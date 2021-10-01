我從沒見過如此哀戚的

阿勃勒，初夏雨後

在薄暮中，垂著花串

金黃色的花串，囁嚅著

惴惴不安的心事

在枝葉間，膽怯地搖頭

彷彿要說些什麼

卻教不識趣的蛙鳴驚擾

這任誰也不忍撕開的

無邊沉寂

●

我從沒見過那麼無助的

阿勃勒，急切地守護

那些垂掛在花葉間的

長莢果，像守護季節的

秩序。風雨急驟掠過

五色鳥驚飛，鳳頭蒼鷹

忘了繁殖，疏落的

殘花，為滿園的憂傷

獻祭，連一向歡騰無憂的

松鼠，也知趣地噤聲藏匿

●

即使空氣也爭相凝固的

城市，氣喘吁吁地

戴著口罩 ，不知道如何開口

抗議，如何複誦新近流行的

用詞，又如何旁觀一齣非關

善惡的鬧劇。傍晚六點鐘

當憂鬱像暮色自四面八方

蹣跚而來，我瞥見公園裡

認識多年的阿勃勒

兀自在驚怖中低聲嘆氣

附記：

阿勃勒，原名阿勒勃，譯自梵文āragvadha，《本草綱目》訛作阿勃勒，英文稱黃金雨樹（golden shower tree）。阿勃勒樹高十餘公尺，冬季落葉，夏季則葉茂濃蔭，初夏開花，呈金黃色，一串串垂掛於枝葉間，長可二、三十公分。花謝後結長筒形不開裂莢果，亦垂掛於枝葉間，有時樹上有花有果，蔚為奇觀。台北市大安森林公園有阿勃勒樹數棵，每至夏日，滿樹黃花串串，美不勝收。今年阿勃勒花開，正值大疫肆虐，公園遊人稀落。某日傍晚雨後，我偕家中小狗巧巧在公園散步，見阿勃勒黃花盛開，樹下間有殘花。我與巧巧在樹旁佇立良久，滿園寂靜，大疫當前，雨後看花，不免興悲，乃有詩以誌其事。