該不該相信命運？恐怕沒有什麼比這個問題更加難以回答了。就連古往今來的聖人賢哲，對命運的看法也各執一詞、莫衷一是。

在凡夫俗子的我看來，命運是不可不信的，否則就不能解釋世間許多事情。樹上結出的種子，一陣風颳過，有的落到肥沃的土壤裡，來年春天發芽生長；大多數卻被颳進河流陰溝裡，或被鳥兒所食。同是一樹所生，遭遇為何如此不同？海龜媽媽在沙灘上掏個窩，生下了一百多顆蛋便離開。孵化出來的小海龜能爬進海裡的只是少數，多數都在半路上被蛇類和鳥兒捕食。即使爬進海裡的，也難免不被大魚吃掉。真正能長成大海龜的，只有一兩隻。同是一母所生，結局為何迥異？

人世間的事情又何嘗不是這樣？每當回首往事，我就常常想，自己的人生道路上曾有過那麼多的十字路口，如果我在若干年前的某個十字路口作出了另一種選擇，現在的人生會是怎樣？現在還會生活在美國 嗎？如果不在美國，那又會在哪裡呢？境遇又如何？但人生是不可能退回到過去的十字路口，去嘗試另一種選擇。那麼，是什麼決定著我一步步走到現在的時空座標？每想到此，我就不能不感到冥冥之中命運的力量。

一個民族和國家又何嘗不受命運的支配？回顧歷史，假如荊軻刺殺了秦始皇；假如吳三桂不曾把山海關獻給清兵；假如咸豐皇帝不曾寵幸慈禧；假如張學良不曾在西安捉放蔣介石；中國 歷史將怎樣改寫？中華大地現在會是怎樣的局面？為什麼歷史沒有按照那許許多多的「假如」發展，卻走到了今天這一步？任何人都回答不了這個問題。與其相信某些學者所說的「歷史規律」，我寧可說，是命運在支配著民族和國家。

然而，命運又是不可盡信的。如果相信自己的一生都由命運來決定，那等於說個人的努力是全無必要、毫無意義的。在我看來，人生目標就像樹上的果實，越往高處果實越大。即使命中註定得不到那個最大的果實，我們不是仍然應當盡力蹦高，去摘取大一些的果實嗎？反之，如果只是望樹興嘆，幻想果實自動掉下來，那麼很可能終生一事無成。因此，命運只決定了生活道路的一半，而把另一半留給我們自己來掌握。或者說，命運確定了我們一生的框架，而把什麼東西放進這框架，還是由我們自己來決定的。

即使失敗的結局已由命運安排好了，我們還是應當努力與命運抗爭；諸葛亮的六出祁山是最好的例子。作為傑出的政治家和軍事家，諸葛亮不可能不明瞭，在失掉荊州和火燒連營之後，他的「東聯孫吳，北拒曹魏，統一中國」的戰略已然失敗。益州疲敝、阿斗昏庸，蜀國的命運不容樂觀。然而諸葛亮力排眾議，毅然發動對曹魏的六次戰役。對於六出祁山是否必要及成敗得失，歷史學家們可以有不同的看法；但是諸葛亮敢於向命運抗爭的勇氣，千百年來一直令人們敬佩不已。

絕對相信命運和完全不相信命運的人，都是少數。多數人對於命運，都在盡信與不信之間，只是程度不同而已。大致上，遭遇不幸的人，往往承認命運的力量；而順利者則多把成功歸於自己的智力和能力。即使同一個人對命運的看法也會有變化。年少時氣盛，往往覺得能達成任何想要實現的目標。待到知天命的年紀，經歷了許多人生體驗之後，才不由得不信服諸葛亮的至理名言：「謀事在人，成事在天。」到了這時候，人們才能懂得：遭遇厄運時要忍耐和期望，交上好運時則不忘謹慎和憂患，從而在人生的道路上走得更踏實些。

應該相信命運，然而積極的生活態度更不可缺。（寄自紐約 ）