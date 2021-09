作家崔維新——反種族歧視和加拿大亞裔文學的先行者

崔維新的著作《萬事皆重要》《紙影》《玉牡丹》。(劉慧琴∕提供)

兩年前的4月28日,以英語創作的華裔作家崔維新因病辭世。

作為享譽北美英語文壇的作家,他不但是加拿大亞裔文學的先行者,也是一位反種族歧視運動的先驅者。

崔維新是在加拿大出生的移民第二代 ,後被收養。他的養父母也是來自廣東的移民,養父是廚師,養母是女傭。全家居住在溫哥華的唐人街,他的童年、少年乃至青年時期上大學直到他應聘去多倫多哈姆勃學院(HUMBER COLLEGE)教授文學創作課程前都是在溫哥華的唐人街度過的。並不富裕的家庭,使他目睹並親身經歷了生活在唐人街的華僑移民的艱難歲月,聽到了不少關於早期華工的血淚家史,華僑對於母國深沉的愛戀,這段經歷深深地銘刻在他心靈深處,成了他日後行動的動力,創作的源泉。

六十年代初,崔維新畢業於溫哥華的UBC,畢業後他原打算去美國找工作,卻意想不到他這個土生土長的加拿大人,卻為美國一條種族歧視的法例卡住,不能進入美國。這條名為亞太三角區的法例規定,每年只能有150名華人血統的人從加拿大進入美國。老一輩華工的遭遇,以及他自身和父母受到的歧視,使性情溫和,凡事寬容的崔維新不由怒火中燒,拍案而起。他決心採取行動反擊這條歧視華人的法例。他聯繫了幾個華人青年朋友,長途跋涉到達加拿大首都渥太華,逼著當時的總理皮爾遜親口表態反對這條法例,並承認崔維新等人是真正的加拿大人。這次行動引起了當時華人及主流社會新聞界的矚目,轟動一時,終於迫使美國政府於六十年代中期取消該法例。在崔維新反對種族歧視獲得勝利返回溫哥華的途中,安大略省的哈姆勃學院邀請崔維新到該學院教授英國文學及文學創作課程,崔維新接受邀請去該校任教直至退休。

崔維新在UBC上學時是班上唯一的華裔學生,師從加拿大著名詩人、小說家伯尼(Earle Birney 1904-1995),得到伯尼的精心栽培。在學期間就已開始創作發表小說,曾以一篇短篇小說《波浪的聲音》(The Sounds of Waves)獲得麥克米蘭獎,引起評論界的注意,令他聲名大噪,囊括多項大獎。1995年出版的長篇小說《玉牡丹》(The Jade Peony)是崔維新經過18年的錘鍊而成。《玉牡丹》最初是以短篇小說的形式發表於1977年,這個短篇曾由胡意梅女士譯成中文,發表在1990年1月15日的《大漢公報》「加華文學」雙週刊上。這個雙週刊是由加拿大華裔寫作人協會(加華作協前身)創辦的,斯時,崔維新還是該協會的會員。

1997年9月,崔維新應溫哥華中華文化中心之邀來溫哥華,筆者時任文化中心理事,負責開展文化活動,有幸主持了《玉牡丹》的新書發佈會,和崔維新有一面之緣,會後和他有過一次敘談交流,聽他講過他的經歷。出席新書發佈會的百分之九十五是土生一代及主流社會文化界人士。《玉牡丹》出版後曾連續26週名列多倫多《環球郵報》暢銷書排行榜,被列為1945-2004年最有影響力的100本加拿大書籍之一。新世紀初,筆者在紐約書店還見到《玉牡丹》陳列在暢銷書的書桌上。

《玉牡丹》和他的另一部長篇《萬事皆重要》(All That Matters)以及回憶錄《紙影——唐人街的童年》(Paper Shadows—A Chinatown Childhood)等都是以溫哥華唐人街為背景,反映三、四十年代廣東台山的移民在新的土地上奮鬥求存的同時,還念念不忘要保持華夏的文化傳統。崔維新對於溫哥華的唐人街有著千絲萬縷割不斷的情愫,他筆下的人物個個栩栩如生,他們善良、純樸,在異鄉互相扶持,他們有無奈,有著不可言說的隱秘,他們也有這樣那樣的缺點,但在崔維新的筆下都會讓你感到可以理解和諒解。他的書中都夾雜著一些那個年代的台山方言,那些隨著那一代人的逝去而消失的詞彙,讀著讀著,令讀者感到彷彿是那些人物正從書中走出來向你講述那遠去的故事。

崔維新也是加拿大多元文化的推手,作為一個少數族裔的加拿大作家,又是一位公開的同性戀者,他從他自身的經歷中體會到歧視、不平等帶來的苦楚,他在各種公眾場合呼籲「在差異中尋求團結」(Unity through Diversity)。他曾應筆者之約,為1999年加華作協出版的《加華文集》撰文《「香蕉人」——為香蕉人聲辯》(“BANANA” Thoughts In Defence of the Banana)。「香蕉」是老一代華僑對土生一代的稱謂,意指他們的皮膚是黃色,但思想行為已西化。崔維新在文中簡述了他從老華僑及自身的經歷中以及華僑華工的歷史中認識到,老華僑從踏上西海岸那天起,為適應環境就開始了「香蕉化」的歷程,不然,他們就無以在異國生存下去,也正是老一輩人的忍辱負重和犧牲才有我們後代的今天。他認為移民的後代在兩個世界兩種文化之間的衝突中掙扎是一個普遍的現象。在加拿大文化相融中既保持了各族裔自身的文化傳統,也吸收了其他族裔的文化精粹,從而形成了加拿大豐富燦爛的多元文化。他還認為人與人之間,即使是同一個家庭的成員之間也會存在差異,但人們都同樣祈求平安和幸福,所以人們應該在差異中尋求團結,在彼此接納,相互尊重的環境下和諧共處。

崔維新的兩部長篇和兩個回憶錄均獲得多個獎項,兩度獲得加拿大著名的三葉文學大獎。

2015年,為表彰崔維新對加拿大文壇和社會的貢獻,加拿大政府授予加拿大勳章。

斯人已去,壯志未已。在美國,在加拿大,種族歧視的暴行層出不窮。重讀崔維新的作品,重溫他曾為之作出貢獻的反種族歧視行動、推動加拿大多元文化的事業,深感種族和諧、平等團結非一人一日之功,需要加拿大政府和生活在這塊土地上的各族人民持久不懈的努力去完成。

(劉慧琴,資深編輯,現居加拿大溫哥華,祖籍廣東台山。1860年代,外祖父一代來到北美,開啟了家族至今六代人在太平洋的往返,根在中華,枝繁葉茂在他鄉。)