從小所有讀書的時間都被教科書填滿了，就算有時間讀課外讀物，也都是以文學名著為主，覺得那才是正當有用的書籍，才能修心養性，凡讀無益之書，皆是玩物喪志。

求學期間我沒讀過武俠小說 ，覺得那些都是殺氣騰騰、腥風血雨，動輒就是「白刀子進、紅刀子出」，只有好勇鬥狠的男生才愛讀的暴力小說罷了。

大學時代，我遇到了一個仙風道骨、文質彬彬的男孩，他從小就愛看電影 、武俠小說，他雖不多言，但說起話來，非常幽默風趣、頭頭是道。他喜歡談那些高深莫測的武功哲理，是我這一板一眼的乖乖牌從沒聽過的，我聽得如痴如醉。

一直埋首於生硬的教科書的我，哪曾想像到書裡還有這種脫俗深奧的境界。聽他如數家珍地列舉武俠小說裡的兵器，如極樂刺、穿心釘、綠波香露刀、柳葉刀、柔絲索……等等；神奇的藥名，如悲酥清風、九轉回春湯、無形粉、逍遙散、七香迷魂散、六陽正氣丹等等，聽他說起那些縹緲夢幻的名字，我也彷彿被纏上柔絲索，下了七香迷魂散，五體投地佩服他，寧可鬧家庭革命也要與他結爲連理，追隨他一生行走江湖。

然而他在柴米油鹽的實際生活上沒有任何歸屬感，也不屑為五斗米折腰，整天只沉浸在那一套一套的武俠叢書裡，覺得自己應是遊走江湖的孤俠，無須被俗事羈絆，因此他遠走高飛，長年在外飄蕩，留下我獨自扛起全部家計，我竟然也無怨無悔，覺得就應該給大俠完全的自由，海闊天空任他遊。

四十年後，他在江湖上遇見一位心儀女子，他的俠骨柔情立即湧向她。從此，這位遊俠完全從我的世界裡消失。

我如大夢初醒，揮一揮衣袖，瀟灑地向過去道別，不留下任何塵埃，不讓自己陷於愛恨情仇的糾纏裡。腦中突然冒出「獨孤求敗」的名字，他是金庸作品裡的一位武林高手，其墓前劍塚中的幾句留言：

「縱橫江湖三十餘載，殺盡仇寇，敗盡英雄，天下更無抗手，無可奈何，惟隱居深谷，以鵰為友。嗚呼，生平求一敵手而不可得，誠寂寥難堪也。」

好個孤傲的高手，竟然一生求敗而不可得。

若是總向外找對手，隨時隨地與人為敵，那活著不是很累嗎？也難怪會寂寥難堪了。若是心中無欲則剛，有容乃大，回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。即使遭人出賣背叛，不必像武林俠客一樣有仇必報，就能超脫恩怨，立於無敗之地了。（寄自紐約 ）