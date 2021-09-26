2001年被炸毀的巴米揚大佛，前後對照圖。（本報系資料圖片，照片來自路透社）

近日新聞不斷報導，自美國總統拜登宣布自阿富汗 撤軍，塔利班攻克首都喀布爾 ，阿富汗風雲變色。

只見大批阿富汗人民不顧危險，攀上機身擠上機翼，企圖搭上飛機，尋求一線生機。其中有八百二十三名阿富汗人民，擠在承載一百三十四人座位的美國空軍C-17運輸機內。照片中，男女老少緊挨著席地而坐，暫時拋棄穆斯林男女分隔的教條。大部分人不約而同往上看，那是期盼的眼神，還是思索著不明的未來？

後來喀布爾國際機場又遭到多起自殺炸彈客攻擊，鮮血染紅了機場附近的溝渠。遍地哀號的求救聲和遇難者的屍體，慘不忍睹，宛如人間煉獄。

阿富汗，一個陌生又熟悉的國度。它是古代絲綢之路必經點，有過輝煌的歷史文化。曾與華夏文化交織，火花四濺。

公元前139年漢武帝派張騫出使西域，以長安為起點，經甘肅、新疆、到中亞、西亞，聯繫地中海各國的陸上通道，開啟了中國 至西方絲綢之路。

公元一世紀至三世紀，中亞正處於貴霜帝國（Kushan Empire）時代。今日的塔吉克綿延至裏海、阿富汗及印度河流域都是貴霜帝國的疆土。當時，貴霜帝國與中國漢朝、羅馬、安息並為歐亞四大強國。張騫通西域時正逢貴霜帝國鼎盛時期（105 -250）。

貴霜帝國位於羅馬、印度及陸路中國之間的十字路口。受到西方馬其頓亞歷山大大帝東征、希臘文明及東方印度佛教之影響，佛教興盛，但不排斥西方文化，它汲取東西文化精髓，兼容並蓄，誕生了希臘式佛教藝術風格。這種藝術風格也經由絲路傳入了東亞和中國。敦煌莫高窟前期壁畫，以土紅色為底色，上敷青綠褚白，色調濃重，線條渾厚，人形挺拔，展現西域希臘式佛教藝術風格，印證了貴霜帝國透過絲路與中華文化交流所撞出的火花。

唐朝玄奘在《大唐西域記》中記載：「縛喝國。……其城雖固居人甚少。土地所產物類尤多。水陸諸花難以備舉。伽藍百有餘所。僧徒三千餘人。並皆習學小乘法教。」正描述著一個繁華的佛教勝地。縛喝國即指阿富汗巴爾赫古城，在現今的阿富汗北部巴爾赫省。

建於公元六世紀，座落於阿富汗巴米揚谷的兩尊大佛，即是玄奘所描述的：「梵衍那國。東西二千餘里。南北三百餘里。在雪山之中也。……王城東北山阿有石佛立像，高四百五十尺，金色晃曜，寶飾煥爛。東有伽藍，此國先王之所建也。伽藍東有鍮石釋迦佛立像，高百餘尺，分身別鑄，總合成立。城東二三里伽藍中有佛入涅槃臥像，長千餘尺。」一千三百九十年前，玄奘在取經途中瞻仰，讚嘆寶相宏偉莊嚴、佛光燦爛的巴米揚大佛，及當地一片欣欣向榮、太平盛世的景象。

但這兩尊大佛，人類文化的瑰寶，卻在2001年3月12日遭到塔利班幾天幾夜殘酷轟炸，徹底摧毁。

佛像的浩劫也反映了阿富汗人民的浩劫。

上天似乎與阿富汗開了最嚴酷的玩笑，賜給它中亞的心臟，險要地理位置，自古以來就是商貿文化傳播重地。波斯帝國、古希臘、羅馬、阿拉伯人、蒙古人都在此地留下豐富歷史遺產。祆教、佛教、伊斯蘭教，亦在此地開花結果。但也因此而引起異族不斷入侵，從波斯帝國到亞歷山大，從貴霜王朝到蒙古帝國。入侵引發的衝突戰爭，讓人民四處逃難，流離失所似乎成了阿富汗人的宿命。

十三世紀成吉思汗軍隊大舉入侵中亞地區，大肆殺戮、摧毀。

在外族入侵的夾縫中生存的阿富汗人，不曾放棄，終於在1747年建立了自己民族的國家，杜蘭尼王朝（The Durrani Dynasty）。頑強生命力的阿富汗民族勵精圖治，創下輝煌時代，被稱為末代皇帝的穆罕默德．查希爾沙國王在位四十年（1933-1973）間，大刀闊斧改革，吸收西方文化，制定憲法，允許婦女受教育，婦女穿著時尚，不用戴面紗。當時阿富汗非常現代化，經濟實力是世界前十名，人民安居樂業。有「小巴黎」、「中亞的瑞士」之美譽。

但是阿富汗人仍沒有逃脫戰亂的宿命，改革和反改革兩派軍閥互鬥，國王被推翻，列強入侵的歷史重演。先是英國入侵，打敗了英國人之後，蘇俄又趁機進軍阿富汗。戰火連綿，又造成了大批的難民潮。

《紅花之床》（A Bed of Red Flowers）作者內洛弗．帕齊拉（Nelofer Pazira），出生於1970年代，是在俄羅斯占領阿富汗之下長大的女孩，此書寫下了她的血淚經歷。

她記憶中的童年，從盛開鬱金香和鋪滿紅色罌粟花的美麗山丘俯視，全家和村人就在山丘下一起野餐，慶祝新年。那是二十世紀五○年代到七○年代的阿富汗，當時教育普及，男女平等，欣欣向榮。

1979年俄羅斯入侵，阿富汗成為警察國家。她的父親，一位受人尊敬的醫生，與其他數千名阿富汗人因拒絕支持新政權，一起被監禁。當時五、六歲的帕齊拉一夜之間失去了幸福童年。

後來為抵抗蘇聯統治，由美國支持的聖戰士崛起。作者在書中對聖戰士的血腥手段有詳盡的描述。對帕齊拉而言，當時的生活就是無止盡的坦克、火箭、爆炸、恐嚇和死亡。帕齊拉十六歲時（1989），全家人終於逃亡到巴基斯坦，隔年再以難民身分輾轉到加拿大。

出生於1980年代的凱斯．阿克巴．歐馬（Qais Akbar Omar），其自傳小說《如詩的地毯：喀布爾男孩成長記》（A Fort of Nine Towers: An Afghan Family Story ）見證1992到2001年聖戰士拿下阿富汗後，傀儡政府下台，共產主義瓦解，其後，阿富汗人在聖戰士統治下的苦難。

書中提到，當人民歡欣鼓舞趕走了俄羅斯的異族統治，期盼聖戰士為國家帶來希望生機時，卻盼到了穿著髒兮兮的傳統服飾，背心裝滿手榴彈，手裡拿著槍，像山賊般的聖戰士。聖戰士奪走了歐馬家中珍貴的地毯，霸占了祖父的大房子。戰火、砲彈和派系鬥爭不斷，塔利班的瘋狂行徑，令歐馬全家人無奈地開始逃亡生涯。

歷史不斷重演，今日的阿富汗事件，曾在1975年的越南上演過，而善忘的人類，似乎不曾在歷史中吸取教訓。

新聞報導說，西雅圖的越南裔社區發動了「七十五個越南家庭接待七十五個阿富汗家庭計畫」。經歷過相同命運的越裔，主動伸出援手，展現人性的善良及回饋的心意。

但不是每個飽受戰亂的阿富汗人都有機會出逃。曾是軍人、現為記者的梁子，在2003年至2013年，十年間四次獨闖阿富汗，用她的鏡頭和筆寫下了《你是塵埃也是光：面紗下的阿富汗》一書，記錄在塔利班的統治之下，從頭到腳被長袍包裹的阿富汗女人的處境。她們沒有面容，沒有身分，沒有言語，只是男人的附屬品。在戰爭的陰影下，丈夫和小孩成了炮灰，那些沒有面容的阿富汗女人，用強悍的內心撐起破碎的家園，努力堅強地活下去。只有活著才有希望，才能找到光。

看著近日的新聞報導，心中感嘆，這有著數千年歷史、曾經燦爛的文明古國，難道只剩下戰亂、血和淚嗎？

阿富汗人民的苦難何時了？祈禱固守家園的阿富汗人，在破碎的家園中，努力存活下去。（寄自紐約）