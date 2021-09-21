成語中的老態龍鍾，指老者如竹搖曳不自禁持，外觀就是走路不穩。客家人形容老態更有獨到處，係由裡而外，兼具意象和具象。「人老三件歪，行路頭犁犁，打屁打出屎，屙尿淋著鞋。」走路垂頭喪氣像犁田。放屁放出屎來。站著尿，卻把自己鞋子淋濕了。一個尚可自理的老男人，一種力不從心的孤單和悲傷。本村初老者，競相避開這向晚三事。

村頭謝老師，年逾七十，自我評量三項指標一件都沒歪，夜裡偷偷笑。不過，他卻對一事耿耿於懷，退休 這些年，很多人叫他老貨仔。老貨仔，這詞彙在客家庄不好聽，指的是老頭子，輕蔑味濃。沒有一項指標顯示他老，卻硬生生被冠上老貨仔，他不服氣。隱約知道，是那些教過的學生給他取綽號，他覺得這些學生小時候還好，長大就不得了，不受教。總有一種止不住的衝動，想好好再教導他們。

問題就出在這裡了，謝老師訓導主任退休後，失落感在心中萌芽，如孕，漸次壯大成型。起初，在家訓老婆、批菜單，再過過主任乾癮，自我陶醉或是自得其樂，實在無可厚非。但時間一久，他就覺得無聊，上屋下家走門串戶，長屁股黏住板凳，一坐便是一上午，像是麥芽糖千絲萬縷的糾結。農莊農事忙，大家苦不堪言。或許謝老師有自知之明，漸次發現被造訪者，臉色越來越鐵，言談越來越少，於是換個方式打發時間，散步壓馬路，一旦看到自己教過的學生，彷若見獵心喜，絕不輕易錯過。

一回，謝老師大老遠就在茄苳溪畔瞧見阿坤，拉長喉嚨把他叫住，聲大如雷，阿坤怔住，止步。謝老師賣力跑向前的瞬間，訓導魂就上身了，像是急欲遏止一個學生行將鑄成大錯。阿坤國中已經畢業七年，是標準的大四生，早非當年那個頑皮小孩。謝老師的印象，還纏繞在阿坤國一時幹下的那檔事上。那年學校運動會，過動症的阿坤，展現旺盛企圖心，想要在四百公尺接力賽中奪冠。賽前，他到強敵隔壁謝老師那班晃搭，像是探測敵情。忽然間，他想起了醫生交代，每天一顆治療過動的藥丸還沒吃，他怕別人看見，倚在牆角一旁，鬼鬼祟祟地從口袋中取出服下。這過程被對手瞧見了，由於時機敏感，被強烈懷疑偷吃禁藥。阿坤連解釋都懶，竟隨葫蘆打湯扯上幾句，如果他們想吃，也可以送他們。眾選手一人一丸紛紛服下，像是雨露均霑。

阿坤早已習慣藥的副作用，但那藥卻讓對手士氣低迷，中餐食慾不振，比賽的結果阿坤班上獲得第一名，原本最被看好的謝老師那班，卻從領獎的凸台摔落萬丈深淵。賽後他們含淚檢討，高度懷疑阿坤那顆藥。謝老師歇斯底里連罵阿坤好幾個月，直到退休。不過，此事早如過往雲煙了，如今阿坤品行端莊，只可惜謝老師的主任魂附身，當年恨意猶在，像是魯迅文中的九斤老太，火力全開向他找碴：頭髮太長如番，眼裡無神如木，嘴巴不甜如石，小腹太凸如豬，衣著過豔像孔雀，鞋太潮太風騷。從頭嫌到尾，阿坤沒回嘴，回到家後卻抱頭痛哭。

「老人家，歪目極。」村人都為阿坤的遭遇忿忿不平，對謝老師下了這樣的評論。

歪目極，客家語，意指一個人嫌東嫌西，極盡挑剔，是「極歪目」的倒裝句，以歪斜眼光看人，自然啥事都不上眼。年輕人順世當行，謝老師何苦把時代拉回來，找人陪他玩一番呢！阿坤事件後，客家庄形容老態的指標，了無聲痕地就加上一項「歪目極」，像是眾口撻伐，有志一同。嫌七嫌八，挑三揀四的歪目極，漸漸後來居上，成為我村評量老態的首項指標。