池上田園風光。（蔣勳．攝影）

▋四棵樹

農舍東邊靠馬路修了一段一公尺高的短牆，設了鐵柵大門。

馬路已到盡頭，再下去就是田，沒有車輛，也少有行人，短牆沒有什麼阻隔意義，倒是太陽好時很方便曬棉被，可以享受童年蓋著日曬棉被枕頭睡覺的溫馨甜美回憶。

以前我住池上大埔村，是老宿舍整修，也有短牆，左鄰右舍就常把蘿蔔絲、筍乾、刈菜曬在這段牆頭，也會謝謝我，特別說：新修的牆清潔。

牆在都市裡，在農村偏鄉，常常有不同的意義。

我們或許只專注於都會的倫理，防衛、隔絕、封閉、囚禁的空間，慢慢遺忘了在空闊的天地間生命也可以有不同的方式生活。

這東邊看起來除了曬棉被沒有用的一段短牆，沿著牆邊種了四棵果樹，我一直以為是三棵，直到最近樹梢結果，才發現原來是四棵。

從北至南，第一棵是蓮霧，五月初開花，長長的蕊絲，有香味，不久花落，結了一串串粉紅青綠的小小蓮霧，招來許多小鳥啄食，也零零落落掉了一地都是。

第二棵很粗大，從根部就分枝，看到上面結了小芒果，我就認它是芒果樹。

不多久，芒果之間竄出一束一束繁密的龍眼，我有點不解，仔細看，才發現是兩棵樹從開始就長在一起，根連著根，就像一棵樹。

從樹幹樹皮看，不容易分辨樹的不同。我們有時候從葉子分辨，葉子也不容易分辨。等開了花，比較容易知道是什麼樹了。苦楝二月開花，一片粉紫，花期過了，大多數人認不出是什麼樹。欒樹十月開黃花，花落了，結了一樹紅豔的蒴果，大家都記得欒樹十月的燦爛。

我常散步的河岸，有苦楝，有欒樹，不開花、不結果的時候許多人都不計較它們的不同。從花分辨，從果實分辨，都比較容易，也因此錯失了不開花不結果的時候更仔細的觀察。

剛開始不解為什麼芒果樹長出了龍眼，慢慢細看，才分辨出第二棵是龍眼，第三棵才是芒果。根部靠近，已經長在一起，上面枝枒交錯，芒果和龍眼錯落覆蓋，形成很特殊的一棵大樹。

芒果垂實碩大飽滿，掉落地上「碰」一聲，嚇走很多小鳥，掉落的芒果多摔裂了，露出黃色的肉穰，小鳥蟲蟻都來吃食。

第四棵也是芒果，也垂掛著多到令人訝異的碩大果實。朋友教我採下來，削了皮，切成條，加糖，放在玻璃瓶裡，醃兩星期，做成酸甜可口的情人果。

我試了一兩顆，但是數量太大，還是決定不要煩惱，自然間的生長自有自然間的消化，或鳥吃，或蟲食，或在土中化為泥，化為塵，不一定非給人吃，原不應該有我相眾生相的執著吧……

我後來仔細比較了龍眼和芒果樹皮的差別，也仔細看了兩棵樹葉子的差異。龍眼樹葉子較小，顏色深，芒果樹狹長寬闊的葉子也是深綠色，但是大很多，幾乎是龍眼樹葉的三倍長，如果不是先入為主的成見，應該是很容易分辨的。

兩棵樹的樹皮紋路也不同，龍眼皴皺細密，皮色灰赭；芒果樹皮色裡偏灰綠。

顏色在視網膜上的色譜大概多到兩千，光是白色就有四百種，米白、雪白、磁白、月白、灰白、粉白、魚肚白、珍珠白、奶油白……文字上如何精密描寫，其實都不是視覺上的色譜，面對像提香（Titiano）畫裡層次複雜如光流動的白，藝術史家嘆為觀止，也只好創造了「提香白」這樣的名稱。

我一直好奇《紅樓夢》裡賈寶玉常穿的一種「靠色」褲子，「靠色」究竟是什麼顏色？

有人說是藍染的大槽裡最靠邊的織品，藍已經很淡，淡到像月白，有一痕不容易覺察的淡淡的藍影。是不是像宋瓷裡的「影青」，我很喜歡影青，比汝窯、龍泉都更淡，像是一抹逝去的青的影子，已經不像視覺，而是視覺的回憶了。

「青」在色彩裡也最複雜，「雨過天青」，有時候近藍，有時候近綠，「青」，有時候是李白詩裡「朝如青絲」的黑。

在龍仔尾看山，色相隨光時時變幻，文字的「藍」「綠」完全無用。

如果寫作，「紅花」「白雲」「藍天」或「綠地」，也還是空洞。有機會仰視浮雲，靜觀海洋，凝視陽光下稻浪翻飛，眼前一朵花，有看不盡的千變萬化，忽然發現文字的形容這麼貧乏。

離開生活，離開真實感受，文字、語言都會流於粗糙的鬥嘴狡辯，離真相越來越遠。

孟子說「充實之謂美」，細想「充實」二字，是感官的充實，也是心靈的充實吧。看到形容不出的色彩、聽到心靈悸動的聲音，鼻翼充滿青草香的喜悅，味蕾有飽滿米穀滋味的幸福，擁抱過、愛過，觸覺充實過，生命沒有遺憾，是不是真正的「充實」本意？

以前以為不讀書會「面目可憎」「語言乏味」，其實越來越感覺到不接近自然，不看繁花開落，不看浮雲變幻，不看著海洋發呆，沒有在夏日星空下熱淚盈眶，少了身體的擁抱牽掛溫度，大概才是「乏味」「乾枯」的真正原因吧……

一棵樹，在很長的時間，從種子、發芽、抽長樹枝，長葉子，開花、結果，而我們認識的樹，往往只是花，把花插在客廳，把果實切了分享，都會裡認識的樹會不會也只剩下了花與果實？

花被購買，果樹傾銷，和自然中花開花落、果實被鳥與蟲蟻啄食，哪一種才是眾生相？哪一種才是壽者相？

即將夏至，雨後初晴，我把藤椅搬到樹下，聽這個夏天激昂嘹亮如銅管高亢號角的蟬聲，光影滿地，喝一口鹿野的新茶，讀張岱在亡國後纂輯的《夜航船》，一段一段，隨時可以拿起，也隨時可以放下，沒有一定的章法連貫，不知道能不能多懂一點「應無所住」。（下）