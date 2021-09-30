我開刀之後，傷口曾惡化兩次，重新縫合兩次。第一次醫生還能輕鬆地說這樣很正常，教我不用擔心，到了第二次，他就無法安慰我了，因為這一點也不正常。

為何我的傷口會如此不穩定呢？除了帶貓看醫生負重，造成縫線綻裂之外，另一個原因極可能是因為皮膚過敏 。那陣子我和金沙睡在一起，身上接觸到貓毛的部位奇癢無比，我當然知道不太對勁，但貓奴如我，怎可能因為這樣一點小事，就拒絕金沙那滿滿的愛呢？但是每當醫生問起，我必回答自己絕無做出對傷口不利的事情。

總之，那段時間就在不斷地回診，吃抗生素與塗抹強效的藥膏之中度過。有一次，醫生發現我不願低頭俯視胸前的傷口，他覺得奇怪，便問我：「你為什麼不看傷口？難道無法低頭嗎？」

我聽了趕緊低頭，沒有問題，我可以看到傷口，但我為什麼不願意看呢？我也不知道為什麼，我甚至沒有察覺自己的不願面對。

於是，這位每天門診有三百多位病患的名醫，突然決定花時間對我進行心理輔導，我現在只記得最後的結語，他很嚴肅地說：「你，必須面對傷口，必須每天查看它，不能逃避。」

不久以後我轉院，換了親切的女醫師之後，她也對我說過類似的話，而且更進一步了：「你要關心你的傷口，給它灌輸正向的意念，甚至要每天溫柔地對它說話。」雖然她自己講完都笑了出來，我也笑了，但她強調這並非玩笑，必須認真以對。

第一位醫生的叮嚀，我當作耳邊風，但第二位醫生的話，則引起了我的注意。一方面是我對那位女醫師的觀感較好，另一方面則是因為我已是一個較資深的病人了，此時我終於願意承認，傷口之所以反覆惡化，也許和我重視精神而忽略肉體的習性有很大的關係。也可以說，如果我從一開始就積極面對，情況不會這麼糟。

回到家，我看著鏡子裡已完全癒合但疤痕還很明晰的傷口，開始考慮著要如何關心它呢？首先是注意它的模樣，關心它是否有異狀，和周遭皮膚的相處是否和諧，最後，當我試圖要對它說話時，我發現必須要有一個發語詞，而那只能是一個名字——於是，我為自己胸前這折磨了我好長一段時間，長二十公分，彎曲如一巨大問號的傷口，取名為：「小問」。

就像為貓咪取名之後，我才能和牠們建立關係一樣，當我為傷口取名並且對它說話，似乎它也才終於落實了。它是一個重要的標誌，將我的人生分為病前與病後，並成為我身體的一部分，甚至可以說——成為了我的夥伴。

它取代了原生的乳房，將一部分的肉體還給天地與父母，也將女性的象徵去除，大膽地對這個我不以為然的世界，提出了疑問，就如我始終對生命抱持懷疑，不願相信任何標準答案。

辛波絲卡獲得諾貝爾 文學獎時的演講題目是：〈我不知道〉，我期許自己也能如此，對於他人認為理所當然的事物——我不知道，但是，我想知道——這不就是老子的「不知知」嗎？

於是，沿著這道蜿蜒曲折的線條，和以前有那麼一點點不一樣的我，從過去的身體之內緩緩生成、湧現，彷彿必須以它為起點，我才能走向或許有那麼一點點不一樣的，接下來的人生吧。