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強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

阿勃勒

李有成

我從沒見過如此哀戚的

阿勃勒，初夏雨後

在薄暮中，垂著花串

金黃色的花串，囁嚅著

惴惴不安的心事

在枝葉間，膽怯地搖頭

彷彿要說些什麼

卻教不識趣的蛙鳴驚擾

這任誰也不忍撕開的

無邊沉寂

我從沒見過那麼無助的

阿勃勒，急切地守護

那些垂掛在花葉間的

長莢果，像守護季節的

秩序。風雨急驟掠過

五色鳥驚飛，鳳頭蒼鷹

忘了繁殖，疏落的

殘花，為滿園的憂傷

獻祭，連一向歡騰無憂的

松鼠，也知趣地噤聲藏匿

即使空氣也爭相凝固的

城市，氣喘吁吁地

戴著口罩，不知道如何開口

抗議，如何複誦新近流行的

用詞，又如何旁觀一齣非關

善惡的鬧劇。傍晚六點鐘

當憂鬱像暮色自四面八方

蹣跚而來，我瞥見公園裡

認識多年的阿勃勒

兀自在驚怖中低聲嘆氣

附記：

阿勃勒，原名阿勒勃，譯自梵文āragvadha，《本草綱目》訛作阿勃勒，英文稱黃金雨樹（golden shower tree）。阿勃勒樹高十餘公尺，冬季落葉，夏季則葉茂濃蔭，初夏開花，呈金黃色，一串串垂掛於枝葉間，長可二、三十公分。花謝後結長筒形不開裂莢果，亦垂掛於枝葉間，有時樹上有花有果，蔚為奇觀。台北市大安森林公園有阿勃勒樹數棵，每至夏日，滿樹黃花串串，美不勝收。今年阿勃勒花開，正值大疫肆虐，公園遊人稀落。某日傍晚雨後，我偕家中小狗巧巧在公園散步，見阿勃勒黃花盛開，樹下間有殘花。我與巧巧在樹旁佇立良久，滿園寂靜，大疫當前，雨後看花，不免興悲，乃有詩以誌其事。

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