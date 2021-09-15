說到武俠小說 ，我整個人精神都來了。我習武超過半世紀，自覺功力深厚，亟思與人切磋。五○年代在台灣 南部鄉下，我念國小五年級時開始利用午休時間去學校閲報室看報，通常只有我一個人。我最喜歡的是台灣新生報的武俠連載——臥龍生寫的《搖花放鷹傳》。看連載變成我每天的企盼，午休一開始，顧不得吃飯，一定先衝去把連載看完。那段時間，隨著劍眉星目、丰神俊朗的男主角練功大成，三兩招把壞人打得落花流水而興奮不已；隨著明眸皓齒、嬌豔如花的女主角對男主角傾心不已而開心莫名。那是我生平第一次習武，印象非常深刻，至今已五十多年，都還記得作品的名字。後來再看的武俠小說，除了金庸以外，其他都不記得了。

幾年以後，光看連載已不過癮，於是和幾個有同好的同學，大家把僅有的一點點零用錢湊起來，去租書店 租書輪流看。從此我的零用錢幾乎都進了租書店老闆的口袋。東方玉的俊俏公子總是武功天下無敵，一人周旋七美女之間，叫人好生羨慕；柳殘陽的殺人像切瓜，場景永遠是壞人屍橫遍野，血腥異常，看了有些反胃，但又覺得大快人心；古龍的人物都是個性慵懶，短話一族，說話一次只吐一個字，如《小李飛刀》，讓人神往這樣的意境；還有上官鼎、諸葛青雲、司馬翎等許多名家，在刀光劍影中，度過了我的童年和青春叛逆期。

高中到台北念書，從台灣各地來的同學讓我的眼界更寬，跟外界的接觸也更多，因此有機會讀到讓我驚為天書、愛不釋手的《大漠英雄傳》和《小白龍》，這些作品的人物刻畫細膩鮮明，招式描述玄奇，情節鋪陳合理，轉折扣人心弦，加上文學的筆法和大量的詩詞歌賦，讓我的武功大大精進，因而傾心不已，視為珍寶。1980年，遠景出版了全套的金庸小說後，我才知道，《大漠英雄傳》其實是《射鵰英雄傳》，《小白龍》其實是《鹿鼎記》的盜版。兩年後，我當兵退伍，手上有一點積蓄，就買了金庸全集，在念研究所和陪伴女朋友之餘，有空就修練，費時一年而大功告成。

出國念書、就業數年以後，回到台灣，很想念金庸的小說。之前買的全集在出國前送給知音了，便再買了遠流出版的新全集，帶到美國。晚上等小孩睡覺以後，每天努力地K書到半夜，第二天還得上班。如此花了一年左右，全部複習了一遍，至此習武之路告一段落。直到十年前，因大學畢業重聚，結識了住在附近的校友，大家談得投機，也提及年輕時的武俠情結。沒想到新結識的好友竟拿出一本書，說是他寫的武俠小說，令我大為驚訝，碰上一代宗師了，他習武之餘，還自創武功。此好友的大作《九龍璧》，人物描寫和情節鋪陳，俱為上乘，我一口氣兩天內就讀完，讚嘆佩服之餘，再也不敢說自己功力如何了。（寄自加州）