陳寅恪：獨立之精神，自由之思想（下）

陳寅恪也許覺得他若不過問政治，躲在自己的書房裡，應該還能過著青燈黃卷的歲月。而且，他也真是這樣做了，在嶺南他完成了幾部著作，其中有著名的《柳如是別傳》。一位大學者為一青樓女子寫傳，恐亙古未有。人謂陳寫此書乃「別有懷抱」。他雖想遠離政治，但政治卻放不過他。北京 一直想請他回去，作為新政權對學界的號召。只是他不願被作為工具，先是婉拒，最後生氣了，變成峻拒。

1953年，中國 科學院設歷史研究所，下屬三個所，第一所（上古史）由院長郭沫若自兼所長，第二所（中古史）所長陳寅恪，第三所（近代史）所長范文瀾。當年11月，曾是陳寅恪門生、時任北大歷史系副教授的汪籛，奉命到廣州，促請陳寅恪北返受職。陳晚年的悲劇即由此開始。

11月21日晚，汪籛將郭沫若的信轉交陳寅恪。22日晨，陳寅恪即作答覆，可見早胸有成竹，由陳夫人唐篔執筆書寫，提出了擔任所長的兩個條件：

一、允許研究所不宗奉馬列主義，並不學習政治；

二、請毛公或劉公給一允許證明書，以作擋箭牌。

所謂「毛公、劉公」，即指毛澤東與劉少奇。陳寅恪讓唐篔將這兩個條件寫於紙上，讓汪籛帶回北京，以示並非空口無憑。

當時曾任陳寅恪助理的冼玉清與黃萱在場，她們一致勸陳寅恪沒有必要用這樣口氣，陳寅恪倔強地說：「我對共產黨不必說假話。」黃萱問陳寅恪：「如果答應你的條件你又怎麼辦？」陳回答：「那我就去，犧牲也可以。」冼玉清再勸陳寅恪不必如此，陳寅恪說：「我要為學術爭自由。我自從作王國維紀念碑時，即持學術自由之宗旨，歷二十餘年而不變。」

汪籛忠實而客觀地記錄下每個人的原話，成就了一段驚心動魄的文化史詩。

汪籛所記陳寅恪〈對科學院的答覆〉談話內容：

「我的思想，我的主張完全見於我所寫的王國維紀念碑中。當時正值國民黨統一時，立碑時間有年月可查。在當時，清華校長是羅家倫，他是二陳（編按：指陳果夫和陳立夫）派去的。我當時是清華研究院導師，認為王國維是近世學術界最主要的人物，故撰文來昭示天下後世研究學問的人。特別是研究史學的人。

我認為研究學術，最主要的是要具有自由的意志和獨立的精神。所以我說『士之讀書治學，蓋將以脫心志於俗諦之桎梏』。『俗諦』在當時即指三民主義而言。必須脫掉「俗諦之桎梏』，真理才能發揮，受『俗諦之桎梏』，沒有自由思想，沒有獨立精神，即不能發揚真理，即不能研究學術。學說有無錯誤，這是可以商量的。

王國維的學說中，也有錯的，可以商量。我的學說也有錯誤，也可商量，個人之間的爭吵不必芥蒂。我寫王國維的詩，中間罵了梁任公，給梁任公看，梁任公只笑了一笑，不以為芥蒂。我對胡適也罵過。但對於獨立精神，自由思想，我認為是最重要的。

我認為王國維之死……乃以見其獨立之意志。獨立精神和自由意志是必須爭的，且須以生死力爭。正如碑文所示，『思想而不自由，毋寧死耳。斯古今仁賢所同殉之精義，夫豈庸鄙之敢望。』一切都是小事，惟此是大事。碑文中所持之宗旨，至今並未改易。

我決不反對現在政權，在宣統三年時就在瑞士讀過《資本論》原文。但是，我認為不能先存馬列主義的見解，再研究學術。

因此，我提出第一條：『允許中古史研究所不宗奉馬列主義，並不學習政治。』其意就在不要桎梏，不要先有馬列主義的見解，再研究學術，也不要學政治。

因此，我又提出第二條：「請毛公或劉公給一允許證明書，以作擋箭牌。』其意是毛公是政治上最高當局，劉少奇是黨的最高負責人。我認為最高當局也應和我有同樣看法，應從我之說，否則，就談不到學術研究。

你要把我的意見不多也不少地帶到科學院。碑文帶去給郭沫若看。」（限於篇幅，〈對科學院的答覆〉有所刪節）

1962年，陳寅恪在浴室跌跤，右腿折斷，身體江河日下。文化大革命發生，紅衛兵凍結陳寅恪夫婦工資，陳被多次要求寫書面檢查交代，他聲明說：「我生平沒有辦過不利於人民的事情。我教書四十年，只是專心教書和著作，從未實際辦過事。」他珍藏多年的大量書籍、詩文稿，多被紅衛兵洗劫，他有詩自哀：「涕泣對牛衣，卌載都成腸斷史；廢殘難豹隱，九泉稍待眼枯人。」造反派將大字報貼滿了他家牆壁，甚至貼到臥室，貼到枕頭邊。還把喇叭設在他床前，「讓反動學術權威聽聽革命群眾的憤怒控訴」。

在那個舉目所見盡是人性殘酷面的歲月裡，陳寅恪還是得到一些尊敬與溫情。在清華國學院師從陳寅恪的第二屆畢業生劉節，時任中山大學歷史系主任，因為成分問題，政治上過不了關，有人暗示他批判其師陳寅恪以自保，他拒絕。後紅衛兵鬥爭陳寅恪，他挺身而出，代陳接受批鬥。他說，「我的學問遠不及我的老師，今天我能替代他是我的光榮。」在政治混局裡，劉節逢年過節仍去拜候老師，甚至行跪拜禮。

1969年10月7日，陳寅恪因心力衰竭且驟發腸梗阻麻痺逝世。11月21日，唐篔亦逝。

陳寅恪雖然對國民黨有所不滿，但對共產黨戒懼也深，他究竟有沒有想離開大陸到台灣 的念頭？中央研究院院士余英時曾經根據陳寅恪晚年所寫《論再生緣》，認定他是未能逃離中國大陸，以至受困嶺南。他說：「陳先生決定留在廣州不走，是因為他覺得已無地可逃……但是避地海外的念頭有時也會在他的腦海中一閃而過……1949年1月在從上海到廣州的船上，他有詩句說『避地難希五月花』……這至少表示在他的觀念中，到海外避難也不是完全不能考慮的。」

最後，直接的證據找到了，一份以「中央研究院歷史語言研究所」的名義發給「台灣警務處」的電報底稿，由史語所所長傅斯年以毛筆書寫：「查本所專任研究員兼第一組主任陳寅恪先生自廣州攜眷來台工作，茲附上申請書四紙，敬請惠發入境證是荷。」時間是民國38年5月31日。

陰差陽錯，豈僅是陳寅恪個人的不幸，也是中國學術界和整個國家的不幸。

自冰心和巴金於1990、2005年先後謝世，因政權更替而留在大陸的頂尖學者，已凋零殆盡。如今數風流人物，能看今朝？（下）