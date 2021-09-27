池上龍仔尾看中央山脈長雲飛揚。（蔣勳．攝影）

▋困

大疫流行，一時不能北返。

我留在池上，許多東西可以宅配。醫院回診可以視訊，慢性處方箋有健保 藥局代理申請，直接在當地取。也透過池上書局訂了幾本書，張岱的《夜航船》，從浙江古籍書店訂購，一星期也收到了。

朋友笑我「擱淺」在池上，我倒是不覺得有什麼不方便。趁機檢討過去太多的奔忙，再一次思考陶淵明寫〈歸去來辭〉時的反省——息交絕遊。

朋友說的「擱淺」，讓我想起《四郎探母》〈坐宮〉一段有名的唱詞「我好比淺水龍，困在沙灘——」，「困」比「擱淺」糟糕，「困」是落難，有委屈怨哀，無法脫身。

人生一世，大概總有時被「困」，戰爭、貧窮、天災、大疫都可能是「困」。職場不順、情感坎坷、人事糾纏，也可能是「困」。

像蘇東坡，一生都被小人所困，仕途顛簸，下獄、流放，真是處處受困。

然而，流放貶謫，漫漫長途，不能老是唉聲嘆氣，罵天罵地，必須自己找出處紓解。

蘇軾流放，在困境中，卻可能是最好的功課。

他每到一處都發現美好的事，人們以為嶺南瘴癘荒僻，他卻大啖荔枝，覺得是莫大的福分，「但願長做嶺南人」。

把懲罰作為福分看待，一路走到天涯海角，蘇軾受福於困，也啟發了後人對「困」的不同領悟。

易經有「困卦」，上澤下水，澤中無水，自然是「困」乏之象。

五月全台大旱缺水，有人怨天尤人，有人意識形態作祟，堅持說沒有缺水，都無濟於事。

池上萬安村鑿井備旱，也規畫出三天一次水圳輪流放水的管理方法，緊急時甚至出動水車救旱，度過難關，直到六月降雨，順利豐收。

我在看縱谷農民困在旱情中的種種努力與應變。

「困」是困窮，但「困」卦的卦辭是「亨，貞，大人吉，無咎。」

好有趣，易卦在「困」境裡許諾了「亨通」。「困」不是被困，「困而不失其所亨」，要在困境裡找到通達解脫開闊的自處之道。

「困」卦意義深遠，在困境中，不被困，找到通達的途徑，可以「吉」，可以「無咎」。

困於疫情 的世界，或許可以為自己卜一卦，如果是「困」，看看「困」如何解。

▋農舍

所以，有一點慶幸自己「困」在池上了，「困」在縱谷海岸山脈一處叫「龍仔尾」的村莊。

我「擱淺」的農舍是台灣 好基金會前些年向農民租賃的，稍事整修，用來給駐村的藝術家使用。恰好前一位藝術家結束駐村，後一位還沒來，我便用了空檔的時間。

大概從2015年到現在，有十餘位藝術家住過這農舍，林銓居、簡翊洪、葉仁坤、牛俊強……都住過。銓居在這裡畫大幅聳竣的崙天山，翊洪畫夜裡老屋四處攀爬的壁虎或螞蟻。

農舍獨立田中，四野開闊，自然各種生物都來，蟲蟻、蜘蛛、壁虎，蜜蜂，還有蛇，怕蛇的藝術家就錯過了這農舍的緣分。

農舍朝南，三面都是稻田。東邊是一長溜海岸山脈，山的稜線起起伏伏，像一條長龍的背脊，背脊到了尾端，慢慢低矮下去，像一條向南邊拖去的長長尾巴。

既然是龍的尾巴，地名也就恰如其分叫龍仔尾。

北部疫情爆發是五月中，我取消了北返車票，住進龍仔尾農舍。

芒種、夏至之間，大約五點十分左右，太陽從海岸山脈升起，照亮大片即將收割的金黃色稻田，纍纍的稻穗已飽實圓滿，垂著頭，在微風裡搖曳。

我住的這戶獨棟的農舍，已是龍仔尾的最後住家。坐在庭院前面，朝南一無阻擋，可以遠眺新武呂溪沖積的平疇沃野，也可以遠眺到更遠的卑南溪出海的方向。茫茫漠漠，可以在最遠端看到朦朧的都蘭山。

黃昏時分，常常在島嶼最南端有西邊落日的餘暉返照，天空彤紫，也會聚集金色的祥雲，如堆簇的錦繡。

舊式傳統農舍多朝南，避北風，也取朝陽較長時間的日曬。

朝南正房，一排排三間，灰黑斜瓦屋頂。西邊一排矮屋，原來或許是豬舍，不養豬了，就改作了放農具的倉庫。

一排三間的正房，和低矮倉庫成L型，圍出一個大約三十公尺長二十五公尺寬的庭院。

這個寬闊平坦的庭院，原來是曬穀場，收割以後，稻穗在這裡打穀，穀粒利用自然風揚場，吹去雜質，讓一顆一顆稻穀平鋪在廣場上，用日光曬透，時時用竹耙翻轉，才能貯存。

這是我童年時看到的農村曬穀場，也是我童年時最愛玩的地方。大人忙著農事，孩子幫忙趕走搶食稻穀的雞鴨鵝。

曬穀場的陽光和風都好，農忙後，冬天在這裡曬太陽，背上曬得暖乎乎，比暖氣都好。夏天夜晚就常在這裡吹風乘涼，聽長輩老人說故事，天階夜色涼如水，一次一次細數數不清的天上星辰。

現代機械化的農家，插秧、收割、打穀、烘焙，都有機械代替。收割以後，大約十天，新米就可以包裝上市。

舊的曬穀場閒置了，變成寬廣的庭院。

都市裡住狹小公寓，很難想像這樣奢侈的庭院。

我常常在這庭院看兩邊的長長山脈，左邊是海岸山脈，低矮卻陡峻峭立，右邊是中央山脈，渾厚壯大。

兩條山脈護持，中間形成狹長如長廊的美麗縱谷。

海岸山脈、中央山脈護持，一長條縱谷，從花蓮的吉安、鳳林、瑞穗、玉里、池上，一路綿延到關山、鹿野，伸展進島嶼的尾端，一條長達兩百多公里的縱谷沃野，左右山脈如長龍護祐，山脈溪流清泉不斷，真是好風水。

中央山脈，兩三千公尺高的大山險峰林立，把島嶼分隔成西岸與東岸。現代開通的北橫、中橫、南橫，試圖貫穿這條分隔的偉大山脈，但也時時崩坍斷絕，彷彿大山憤怒時就要拒絕人的騷擾。

走過北端的老清水斷崖，走過南端牡丹灣的阿郎壹古道，僅一人通行的險絕山徑，在絕崖險峰上，瀕臨深壑大海，頭暈目眩，古老的島嶼一直用多麼艱難的方式震撼從西岸到東岸來的人。

而我在縱谷，其實不屬於西岸，不屬於東岸。不靠近海岸，是兩條山脈護持庇佑的一條長廊。

入冬以後，長廊有東北季風通過，寒冷刺骨，大風呼嘯，老舊屋宇都起震動。2014來池上駐村，經過幾次寒冬，才領教縱谷冬日的艱難。所以縱谷老的農家多朝南，是有一定地理氣候上的需要吧。

農舍朝南，正前方就一直可以看到卑南溪平原，和島嶼尾端朦朧的群峰。

我常常搬把藤椅，在屋簷下看庭院的樹影，看各類鳥雀在樹影間跳躍啄食樹間果實。蓮霧花開，細長蕊絲招引很多蜜蜂。夏季光影搖晃迷離，在恍惚中聽蟬噪高天，容易朦朧睡去，似夢非夢，如在前世。

農舍獨立稻田中，沒有圍牆，朝南種一溜扶桑，和稻田隔開，一年四時都有豔紅花朵，襯著綠色稻田特別醒目。

我的童年很少「圍牆」阻隔，鄰里社區多以植物間隔，扶桑、月橘、刺竹……都可以做圍籬，有點間隔，卻方便溝通，還可以四時看花開，享受沁鼻花香。母親常隔著一排扶桑和鄰居閒話家常，噓寒問暖，也互贈剛做好的熱騰騰食物。（上）