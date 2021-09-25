我有一位遠房表叔，是四里八鄉公認的能人，會吹糖人，測八字，尤其擅長寫花鳥字，他憑著這一身本事闖蕩江湖多年。在武俠小說 剛開始流行的時候，他憑著多年來積累的江湖經驗和人脈，不知從哪裡弄來了整套的武俠小說，從《七俠五義》到《多情劍客無情劍》；從梁羽生、金庸、古龍到溫瑞安，當然還有更老一輩的還珠樓主等，無所不包。每逢集市，他就到街上擺攤出租武俠小說，書攤就擺在鎮中心的中學校門口，對面就是全鎮唯一的新華書店 。

新華書店裡多是文具用品和各科考試參考資料，記憶裡好像有幾本簡裝的《紅樓夢》和《三國演義》，但少有人問津；每逢集市，新華書店依然是門可羅雀，而對面表叔的書攤卻是人頭攢動。

我當時剛轉學到鎮中心中學，屢次的考試墊底，讓我產生了厭學情緒，而學會了蹺課。然而鎮子極小，到處都是熟人，所以蹺課也只能去校園後面的菜地，那裡平時沒人，而且可以聽到學校的下課鈴聲，這樣能夠按時回家吃飯。

逢集市的時候，我就可以明目張膽地在街上四處遛達，因為每五天的一個集市，附近村鎮的人都會來趕集，人潮洶湧，我混在人群裡不用擔心被熟人看到。

起初我最愛逛的是廢紙攤，大多是過期的報紙和各類商品的包裝紙，但時而會有各類舊的雜誌期刊，以及某個圖書館 清理的各類小說或散文集等，書上常會看到xx圖書館藏書的紅色印章，這些書的作者大部分是在文革期間被批鬥和打倒，他們的作品也被冠以「毒草」而被銷毀和禁閱，部分僥倖地流落到了街上的廢紙攤。

這些書刊除了彩色印刷的明星類雜誌是按本出售的之外，其他都是按斤秤的，幾毛錢就能秤上一兩斤。記憶比較深刻是花了五毛錢，就買到了徐志摩全集，還是繁體字的，我至今閱讀繁體字毫無障礙，都要感謝那時買的繁體字舊書。

表叔開始擺書攤後，我就很少光顧廢紙攤了，因為我可以在表叔的書攤免費看書。當然這是要冒著被熟人看到的風險，同時表叔起初知道我是蹺課出來的，也是威脅要告訴我父母，但是在他的書攤幾次被偷後，我就堂而皇之地以幫他看攤的名義留在他的書攤旁了。不僅如此，等趕集的人散去了，我還可以挑幾本小說帶回去看，這樣在不逢集的蹺課時間裡，我就躺在菜地旁的樹蔭下讀小說，時間很快就打發掉了。只是常常因為讀得入神而聽不到下課鈴聲，因此錯過了回家吃飯的時間，只好偷摘點兒菜地裡的黃瓜或番茄充饑。

很快，我把表叔書攤上的書幾乎都看了一遍，甚至有的開始看第二遍第三遍了，而新書的更新速度極慢，且要先滿足那些付錢租書的人，很久才能輪到我。記得金庸的《俠客行》剛到的時候，我趁著人少就翻看了幾頁，很快就被吸引住了，但同時它很快就被別人租走了，接下來的幾次逢集，我都盯著這本《俠客行》，然而同時也有好幾個人在等這本書，於是每次還書的人剛到，另外一個人就把書租走了。

中考臨近，學校進行了一次摸底考試，我不出意外地依然墊底，結果被學校勒令補考，且要繳納五元錢的補考費，否則就沒有資格參加中考；我無奈之下向父母轉達了學校的通知，父母忍痛給了我五元錢；此時新華書店破天荒地進了一批武俠小說，其中就有我惦記很久的那本《俠客行》，當我詢問了價格，且知道僅有那一本的時候，我毫不猶豫地用那五元錢補考費買下了那本書。

這件事我一直瞞著父母，直到現在。當然自此以後我就再也沒去過教室，而是每次穿過校園後直接翻過後門去了菜地。那本《俠客行》很快就被我翻爛了，故事的結局總讓我感覺到意猶未盡，於是突發奇想，開始提筆為其寫續集。續集內容大概是石破天（狗雜種）厭倦江湖隱居某深山，若干年後重出江湖，並在某小鎮的菜市場帶走了一位賣菜少年。那個少年正是輟學後的我。

一個月後，我果斷地拒絕了父母讓我回校復讀的建議，跟著幾位親戚遠赴南京，在一個狹仄陰暗的菜市場裡，成了一個真正的賣菜少年。然而我的江湖夢也很快被現實擊碎了，賣菜生涯中，除了起早貪黑和酷暑寒風之外，我所期待的銀髮長髯仙風道骨的俠客，始終沒有出現。

一年後，我還是乖乖地背上書包，回到了那個我原本歸屬的江湖——學校，開始另一番血雨腥風的生活——考試。（寄自密蘇里州）