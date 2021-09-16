我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

俠夢人生

（9月&10月徵文：武俠與我）獨孤無敗

從小所有讀書的時間都被教科書填滿了，就算有時間讀課外讀物，也都是以文學名著為主，覺得那才是正當有用的書籍，才能修心養性，凡讀無益之書，皆是玩物喪志。

求學期間我沒讀過武俠小說，覺得那些都是殺氣騰騰、腥風血雨，動輒就是「白刀子進、紅刀子出」，只有好勇鬥狠的男生才愛讀的暴力小說罷了。

大學時代，我遇到了一個仙風道骨、文質彬彬的男孩，他從小就愛看電影、武俠小說，他雖不多言，但說起話來，非常幽默風趣、頭頭是道。他喜歡談那些高深莫測的武功哲理，是我這一板一眼的乖乖牌從沒聽過的，我聽得如痴如醉。

一直埋首於生硬的教科書的我，哪曾想像到書裡還有這種脫俗深奧的境界。聽他如數家珍地列舉武俠小說裡的兵器，如極樂刺、穿心釘、綠波香露刀、柳葉刀、柔絲索……等等；神奇的藥名，如悲酥清風、九轉回春湯、無形粉、逍遙散、七香迷魂散、六陽正氣丹等等，聽他說起那些縹緲夢幻的名字，我也彷彿被纏上柔絲索，下了七香迷魂散，五體投地佩服他，寧可鬧家庭革命也要與他結爲連理，追隨他一生行走江湖。

然而他在柴米油鹽的實際生活上沒有任何歸屬感，也不屑為五斗米折腰，整天只沉浸在那一套一套的武俠叢書裡，覺得自己應是遊走江湖的孤俠，無須被俗事羈絆，因此他遠走高飛，長年在外飄蕩，留下我獨自扛起全部家計，我竟然也無怨無悔，覺得就應該給大俠完全的自由，海闊天空任他遊。

四十年後，他在江湖上遇見一位心儀女子，他的俠骨柔情立即湧向她。從此，這位遊俠完全從我的世界裡消失。

我如大夢初醒，揮一揮衣袖，瀟灑地向過去道別，不留下任何塵埃，不讓自己陷於愛恨情仇的糾纏裡。腦中突然冒出「獨孤求敗」的名字，他是金庸作品裡的一位武林高手，其墓前劍塚中的幾句留言：

「縱橫江湖三十餘載，殺盡仇寇，敗盡英雄，天下更無抗手，無可奈何，惟隱居深谷，以鵰為友。嗚呼，生平求一敵手而不可得，誠寂寥難堪也。」

好個孤傲的高手，竟然一生求敗而不可得。

若是總向外找對手，隨時隨地與人為敵，那活著不是很累嗎？也難怪會寂寥難堪了。若是心中無欲則剛，有容乃大，回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。即使遭人出賣背叛，不必像武林俠客一樣有仇必報，就能超脫恩怨，立於無敗之地了。（寄自紐約

小說 紐約 電影

上一則

影子怪物

下一則

專注音樂、流行與IP 觸動觀眾共鳴的策展人梁浩軒

延伸閱讀

車內音響太吵擾民 布碌崙華翁勸說被毆

車內音響太吵擾民 布碌崙華翁勸說被毆
科技人的武俠夢

科技人的武俠夢
NBA／哈登三分線外犯規高達521次 力壓29球隊

NBA／哈登三分線外犯規高達521次 力壓29球隊
9月&10月話題：武俠與我

9月&10月話題：武俠與我

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37
日落時的葵花田。（大邱．攝影）

燃燒的向日葵

2021-09-10 03:02

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴