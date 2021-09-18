林崇漢∕圖

我單騎走川藏的第八天上午，到達色季拉山腳下的普拉鎮。色季拉山位於西藏林芝縣境內，為川藏路所跨越，是一座覆蓋著原始森林海拔近五千米的大山。

一過普拉鎮，道路便開始在陰翳蔽日的原始森林裡蜿蜒上升。路旁古木森森，枯藤倒掛；一道道冰雪融水在懸崖峭壁上凍結成晶瑩的冰瀑，彷彿一掛掛潔白的水晶從墨綠色的林端垂下。

這條路本來就少人行，又值藏、漢新年，我推著單車艱難跋涉一天，也沒有遇到一個人。即使不停地走上一夜，也未必能翻過這座原始森林覆蓋的大雪山。黃昏時分又飄起了雪，暮色提前降臨在這莽莽林海之中。怎麼辦？我猶豫地站住了。

這時，我看見前面不遠處升起一股炊煙，便急忙向炊煙趕去。

山路轉彎處，一條清泉從密林深處汩汩流出。泉旁一棵古杉下，站著三個男子，看他們的裝束便知是康巴藏族的：身材魁梧高大，穿著黑色藏袍，腰間挎著藏刀，頭頂盤著粗大的辮子，紮裹辮子的紅纓從耳際垂下。旁邊，石塊支起的灶裡，燃燒著木柴火，石塊上放著一只鐵鍋，一個十五、六歲的藏族姑娘蹲在那裡，用一只布口袋把火吹旺，潮濕的木柴冒出濃煙，飄散在密林之中；一個四十來歲的中年婦女不停地用勺子在鍋裡攪著；還有一個十來歲的小女孩在林中雪地上跑來跑去，拿著一根木棍敲擊著枯枝上的積雪尋找木柴；古杉的另一邊，在一片積雪剛剛被清除的地方，堆放著幾大包行李，一個三十來歲的女子坐在行李中間，奶著繈褓中的嬰兒……

我的出現並不讓他們吃驚，他們好像沒有看見我似地各自忙著，顯然他們已習慣了這種環境。三個男人中，一個二十多歲的小夥子，另外兩個四十來歲。年齡看起來最大的那人生著一臉絡腮鬍子。我走過去，問他今晚能否翻過這座山？

「翻不過去！我們也是要翻它，沒辦法才在這裡停下來。再上去，風更猛，人都站不穩；雪更厚，想找柴燒火都沒有……」他漢語說得很好。

我向山頂望去，那裡陰雲瀰漫。寒風從上面吹來，凍得人瑟瑟發抖。

「你們今晚怎麼辦？」我問他。

「就在這裡支起帳篷過夜。」

「我可以在你們帳篷裡過一夜嗎？」

他扭過頭，與其他兩人小聲用藏語說了幾句，轉過來問我有沒有被褥？我說沒有。他想了一會兒，說：

「總可以湊合一下吧……」

我懸著的心一下子落地了，望著這些陌生的面孔，心裡湧起一股暖流。

這是森林中一小片空地，四周是莽莽的古杉林，這種樹以特有的修長挺拔，筆直地挺立在其他樹木之上。它們幾乎不生枝杈，樹幹周圍密生一圈短短的枝葉，宛然寬大的綠色圍巾裹著樹幹，蒼老的樹幹上掛著數米長的苔蘚，如綠絲絨般隨風飄拂。

雪越下越大。大鬍子催促小夥子快把帳篷支起來。那個小夥子招呼我和他一起，帶著鋒利的砍刀走進密林，他敏捷地爬上一棵大樹，揮動砍刀，幾下子便砍下幾根支撐帳篷的長樹枝。抱嬰兒的女子靠古杉樹站著，彎著上身為嬰兒遮擋風雪。大鬍子大聲吆喝著指揮眾人搭帳篷，兩個姑娘忙得不亦樂乎，在雪地上跑來跑去為大人拿東西。小女孩不小心在雪中摔了一跤，逗得大家開心大笑。看著他們如此快樂，讓人幾乎忘了這是在海拔近五千米的大山中，在有野獸出沒的原始森林裡。

帳篷很快便搭好了。有點潮濕的地面鋪了層厚厚的枝葉。這時，茶燒開了，飯也做好了。做飯的女子把飯鍋端進帳篷。我們抖掉身上的雪花鑽進去，圍著飯鍋坐在枝葉上。大鬍子掌勺，盛滿每個人的飯碗。我沒有碗，他拿出自己平時喝茶用的大鐵茶缸遞給我說：「來，用這個！」是鹹粥——稀粥中放了鹽巴、辣椒粉、野菜和犛牛肉。大家捧著熱氣騰騰的飯碗吃得津津有味。

「不論天南地北，走到一起就是一家人！不用客氣。」大鬍子在往我茶缸裡添飯時，一本正經地說。

飯後，天黑了。我從背包裡拿出一瓶白酒和幾包小菜。一見有酒，大鬍子便來勁了，「哈，有酒！」他嘎崩一下把瓶蓋咬開，仰起脖子連喝兩口，瞇著眼抿抿嘴，突然拉開粗獷的嗓門，唱起了流浪之歌。其餘的人也都跟著唱了起來。歌聲透過帳篷，在飄著雪花的黑暗大山裡迴蕩著……

大鬍子一邊喝酒，一邊講起了他們的經歷。原來這是一群流浪藝人，他們常年在外漂泊，帳篷便是他們流動的家，他們的孩子在流浪中出生，也在流浪中成長；每到一處，兩個姑娘唱歌跳舞，小夥子彈奏簡樸的藏式吉他，就這樣，翻過雪山，穿過森林，越過草原，從一個城鎮走到另一個城鎮，從一個鄉村走到另一個鄉村……

大鬍子說，他們幾乎每年都會走一趟這條路，每次翻越這座大山，夜晚都會在這個地方留宿，因為旁邊有條清澈的山泉可供飲用洗濯。幾年前的一個冬天，也是這樣一個下雪的寒夜，也是在這裡支起了帳篷夜宿，第二天他們像往常一樣，天剛亮便收拾行囊出發了。當他們走到一堵陡峭的山崖旁時，小女孩突然指著山崖驚恐地叫道：「那是什麼？」

一隻彷彿是巨大的綠色蜥蜴的怪物，靜靜地蹲伏在路邊雪地中，上身趴在山壁上，彷彿要往上爬。他們非常害怕，遠遠觀望了許久，那怪物卻無動靜，莫非它凍僵了？他們小心翼翼向前靠近，最後幾乎可以看到它滿身指甲般大小的綠色鱗片。這時，小女孩又突然叫道：「那不是怪物，是樹枝！」原來是森林中一種葉子特別稠密的樹枝，依著石壁搭成斜斜的棚子，形狀像極了一隻綠色巨蜥。

正當他們要舒口氣時，卻突然發現那綠色的棚下露出一角紅色的衣服。他們快步走過去，看見一個十七、八歲的紅衣喇嘛躺在裡面。他已經凍僵了，迴旋的風把雪吹進棚裡，幾乎埋住了了他半個身體。大鬍子蹲下去在他身上摸了摸，立刻脫下藏袍把他裹起來，一邊用手在他身上搓著，一邊吩咐大家快找柴燒水。原來那少年喇嘛是昌都人，千里迢迢去拉薩朝聖，歸途翻越此山，遇到暴風雪 ，天色已晚，便臨時用樹枝遮擋風雪在懸崖下躲避，不料卻差點丟了性命。少年喇嘛得救了，可小女孩在冰雪中為尋找燒水的枯枝，不慎從很高的山坡滾下去，被積雪中的一根樹枝刺破脖頸，血流如注，染紅一片白雪……。

大鬍子說到這裡，大家都用疼愛的眼光看著小女孩。小女孩有點羞澀地微笑著，撩起長長的頭髮，燭光中，左側耳際下方的脖頸上，一道長長的傷疤依然清晰可見。

「那個地方就在上面幾公里處，你明天就會從那裡經過。」

這時，兩個女孩把行李打開，取出幾張厚軟的獸皮鋪在枝葉上，又拿出幾條被褥。

其餘的人都睡了，我和大鬍子坐著喝酒。他是個熱情豪爽的人，也是個彪悍勇猛的人，我看著他魁梧的身軀和生著絡腮鬍子的剛毅的臉，以及說笑中突然透出一股冷峻目光的眼睛，覺得他可以在任何猝發的事件面前鎮定自如，臨危不懼。夜深了，我們喝乾了一瓶白酒，第二支蠟燭也快燃盡了，他還在滔滔不絕地講述著。他們走南闖北，人生充滿傳奇，即使是日常生活，在別人眼裡也很神祕。

睡前，我鑽出帳篷看看。大雪紛紛揚揚飄落著，整個大山萬籟俱寂。模糊的雪光裡，四周林立著古木的黑影。從帳篷口透出一縷燭光，照在帳篷前的雪地上，光影裡，雪花亮晶晶凌亂地飄舞著……。

疲倦和醉意使我很快沉沉睡去。當我被一陣喧鬧聲驚醒，已是第二天黎明。天還沒亮，雪已停了，天空仍陰沉沉的。

外面篝火燃了起來。火光紅紅地映在雪地上，在四周粗大的樹幹上搖曳。枝頭不時傳來棲鳥驚飛的拍翅聲，枝葉上的積雪撲答答地墜落下來。小姑娘正蹲在火堆旁，用布袋把火吹得旺旺的。大鬍子站在旁邊的雪地上，火光照紅了他的臉，他伸個懶腰，然後把雙手攏在嘴上，對著遠處扯開嗓門吆喝幾聲，黑暗的大山裡迴蕩著他粗獷的聲音……。

茶燒開後，每人喝碗滾燙的鹹茶，便拆掉帳篷出發了。篝火餘光裡，他們每人都背起一包行囊，鑽進密林走捷徑。朦朧雪光裡，我望著他們漸行漸遠的身影，慢慢消失在密林深處……。