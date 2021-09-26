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中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

揮手自茲去

任安蓀

2019年夏，南下維州訪老友T。

四十多年前的留學時期，我們培育了友情。重聚時，話題不斷的熱鬧，滾滾談興夾雜T朗朗笑聲，即使彼此髮白微禿，斑皺難免，但興高致昂所引發出的氛圍，適足為我們的免疫系統加分。

T與我先生，前後相隔幾年，都從北美杏壇退休。T引述另一位教授的睿言：re-tire，是換上新胎，重新出發。T面帶笑意，複述得不疾不徐，彷彿朝聽者拍了拍肩膀似的親切。

三天兩夜盤桓，聚敘是重點，導覽成陪襯，瑞德福淳樸的小城風光，一如當年念書時友情的懇實，又似主菜前的小菜般另有滋味。彼此相交幾十年，十多年不見，不遠千里車途前來探訪，攬勝怎會是要點？

最後一日的早午餐，T夫婦特地安排到某家夙負盛名、位居高速公路附近的餐館，方便我們餐畢上路。臨行，依依道別前，猶不忘頻頻指點上路方向，想為旅途長征的我們，做最後的指引，一如當年提供生活和學業的資訊，相互打氣的誠心摯意。

拉下車窗，揮手再揮手，笑容漸揮漸遠。期待他們明年來密州寒舍訪遊。然而，世事如浮雲難料，「明日隔山嶽，世事兩茫茫」，果不其然，次年即爆發新冠疫情，其硝煙滯留迄今未散。

緣起於內州林肯城，孜孜矻矻研求學時的切磋砥礪；隨後數十年在各自任教的蒙特婁、帕茨坦、瑞德福等城市，相互探尋暢敘。人事幾經滄海桑田，過往多少次的相送揮別，從也不曾把友情揮散，秋山幾重相隔，也沒能把音訊阻斷。宛如涓涓長流的細水，行進桑榆年歲時，愈發體念雋永在其中，淡而持久，稀而真誠，正是久久自芬芳的人生喜悅。（寄自密西根州

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