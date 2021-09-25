偶然間看到一個關於鸚鵡的紀錄片，其中提到被遺棄的寵物鸚鵡數量很多，以至於照顧牠們的收容所已經不堪負荷。

自古以來，就一直有人買賣所謂的奇珍異獸。尤其是在上個世紀，各種電影 、電視節目和馬戲團表演，掀起一陣把奇珍異獸作為寵物飼養的潮流，整個社會對稀有動物的興趣高漲，需求量很大。偷獵、買賣和培育鸚鵡曾經是一門蓬勃發展的生意。

大家在各種媒體上看到鸚鵡的聰明可愛，紛紛渴望擁有一個會說話、會表演的小夥伴。伴隨利潤 的誘惑而來的，是地下交易猖獗，不少人從鸚鵡的巢穴中偷走小鸚鵡賣錢，讓有些鸚鵡瀕臨滅絕。

上大學時，我曾和朋友逛街時偶然進入一家寵物店，看到一隻五顏六色的大鸚鵡站在店主的肩膀上。店主說：「牠是個寶寶，還不到一歲呢！牠會活到八十歲，你可以把遺產留給牠。」鸚鵡需要我的遺產嗎？

鸚鵡很可愛，很聰明，會說話，會表演。但牠們嗓門很大，因為牠們生活在野外時，需要能夠穿透森林的音量。牠們憤怒的時候會咬人，傷心的時候會自殘。牠們要和伴侶廝守終生，而且壽命很長。牠們一旦把主人當成伴侶後，被主人拋棄或主人過世，就會遭受嚴重的心裡創傷。

鸚鵡不是家具，不是玩具，不是玩伴。牠們會把主人當成伴侶，渴望一輩子在一起。但主人不會把所有的時間都花在鸚鵡身上，但他們卻是鸚鵡的全部。生活在圈養中的鸚鵡，若得不到足夠的關注，在寂寞和壓抑中，會扯掉自己的羽毛，就像人類通過傷害自己的身體來表達痛苦。

有些人因為厭倦了他們的鸚鵡而丟棄牠們，有些人只是沒有料到他們會死在鸚鵡之前，這些都使得鸚鵡無家可歸。和鸚鵡在一起生活，是屬於一輩子的決定。

許多曾經培育買賣的鸚鵡商，如今都開了收容所，收留被拋棄的鸚鵡。他們有時候會遇到曾經被自己賣掉的鸚鵡被送回來。這些鸚鵡培育員發現自己以前的行為造成今天的問題，感到自己應負起責任，於是開收容所來幫助減輕鸚鵡的痛苦，同時也用這種方式尋求自我救贖。

不管是鸚鵡還是人，關係就是關係。假如我們不懂得尊重鸚鵡，我們也不會互相尊重。 （寄自紐約 ）