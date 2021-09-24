有一種勤於營生的動物，蟄伏在大都市裡，因為長得像人，所以很少被發現真面目；他們的生活習慣和你我沒什麼不同，多半在日間奔波，夜裡覓食，也總是忙碌一整天後，才拖沓著腳步，穿梭在每條巷弄裡。

基於求生本能，他們無時無刻都想要進食，即使是工作的時候也一樣，為此，他們在身上演化出一個口袋，裡面裝滿了儲糧，也懂得彼此交換，互通有無；辦公室裡的團購文化更是讓人大開眼界，同聲一氣地購物，似乎就是人類聯絡情感的方式，他們暗自記下，希望能讓老家的族群也開開眼界。

當然，一開始他們也吃不慣人類的食物，太多添加物、太多的不可說，一聞即知，哪能勉強吞下肚？但時日長了，所有「不可以」都變成「可以」，彷彿連基因都懂得因應時勢而變化，比如一天不喝咖啡 ，便覺得自己功力盡失，隨時會露出尾巴；他們甚至於開始著迷於手搖飲，儘管太多的糖分會影響獵捕或逃生，但那又如何？反正身上的動物性早就漸漸消失，爪子磨圓了、視力跟聽力都退化了，也吼不太出來，真正做到「勿聽、勿看、勿言」的境界。

除了那些物質性的食材之外，族裡有一些段位比較高的，更已學會了吃苦、吞眼淚和委屈，小一輩的聽不懂，總會抬著頭問：「這也是能吃的？」

為了融入人類的世界，他們開始讀書，讀到「飽食終日，無所用心」時，特別不能理解，其實大家終日用心，不就為了飽食嗎？這是一件很可貴的事，絕對不丟臉，為什麼人類要寫文章撻伐呢？後來他們花了很長的日子才學會那一套「假作真時真亦假」，畢竟人類的舌頭構造很難說出心裡話，所以必須懂得場面話與辨別潛台詞，才能在這座大叢林裡生存下去。

每天下班後，他們會在捷運 上找尋同類，別人看不出來，但自己人都心知肚明，並利用車窗的倒影交換訊息，舉例來說，挑眉是「你好嗎」，動耳朵則是「我很好放心吧」，單就移動頻率與角度的不同，就可以變化出各種意思，比人類的語言精準許多。但門一開啟就各自下車離站，無須相認，也不必探問彼此的去處，那是不成文的規定，他們都知道生活不易，珍重就好。而且，冷淡一點，比較像都市人。

當夜幕低垂時，他們才會略顯動物的野性，想著等一下要如何撕咬便當裡的雞腿，彷彿那是生活裡唯一的慰藉。用餐結束後，再回到潮溼的、租約即將到期的洞穴裡，梳理一下打結的皮毛，鬆一鬆笑到發酸的嘴角。若想認出他們，不妨到便利超商 與快餐店走一趟，總有人會挨著小小的桌，兩眼渙散地咀嚼著；或者試著抬起頭照照鏡子，說不定，你也能發現他們的蹤跡。