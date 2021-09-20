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活著的疼痛

阿布

在治療室或診間，時常可以看見這樣的景象。

一道一道細細的傷疤爬滿左手腕。有仍發紅的，也有已癒合的淡淡痕跡。新的傷口壓住舊的疤痕，傷與傷之間彼此交錯糾結，成為一個自殘者在自己肉身上刻下的年輪。

一般來說，這樣的傷口無論出現在家庭或學校裡，都會引起旁人極大的反應。有些人避之唯恐不及，連說出「自殘」兩字都彷彿是個禁忌；也有驚恐的家屬會帶自殘者前來醫院，希望精神醫療能夠「治好」他，此後再也不會做這等危險的事，成為一個活在陽光底下「健康」的、嶄新的人。只可惜在多數的現實狀況下，醫療僅能做到緊急處遇，給予藥物或安全的環境讓心情平復下來；但若有幸真的能進入到會談室內維持一段不算短的關係（這必須要在每一方面都剛好有資源且願意配合的情況下），或許能邀請自殘者一起坐下來，談一談自己的經歷。

自殘並非單純的、猶如細菌感染引發肺炎一樣的直線因果，而是背後有數不清的因子在彼此牽引著，互動著。稱呼他們為「自殘者」並不是一個很好的共用標籤，若有一百個自殘的人，就可能有一百種自殘的理由。單薄的精神科診斷無法細緻的描述自殘。無論是從家族動力、學習理論、行為模式還是童年創傷來看，都有機會探索出一部分的原因，但旁人永遠無法真正釐清自殘的完整面貌，即使自殘者本人也不一定能說出個所以然來。探詢自殘的意義並不僅是為了要找到開啟治療的契機，而當自殘者與陪伴者一面相互扶持，一面在黑暗中摸索前進時，這樣的儀式，就已經是治療的一部分。

若能先去掉那些看似反射實則傷人的忠告（「想開一點就沒事啦」、「比你辛苦的人還有很多」、「你這麼做愛你的人會傷心啊」），單純抱持著中立且好奇的態度探索「自殘」這件行為，你會發現那是一扇關緊的門，穿過之後才能沿著樓梯往下走，走到更深的地方。深處可能藏有鬼怪，但不能怕，有些事否認比確認還要傷人，即使轉身逃開永遠最是簡單。

有人的自殘是宣示，也有人是宣洩。曾有人告訴過我，他的自殘不是為了想死，是為了提醒自己還活著，還能夠痛。也有人說過，自殘時的疼痛，是自己存在的證明。用肉體的傷驅除心裡的痛，好像生活到了最低最底，只剩下自己的痛自己的血，是整個失控的生命裡，唯一能掌握的東西。

是怎麼樣的看不見的傷，巨大到連痛的感覺都麻痺了，需要用刀片劃開另一道真實的傷口，來提醒自己呢？我們永遠無法親身經歷另一個人的苦痛，只能試著接近。

我想起糖尿病數十年的伯父，蝸居在舊市區的老房子內。或許因為視網膜病變的緣故，他的視力早已變得極差。他的房間在老房子的深處，終年燈光昏暗，需要經過一條長長的陰暗走廊才能抵達。我曾經看過他百無聊賴的用電蚊拍電自己的小腿，在稀薄的光線中發出刺眼的火花。腿上疼啊，好像有螞蟻在咬，他說。

他並不是有意的自殘，只是很自然地用疼痛去驅趕另一種疼痛。疼痛對他來說也是一種治療嗎？至少這樣的疼痛是自己能夠選擇的，是生命的一部分。痛久了傷口會癒合嗎？會因為變得習慣而麻木嗎？我們並不鼓勵自殘，但也不必急著把它妖魔化，有時候需要一點時間去靠近，去學習。至少有些人在痛過了以後，生活能獲得一些舒緩，一些力量。至少還可以期待一天撐著一天，那些線頭般卡住的日子，或許在未來陽光晴好的某日，就忽然鬆開了。

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