她有一種笑， 雖不是書上說的傾國傾城，但那是我專有的，我從沒看她對別人那樣笑過， 甚至對孩子們也沒有。

她對別人的笑都比較直白，含義一目了然。她對我的這種笑，就近乎江潭照影似地若隱若現，難以形容，因為它是由隱含了對我獨特的愛意醞釀而成。表面看來，只不過是嘴唇略抿，嘴角微揚，眼角略含笑意地斜斜地一瞥看過來，似要說什麼但不說，可又傳逹了「我就知道你會這樣」的訊息，大有對我的所言所為，跳不出她如來佛掌心般的得意又兼帶點頑皮的表情，間或表示些默許。而我每次看到她這種笑，都有吃橄欖般無窮回甘的味道。

早年時，這種笑隨著她的臉略轉，嘴角上揚得多些，眼睛的笑意更明亮盈盈，浮現較多甜蜜的成分。我收到的訊息是，我所做的那件事或說的話，在她看來雖是有些幼稚可笑，但還是蠻可愛的。隨著歲月增加，我們 相知日深，她可能是不想太驕縱我，便笑得更收斂而含蓄了。

我是很喜歡看她這樣笑，我也知道某些事 會逗引她這樣的笑。例如我吃霜淇淋，先自己說，要有節制只吃一小碗。吃完又一副意猶未盡的樣子（這也是實情），猶豫一下 又說，人生得意須盡歡，管他的，就姑且再來一碗吧。這時我偷看她一眼，就會看到這種笑容，我也報以「我知道你會這樣笑我」的略顯尷尬的笑。這大概也算是我們老來自然發展出的會心之笑，也成了我們日常生活中的樂與趣。

不知古人說的「巧笑倩兮，美目盼兮 」是什麼樣子，但我有了她這種笑，就不必再去深究追尋了。

（寄自喬治亞州 ）