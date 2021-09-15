陳寅恪：獨立之精神，自由之思想（上）

陳寅恪。（本報系資料照片）

大陸陷共初期，「我的朋友」沈君山留在廣州讀「嶺南大學」，後才輾轉來台。我問他，當時陳寅恪正在嶺南任教，認識他嗎？沈說不認識，但是「有人告訴我，那座小樓裡有個老教授，學問很大」。那時沈君山只是青稚期的大一學生，離後來成為「才子」和清華大學校長還有很長一段路，他不認識陳寅恪不足為奇。不過那個「老教授」的確「學問很大」。

陳寅恪家世顯赫，祖父陳寶箴官拜湖南巡撫，父親陳三立為詩文名家。因家學淵源，他早年就打下國學基礎，後來留學日本、德國、瑞士、法國和美國，具備了閱讀英語、法語、德語、日語、蒙古語、藏語、滿語、梵語、巴利語、波斯語、突厥語、西夏語、拉丁語和希臘語等十多種語言的能力。

最使人想不到的是，陳寅恪負笈四海，學貫東西，卻連一張畢業證書都沒有。因為他「貪得無饜」地想多聽名師講課，多讀名著，而不願困守在一篇博士論文中。幸而那個年代重學識勝於重學歷，他1925年回國，吳宓主持清華學校「國學研究院」，他受聘為「四大導師」之一，另三人為梁啟超、王國維和趙元任。1928年清華學校改制為清華大學，他為中文、歷史兩系教授，又在北京 大學兼課，且任中央研究院史語所第一組主任。他的學問受到學界普遍地肯定與尊敬。

他在清華、北大開課，當時名家如吳宓、朱自清、馮友蘭都來旁聽，他被稱為「教授的教授」。姚從吾說：「陳寅恪先生為教授，則我們只能當一名小助教而已。」在西南聯大時，自視甚高的劉文典認為聯大文學院真正的教授只有「兩個半」，陳寅恪是其中的一個，他自己只能算半個。

雖然陳寅恪的學養和著述都令人稱道，但大家最敬仰他、也是最耳熟能詳的，還是他在王國維紀念碑文的兩句話，「獨立之精神，自由之思想」，是為學和做人的標竿，巍然樹於天地，立懦廉頑，垂為典範。

王國維，字靜安，精通英、德、日文，是連接中西美學的大家。生於1877年，自認「前清遺民」，曾應召任遜帝溥儀「南書房行走」，也就是皇帝的老師。1927年6月2日，王國維在北京頤和園昆明湖自沉，有遺言說，「五十之年，只欠一死，經此事變，義無再辱。」有人指其為「殉清」。1929年清華研究院樹碑紀念王國維，陳寅恪撰碑文：

「海寧王先生自沉後二年，清華研究院同人咸懷思不能自已。其弟子受先生之陶冶煦育者有年，尤思有以永其念。僉曰：宜銘之貞珉，以昭示於無竟。因以刻石之辭命寅恪，數辭不獲已，謹舉先生之志事，以普告天下後世。其詞曰：

士之讀書治學，蓋將以脫心志於俗諦之桎梏，真理因得以發揚。思想而不自由，毋寧死耳。斯古今仁聖所同殉之精義，夫豈庸鄙之敢望。先生以一死見其獨立自由之意志，非所論於一人之恩怨、一姓之興亡。嗚呼！樹茲石於講舍，系哀思而不忘；表哲人之奇節，訴真宰之茫茫。來世不可知者也，先生之著述，或有時而不章；先生之學說，或有時而可商。惟此獨立之精神，自由之思想，歷千萬祀，與天壤而同久，共三光而永光。」

抗日戰爭爆發，其父陳三立憂憤死，陳寅恪悲傷過度，右眼失明。他攜眷流亡，先後在西南聯大、香港大學、廣西大學、燕京大學和清華大學任教。1945年左眼亦失明。

勝利不久又有內戰，1948年底，共軍進逼北平，蔣介石總統派飛機搶救北平學人，他和胡適同搭最後一班飛機到南京，第二天到上海轉往廣州，任教「嶺南大學」，經中共「院系調整」，併入「中山大學」。他晚年一直都在「中大」，直到逝世。

陳寅恪為什麼不像胡適和傅斯年一樣，隨國民政府到台灣 ？這是有蛛絲馬跡可循的。

據留在大陸的史學教授鄧廣銘等人的回憶，陳寅恪曾表示：「我不怕共產主義，也不怕共產黨，我只是怕俄國 人……。我去過世界許多國家，唯獨未去過俄國，只在歐美見過流亡的俄國人，還從書上看到不少描述俄國沙皇警探的，他們很厲害，很殘暴，我覺得很可怕。」

另據陳寅恪的學生、也是他「清華」的助教浦江清回憶：「那時候左右分明，中間人難於立足。他不反對共產主義，但他不贊成俄國式共產主義。我告訴他，中國共產黨人未必就是俄國共產黨人。學校是一個整體，假如多數人不離開，可保安全，並且可避免損失和遭受破壞。他認為我的看法是幻想。」

既然陳寅恪對中共懷有戒心，為什麼沒有到台灣呢？有謂，他並不歡喜國民政府，認為「九一八事變」，政府沒有抗日；而對蔣介石行事的專斷，也甚不滿。

1940年陳寅恪到重慶參加中央研究院會議，因蔡元培辭世，選舉新院長，蔣介石設宴款待全體評議員，並講了話。陳寅恪會後賦詩：

〈庚辰暮春重慶夜宴歸作〉

自笑平生畏蜀游，無端乘興到渝州。

千年故壘英雄盡，萬里長江日夜流。

食蛤哪知天下事，看花愁近最高樓。

行都燈火春寒夕，一夢迷離更白頭。

陳寅恪把詩寄給他的好友吳宓，吳曾有註：

「寅恪赴渝，出席中央研究院會議，寓俞大維宅。已而蔣公宴請中央研究院到會諸先生。寅恪於座中初次見蔣公，深覺其人不足為，有負厥職，故有此詩第六句。」

尤有甚者，中研院選院長，按規定，由評議員選出三位候選人，報請國民政府最高領導人圈選一人。正當選舉即將開始，蔣忽然下條子，要大家舉顧孟餘出任。陳寅恪覺得蔣的行為破壞了規則制度，非常不滿，當即表示自己只投胡適的票。

這些都可能是陳寅恪不願隨國民政府赴台的原因。但是，他的選擇卻害苦了自己。（上）