〈石湖泛月圖〉（明代．文徵明）

唐憲宗元和十年，白居易被貶九江郡司馬。次年秋之月夜，於湓浦口送客遠行。忽聞江船中傳來錚錚然的琵琶聲，有京都長安之韻。一番千呼萬喚之後，琵琶女猶抱琵琶半遮面地出現在客艙之上，為江州司馬一行人彈奏一曲琵琶，音律嘈嘈切切，仿若大珠小珠墜落玉盤。江上羈旅天涯的倦客之心，在琵琶聲中慢慢淪陷。一曲終了，東舟西舫悄然無聲，唯見江心一輪秋月，當空皓潔如雪。琵琶女沉吟良久，自訴離亂身世，又低眉信手演奏起一首新曲，曲調淒淒不似先前之聲，滿座重聞皆掩面涕泣，眾人為這淒清月色下絕美的琵琶之聲而流淚，更為人生際遇而感懷不已。

千年前那個楓葉荻花、明月高懸的秋夜，琵琶女、眾賓客、江州司馬白居易，這些人世影像串聯成永恆的時空意象，凝固在那個月色淋漓的江畔秋夜。

我獨立船頭，仰望秋月如水，心中默誦這首〈琵琶行〉，有無限感動充盈心間。這才是真正的雅樂之音、文士之風。琵琶與月色江天，彼此成就了三分、增色了七分；而月的陰柔與含蓄，讓天地萬物有了繞指柔的意境之美。我沉醉在這月色中的江海乾坤，心遊天地遠，身有紙硯香；在千年前的潯陽月色中，攬清輝入懷，與白居易共賞一船淋漓月色。

這盈溢滿艙的月色，在潯陽江上「擊空明兮溯流光」，從時空的無極中照耀古今中外一代代為夢為心而遠走天涯的江畔過客。「夫天地者，萬物之逆旅；光陰者，百代之過客。而浮生若夢，為歡幾何？」千金散盡之後，依舊能恃才復得，在月色中「開瓊筵以坐花，飛羽觴而醉月。不有佳作，何伸雅懷？」

月色，從來不只是滿艙清輝的素潔，它於黑暗中吸納了光明、收復了人心，它是至陰至晦生出的至高至明，它是陰晴圓缺的天象、悲歡離合的符號。詩人波赫士說：「月亮裡住著夢幻，不可企及者。」面對滿地的六便士，你會選擇月亮還是六便士？毛姆選擇了六便士，因為月亮不一定能得到，六便士卻俯首即是，可是有了六便士的安穩人生真的比追尋月亮的漂泊人生更值得嗎？或許就如同張愛玲筆下的白月光和朱砂痣，無論得到哪一個或者放棄哪一個，都會留下一生的遺憾。

參悟月色並非容易，在月下天風中凝思靜坐，清風明月無人管。夜色朦朧間，花非花，月非月。《菜根譚》云：「鳥語蟲聲，總是傳心之訣；花英草色，無非見道之文。學者要天機清澈，胸次玲瓏，觸物皆有會心處。」月亮是實，月色是虛，虛實之間便有了這若遠若近、若有若無的執念和不捨。

遙想當年，三國亂世烽煙中一個皎潔月夜，才高八斗的陳思王曹植輾轉難眠，遂起身披衣在幽寂無人的園中夜行。他踏著月色獨自清掃長滿蘭草的園中小徑，夜露打濕了他的衣服，他丟下掃帚，靜坐在一塊岩石之上，在空寒的潔白月色中，盤膝獨奏起古琴曲。此時正值秋冬之交，草地上升騰起一層漂移的濃霧，綴滿星星點點明亮的露珠。這輕柔流散的迷霧將曹植團團籠罩包圍。他渾然不覺，在絲絲縷縷的悠揚音韻中沉醉於天地之間、物我兩忘；他仰望明月，依稀覺得今夜的月華光輝燦爛，如美人嫵媚動人的笑顏。他邊彈邊低聲沉吟：「東方之月兮，彼姝者子，在我闥兮。在我闥兮，履我發兮。」臣子王粲聽聞曹植醉心月色，便跪拜求見，訴說月亮之為天地陰靈的精華，月亮的盈虧警示世人要謙遜守禮。月光預兆著神祕天象，既會使東吳昌盛，又會讓漢武大帝心愛的妃子李夫人受孕生女，甚至還會讓東漢王朝鼎盛昌茂。彈琴、吟誦、長歌、冥想、靜坐，凡此種種，是何等風雅的參悟月色之道！月色淋漓中，參悟的不僅是悲歡離合，還有人世間的生老病死和王朝的興衰起伏。

我等凡夫俗子，未必有這樣的智慧和心性參悟月色，然而又何妨？只須靜坐在月光下，品中秋的月餅和果子，縹緲月色中過一個煙火慰平生的庸常夜晚，如此隨遇而安，也未嘗不是一種恩賜與幸運。

抑或，可載一船美酒佳餚，在月色中乘舟而行，看山高月小、水落石出，看波詭雲譎之後最終的人世結局。與蘇東坡在赤壁舟上聽簫飲酒，看「月出於東山之上，徘徊於斗牛之間」，一同高歌窈窕之章，扣舷而歌：「惟江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭……」山行月下，與白晝清晰瑣碎的日子截然相反。舟上滿艙清輝，江上月色朦朧，你我有詩酒為伴，通宵達旦、不醉不歸。

今歲辛丑，瘟疫依舊肆虐蔓延，全世界天災人禍不斷。中秋漸行漸近，無數科研工作 者、醫生護士依舊在抗疫第一線盡職盡責繁忙工作，而我依舊像往年一樣很有儀式感地籌備中秋的食物，心中不停思念著遠方的親人。今年中秋夜，我會坐在院中獨自彈奏一曲應景的古箏〈漢宮秋月〉，休息片刻後回屋繼續筆耕。沒有泛舟月下的心境，更沒有滿眼的清風明月，唯有樂觀堅毅的身心，縱使暗夜悠長，依舊看得見微弱的月光星輝。（寄自喬治亞州 ）