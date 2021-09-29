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老師，我不是蹺課

陳蒼多

1978年，瑪丹娜從密西根大學輟學，帶著三十五美元和一袋跳舞用的緊身衣，到紐約的一家舞蹈公司試鏡，但沒有被錄取。公司建議她到瑪莎葛蘭姆的舞蹈學校就讀。瑪丹娜報名了初級課程。

瑪莎葛蘭姆舞蹈學校的技法很難學，學舞的人都說，這間學校象徵「骨盆之真實」（the pelvic truth），也就是說，骨盆的收放是舞技很重要的一部分。

瑪丹娜回憶：「有一次，我取了緊身衣，從最上面撕開，一直到恥骨的地方，然後用金色安全別針一路從緊身衣的陰道部位別到……臀部部位。」做什麼啊？應該是為了達到瑪莎葛蘭姆必須從「陰道舞出來」的要求，又有一次，瑪莎對學生說：「嗯，你們男人做得很好。但妳們女人，妳們必須學會從陰道舞出來。」還有一次，她對女學生說：「妳們就是沒有在動妳們的陰道。」這讓我想起女間諜瑪妲．哈利曾說：「舞蹈是一首詩，每個動作都是一句話。」又說：「陰道比陰莖有力。」這和瑪莎的「從陰道舞出來」有異曲同工之妙。

罪過罪過，寫了半天，瑪丹娜和瑪莎葛蘭姆的交會還沒有一撇。

瑪丹娜一心想見到瑪莎葛蘭姆本人，開始作著與她偶遇的白日夢。「我會表現得無所畏懼，若無其事。我會與她交朋友，讓她對我表白她心靈的所有祕密。」

皇天不負苦心人。某天早上，瑪丹娜上課上到一半，因為喝了太多咖啡，「膀胱瀕臨爆破點」，急著要去洗手間，一踏出教室，她就與瑪莎葛蘭姆碰個正著。蹺課被逮到了嗎？瑪莎葛蘭姆突然停下來，瑪丹娜呆若木雞，一生第一次、也許最後一次被嚇得說不出話。

說不出話就留待以後再說吧。瑪丹娜以後回憶說：「我忘了下腹脹痛，忘了我是快人快語的，忘了我誰都不怕……這是我第一次遇見一位女神、女戰士……從那以後……沒有一件事能夠削弱我第一次遇見這個女人──這個生命力──的記憶。」

當然，瑪丹娜也永遠不會忘記瑪莎葛蘭姆曾對她說：「我要給妳一個新名字……X夫人……X夫人是一位間諜的名字，一位祕密情報員──因為每次妳來這兒，我都認不出妳。妳看來像另一個人。」（是不是讓我們想起那位女間諜瑪妲．哈利？）

瑪莎葛蘭姆曾對瑪丹娜在舞台上的表演表示贊許，「但是，她只是把大部分女人隱藏的部分呈現在舞台上。是的，也許不是很正派……正派！告訴我，有哪一個藝術家想要很正派。」

瑪丹娜一直與瑪莎葛蘭姆保持良好的師徒與朋友關係。如前所述，瑪丹娜將瑪莎葛蘭姆視為人生中第一位女神，還說在習舞的那段歲月中，她是「從女神那裡偷東西的賊」。

晚年瑪莎葛蘭姆酗酒，生活一度陷入困境，瑪丹娜多次資助老師度過難關，八十歲重塑自我、返回舞台，直到1991年去世。

瑪丹娜 間諜 哈利

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