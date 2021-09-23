大病幾死，剛剛恢復，又受到一個很不愉快的打擊，頓時使我對人世徹底失望。但又不能借酒消愁，因為喝了酒就會胃痛。黃昏悶坐斗室，情緒越來越壞，不知如何是好。忽然一陣衝動，就獨自跑進了一個黑暗的小森林裡。

密集的野樹林中沒有道路，只有一條小徑而已，兩旁全黑暗無光。要走出這條小徑，向左折轉，才有一條小小的柏油馬路，馬路旁邊有一盞高高的路燈。然後就可以看到居宅人家了。

我憑著記憶一個人摸索前行，倒也沒有碰到什麼人獸鬼，只聽到夜鳥的啼叫和海潮似的蟲聲，雖說在氣頭上不在乎危險，但理智忽然告訴我，萬一是碰上郊狼或歹徒或瘋子，可不是好玩的。但，應該不會這樣倒楣透頂吧？

走到一半時，身後突有腳步聲而且還有吹口哨的聲音，而前面似乎也突然走來一個看不清的人影，令我不免一陣驚恐。唉，前有來者，後有隨者，此刻自己是被夾在窄路中間逃不出去了。這前後兩個人物，是兩個好人呢？還是兩個壞人？還是一個好人一個壞人？想來也只有這三種可能了。自己因為生氣而衝動地在暗夜中走入荒林，現在死活只能接受命運的安排，後悔也來不及了。

後面的口哨聲越來越響了，吹的是〈桂河大橋〉進行曲（Bridge on the River Kwai）走路的腳步聲很有力道，想來是一個身強力壯的男子，是普通人還是怪客呢？是匪盜還是流浪漢呢？無法得知。

前面走來的那個人也靠近了，發出一種呼呼的喘氣聲，從喘氣聲中辨不出是男是女。忽然一道強烈的手電筒光，從背後照射出來，讓我看清了前面走來的是一個蒼白弱小形容枯槁的中年男子，竟然比我這個矮小的老婦還要衰弱，應該是沒有為非作歹的能力。我又趕快趁機轉頭往後看，只見一個年輕高大的巨人，身長六呎以上，頭髮蓬密，滿臉絡腮鬍，卻是面目稚氣溫和，肩上背著一個大背包，大概是個晚歸想抄小路捷徑的學生吧。至於前面走來的那位好像生病的中年人，可能也是一個失魂落魄、心情悒鬱的人，他家中可能缺乏溫暖，甚至根本是無家可歸，所以也不在乎在暗林中孤獨地走一遭，遇險就遇險，頂多是死。當然，這只是我的想像而已。

突然，從對面走來的中年人，自動來了一個向後轉，往前走去了。我們三個人的方向變得一樣了——中年人在前，我居中，年輕人在後。

那年輕人吹著響亮有力的口哨，手中高舉著強光手電筒照亮，後來居上地領先了。我們三個人都沒有說話，不一忽兒就走出了黑魆魆的林中小路，走進了有燈光的柏油路。

（寄自麻州 ）