上海鬆糕。（本報系資料照片）

更多糕團是需要趁熱吃的。比如上海鬆糕，糕裡的粳米粉比重大，涼了糕就硬。我小時候就喜歡吃名店喬家柵的鬆糕，尤其是剛出籠的，鬆軟可口，還喜歡挑嵌在糕上的蜜餞果仁吃。那時的鬆糕都是圓形的一大塊，品種也不多，但卻是老上海人最難忘的糕點之一。我那時還特別愛吃「糍毛糰」，它像是一個很大的肉湯糰，所不同的是軟糯的面皮上粘著一層晶亮的糯米粒。歷來米粉做的糕團甜口的居多，而「糍毛糰」和肉湯糰一樣，出奇制勝，以味道鮮美的肉餡立足糕團，但它也有別於麵食做的肉包子，體現了以種植稻米為主的江南地區特有的米食點心風味。

上海有名的糕團還有很多，如金團、壽桃、黃鬆糕、赤豆糕、薄荷方糕、桂花糖年糕，還有應景的重陽糕等等，不少飲食店以售賣糕團而名揚上海灘，如沈大成、王家沙、喬家柵，還有曾經是上海第一家糕團專賣店的虹口糕團食品廠。

在說上海故事的電影 和電視劇中，經常出現石庫門的房子，女人的旗袍，以及生煎饅頭的鏡頭，為的就是讓觀眾相信那是上海。小小的生煎饅頭（滬語簡稱「生煎」）確實是最能代表上海的麵食點心之一。因為包子在滬語中也被叫作饅頭，所以雖然生煎是肉餡的，也以「饅頭」相稱。生煎饅頭不僅歷史悠久，且普眾化。據說上海大佬杜月笙就喜歡吃生煎饅頭，然而這一款點心以前大都是街邊小攤的營生，早上下午都有賣，可以買回家吃，也可以拿在手裡，邊走邊吃，我年輕時就經常幹這樣的事，一兩四只，沒走幾步就全下肚了。以前有些茶館也經營「生煎」，或者伙計替客人跑腿去外面買回來，人們喝茶，聽評彈，吃生煎，那個愜意。

上海的生煎饅頭還分派別，一派皮子鬆軟，是全發麵的，肉餡飽滿滋潤，煎的時候包餡的收口處（褶子）朝上；另一派麵皮有半發酵或不發酵的，故而皮薄，拌餡時加的肉凍較多，汁水充盈，煎時收口處朝下，總的來看，前者以前流傳更廣，是更為傳統的老咪道生煎，而如今上海的生煎則更多向後者靠攏，皮子似鍋貼，餡子像小籠包。

雖說濃油赤醬是上海菜的一個顯著特點，但正宗的上海肉饅頭（肉包子）的肉餡裡卻是不放一點醬油的，吃的就是肉的原汁原味。不用醬油調味，又要激發出肉餡的鮮香味確實很見功力，是能代表上海老咪道的烹飪精髓的。上海的菜饅頭也是一絕：經過籠蒸後，裡面的青菜餡還能保持碧綠，口味清香甘甜。阿姨爺叔一買就是十幾二十個，比肉饅頭銷路都好。

以前吃小籠包子通常都是去豫園的南翔饅頭店，這一專賣小籠包的店正如名字所示，根在原上海郊縣的南翔，是當地饅頭店的後人來上海鬧市區開的店。南翔那邊的店原來是做大肉包子的，店名就叫「南翔大肉饅頭」，後因為要和別的饅頭店競爭，另闢蹊徑，發明了皮薄汁多，外表小巧玲瓏的小饅頭。南翔小籠個雖小，面上褶卻不少於十四個；皮雖薄，用筷子夾起卻不會破，這些都顯示了高超的製作技藝，加上肉餡汁豐味鮮，深受食客喜愛。上海人吃小籠有講究，那就是一定蘸著加了薑絲的米醋吃，那入口的滋味是真讓人享受。

在上海，粥飯和湯羹也可以做成點心。「篤，篤，篤，賣糖粥，三斤胡桃四斤殼……」這首在上海流傳甚廣的民謠，留住了早已消失的小販賣糖粥的往事，因此很多人雖然從未吃過糖粥，卻對它印象深刻。還有以「飯」為名的點心，而且還相當出名，那就是「八寶飯」。此款點心用的是糯米，蒸熟後，拌入豬油和糖備用。取一只空碗，在底部鋪上一層蜜餞，放一半糯米飯，中間擱豆沙，再將剩餘的飯蓋在上面，二次入蒸籠，少頃取出，反扣在盤中，好看又甜蜜的江南風味點心便做成了。和粢飯糕、粢飯糰常作為早點心不同，八寶飯通常被當作節慶甜點，春節期間是食品店最為熱銷的產品，但同時它也是人們在家經常自己動手做的美食 。

羹作為點心不稀奇，常見的如蓮子羹、銀耳羹、赤豆羹，然而把湯當作點心卻是上海一大特色。滬上最有名的湯點心叫作「雙檔」，通常是拿肉骨頭湯做湯底，裡面放有肉餡的油麵筋和百葉（豆腐皮）包，外加綠豆粉絲（上海話稱「細粉」）。據說以前湯裡如果只有一個油麵筋或者百葉包，稱為「單檔」，兩樣都有叫「雙檔」，現在兩樣全是雙份才能稱「雙檔」，想必是現在人們兜裡錢多了，口氣也大了。其實當點心吃的湯，一個油麵筋或百葉包就能撐住，畢竟湯裡還有粉絲呢。

油豆腐細粉湯、咖哩牛肉湯和雞鴨血湯也是上海人最愛吃的湯點。這三樣同樣可以單吃，但更多時候要和其他點心搭配著吃。聽懂吃的人說，吃生煎時要吃油豆腐細粉湯，吃鍋貼時要來一碗咖哩牛肉湯，可以是加了牛肉片的，也可以是清湯。正宗的雞鴨血湯，雞鴨血嫩滑似豆腐，並且還加入了「時件」，這是上海人對雞鴨內臟心、肝、胗、腸的統稱。這碗湯就是靠料足味美征服上海人的。不少賣小籠饅頭的店，都供應雞鴨血湯，這在我看來，確實也是不錯的搭配。當然，吃生煎、鍋貼和小籠饅頭時要搭配什麼湯，沒有嚴格的規定，全看個人喜好，只要吃得稱心就好。我過去一直搞不明白「點心」這個詞中的「心」是何意，現在總算有一點懂了。（下）（寄自印州）