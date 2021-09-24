英國著名作家格雷厄姆．格林（Graham Greene，1904-1991）有一本小說《戀情的終結》（The End of the Affair）。亞馬遜視頻上有部電視連續劇《私情》（The Affair）。Affair是私情也或許是婚外情，也有可能是公開交往對象之外的地下情，總之是見不得光的。巧的是，兩部作品的主角都是作家。

電視劇的男主角挪亞是個熱愛寫作的中學英語老師。他娶了知名作家的女兒。岳父布魯斯動不動就給他上寫作課。挪亞愛上了餐廳女待。妻子大吵大鬧，挪亞進退失據。這時布魯斯向挪亞坦白了自己早年的一段私情。當年布魯斯在大學教寫作，愛上了一個女學生。布魯斯回到家中過聖誕，妻子在寬大的客廳裡；立起了一棵華麗的聖誕樹。布魯斯便幻想女學生此時去超市，買棵寒酸的盆栽聖誕樹回來擺放在公寓書桌上。這麼一想，他的激情冷卻下來了。「我把痛苦都寫進了書裡，」布魯斯說，「那本書，我唯一的一本，入圍了普利策獎。」挪亞聽懂了布魯斯的忠告，果然第二部作品一炮而紅。

《戀情的終結》裡的男主角莫里斯也是個作家，他需要在小說中塑造一個政府官員。他想起莎拉的丈夫亨利在政府工作，於是請莎拉吃飯，通過閒聊瞭解亨利的生活細節。在兩人的交往中，莫里斯墜入愛河。他要求莎拉離婚，被拒絕後陷入嫉妒的痛苦。他懷疑莎拉另有私情，聘請了私人偵探去跟蹤她。

偵探在接待客戶時喜歡習慣性地說：「請用你自己的語言把情況描述一遍。」莫里斯大惑不解：我不用自己的語言，還能用誰的語言？

莫里斯說出了作家工作的本質。如果寫作也是生產，那麼作家的生產資料只有兩部分：自我和語言。作家的工作包括細致的觀察和準確的描述。他必須有超然事外的高度，才能完成觀察和描述的任務。這種客觀的全景視角，通常又叫上帝視角。但在私情進行時，作家這個自封的上帝不可避免地落入凡塵。他週旋在當事人之中，無法支配全局，深深懷疑自我。這就是為什麼莫里斯會譴責自己：「又來了，我，我，我，就好像這是我的故事，而不是莎拉的故事，不是亨利的故事，不是那個我深深痛恨卻又不知道是否真實存在的第三者的故事。」對於作家來說，私情既給寫作帶來存在意義上的滋養，又對寫作構成存在意義上的挑戰。私情受挫，作家就可以下筆如有神了。

私通總是不道德的，當事人也始終存在良心上的壓力和對善終的焦慮。當莫里斯與莎拉互相試探的時候，他期待與她上床。一旦兩人上了床，他又希望莎拉能留下來過夜。等到這個願望實現了，莫里斯就滿足地想：「我一直期待這一刻，就像一位作家期待著寫下全書的最後一個字。」請注意這個比喻，因為到了第二天早上，莫里斯又期待莎拉離婚，永遠和他在一起。那麼問題來了：他真的希望與莎拉天長地久，就像希望自己的小說永不結尾嗎？

每一部作品都必須完成，才能發表、出版。作家與每一部作品的關係都像是一段私情。他們在寫作的時候與自我和語言奮力糾纏，但沒有一個作家希望這個過程永遠持續，也沒有一個作家會希望眼下這部作品是自己一生的最高成就。只有這部小說收了尾，才能開始寫作下一部更好的作品。所以，當愛影響到寫作的時候，莫里斯才會不無遺憾地說：「我的小說停滯不前，我的愛卻不管不顧奔向終點」，「直到我開始意識到我們如何頻繁地吵架，我如何心情煩燥地對她吹毛求疵，我才意識到我們的愛註定要失敗：愛（love）已經變成了有始有終的風流事（affair）。」

盡管莫里斯表現出近乎瘋狂的佔有慾，但也許他潛意識裡並不希望這是一趟沒有盡頭的旅程。私情就像手稿，需要被劃下完美的句號。在1950年代，小說具有這種形式要求。格林在書中給莎拉安排了病逝的結局，於是形式與內容達到完美的統一。時代發展到現在，出現了電視連續劇這種形式，私情也可以一集接一集，一季接一季，沒完沒了。我在亞馬遜視頻上看完了免費的The Affair第一季，發現接下來還有收費的四季。只要收視率好，私通也可以有始無終。這才是真正的「不講武德」。

（王芫，雙語作家，曾任北京作協簽約作家。出版有長篇小說《什麼都有代價》、《幸存者》及中短篇小說集、散文集等。翻譯愛麗絲．門羅作品《岩石堡風景》。2019年出版英文自傳體小說《不合時宜的回憶》，獲2020年美國獨立出版獎。）