麻辣雞、樟茶鴨、纏絲兔等等涼拌熏滷味，無不是色香味俱全的下酒菜，因酒客們喜愛而出名。街上商店以酒店飯館最多，都賣酒和下酒菜。

暑熱夏天裡，過去無空調，家家酒店便店門大開，朝街的櫥窗裡掛滿滷雞滷鴨熏兎滷肉，進門處的長凳上置一個桌面大的竹簸箕，裡面堆滿滷豬頭、蹄膀、心肝肚腸、雞腳鴨翅、牛肉牛筋等下酒菜，任君挑選。其肉汁淋漓，色澤金黃，香味撲鼻，誘人至極。路過的人視覺嗅覺受到強烈衝擊，由不得垂涎欲滴，腹中饞蟲蠢蠢欲動。

上午營業清淡，酒店中午才會熱鬧起來。櫃後靠牆的擱架上，琳瑯滿目全是美酒，老窖特曲頭曲二曲、五糧液、茅台酒、郎酒、汾酒、竹葉青等等，和各種顏色的果酒，令人眼花撩亂。櫃後地上立著半人高的大酒罈，盛滿廉價的散裝酒，店員用竹節做的酒提子伸入罈裡舀出，再倒進購酒者的空瓶，或堂飲客人的酒碗，溢出滿室酒香。

傍晚後酒店裡燈火通明，座無虛席，人聲鼎沸。跑堂夥計尖聲點菜的叫喊，和挽袖露臂的酒客們手舞足蹈帶著節奏的划拳聲：「三六九呀！」「五魁首呀！」「哥倆好呀！」……一聲高過一聲，不絕於耳。每一拳後一陣哄笑，緊接著一迭連聲：「喝！喝！……」「倒酒，倒酒！——滿起，滿起！」，客人們個個臉紅筋脹，眼色迷離，口齒不清。店裡喧鬧著直到深夜。

人們在家中也喜飲酒，晚飯時喝一杯飯前酒，在醺醺然中淡去一天的勞乏；臨睡前喝兩口滋補藥酒，在昏昏然中進入延年益壽的好夢。城市主街與數十米外的長江並行十多里，江邊許多泊船隨江水蕩漾起伏，晌午或傍晚時分，做飯的炊煙從船艄升起，常能聽見船工們喝酒猜拳的歡鬧。

郊區又是另一番景象。無論多麼偏遠的鄉場，總有幾間門面陳舊的小酒店。非趕場日時，場街上人影稀少十分冷清，家家商店大門緊閉，唯有酒店門戶半開，櫃上擺著炒蠶豆炒花生滷豆腐乾等廉價下酒菜，售賣勁大辣口的土製燒酒，等候著零星的客人。

逢趕場日則全然不同。四鄉趕場的農民蜂擁而來，在完成交易後，有的坐茶館打牌、閒話，有的去「喝兩口」。中午時分，酒店裡已人聲鼎沸，划拳的喧鬧聲傳出老遠，直挨到傍晚，人們醉得七歪八倒站立不穩，才拖著踉蹌的步子回家。散場後，先前摩肩擦踵擁擠不堪的窄街上頓時變得空曠無人，只有先前酒桌下搶食棄骨的老狗數隻，夕陽下懶趴在四處地上伸舌喘息，似乎也醉得睜不開眼了。

鄉下農家待客尤其熱情。若有親朋好友路過歇腳，定會留餐。當男人們還在禮讓時，主婦早已不聲不響地撮一碗黃豆，泡水在房後石磨上磨漿，燒火點上一鍋熱豆花，再蒸一碗殺年豬後在柴灶前熏得金黃的肥臘肉，在門前菜地擼幾棵青菜炒好，拿土碗斟滿燒酒，請客人上桌。客人必須酒足飯飽後才准出門趕路。

當然，這些都是在農業收成好的年代的景象。在上世紀六○年代飢荒時期，人們無法填飽肚子，飢餓難當，釀酒的高粱都被用為主糧食用，按定量配給，連腐壞有毒的爛紅苕也用石灰水浸泡後取其澱粉充食，哪有心思在酒呢？雖是名酒產地，那時除了逢年過節憑票少量供應，酒在市面上絕了蹤影。

自改革開放四十多年來，瀘州酒業興旺，市區擴大了近十倍，面貌發生了巨大變化。

由城北踏上沱江大橋，一幢大酒瓶造型、高達九十多米的臨江大樓，頂天立地兀立在前。不遠處高崖之巔，一塊數丈高巨石上的紅色題字「酒城」，在陽光下熠熠生輝。

兩江交匯處，十里長的濱江公園沿長江邊伸展而去，密樹濃蔭下遊人如織，道旁酒樓酒館的酒招高掛，一間接一間不見盡頭。店裡飄出陣陣酒菜香味，伴著店家「酒妹子」招呼酒客的脆聲川語，不由得令路人步履遲緩，未飲先醉。

綠樹繁花在江風中搖曳，「酒文化」的現代雕塑 靜立其間，錯落有致。這兒一束冠古裝老者懷抱酒罈歪坐草叢中醉態可掬，那裡樹後突伸出一隻巨手，擎杯向路人敬酒。丈餘高的各種古代酒具巨雕在城中此起彼立：青銅觚（商朝飲酒器）、青銅四象方尊（周朝盛酒器），青銅酒斝（周朝溫酒器）、漢時麒麟溫酒器……靜靜地向人們敘述著久遠的酒史。

瀕臨江水的寬闊廣場上，散布著古銅色的雕像：廣場中央高聳著中國白酒三聖（元代郭懷玉，明代舒承宗，近代溫筱泉）群塑立像，四周環繞著描繪粬酒釀造工藝的壁雕；旁邊一群裸背縴夫，正弓身奮力牽拉著滿載酒罐的木舟，在這江岸上逆流前行，河灘上似乎迴響著傳唱了千百年的川江船號。

兩塊數丈長的巨大刻石橫臥江邊。一刻「酒城賦」，抒發著瀘州「城以酒名，酒以城興」的感慨；一刻「單碗歌」，寫滿酒客們的歡叫：「十碗八碗不算多，白天晚上接到喝。一年四季喝瀘酒，包你活過九十九。哥老倌，倒酒，倒酒！」難怪四方慕名而來的遊客們，剛踏出瀘州機場 ，有人就忍不住笑道：「飛機一到瀘州，在半空中就聞到酒香味囉！」（寄自馬里蘭州）