多年前的一個悶熱的夜，幽暗的街燈閃爍，零零落落的行人在騎樓下穿梭，商店生意清淡，零星的燈泡和招牌霓虹輝映，這是七○年代的台北縣永和鎮，鄰近的中和鎮大半還是菜園農田。我漫不經心地在騎樓下散步，黃襯衫的第一顆鈕釦鬆開，黑西裝褲和咖啡 色皮鞋，搭著滿頭濃密蓋過頸部的黑髮，像隻半歲的公雞，帶著招搖的眼神，神氣得彷彿一腳可以踩破地球。那是大一剛結束的暑假，一個國立大學生的輕狂悠閒時光。唱片店遠遠傳來鄧麗君輕快地唱著〈情人的黃襯衫〉，我想：「黃襯衫有了，就是沒有情人。」我百無聊賴地瞧瞧櫥窗內擺設，電影海報中的甄珍滿臉甜蜜地依偎在秦漢懷裡，讓悶熱的仲夏夜更加煩躁。

遠遠迎面而來一位長髮飄逸、皮膚白皙的高挑少女，黑色短褲，白色絲質襯衫，兩寸半高跟鞋，款款蓮步輕移，她手挽著一個瘦骨嶙峋、獐頭鼠目、微駝著背的猥瑣男人。男人喝醉酒似的腳步，輕浮不穩。我目不轉睛地盯著男人和女人裹在熱褲下修長的腿，直到他們擦身而過，我還轉頭注視良久，納悶為何鮮花總是插錯地方。

突然，我左肩膀冷不防被人猛撞了一下，身子不由自主地轉到後面。只見那個猥瑣男人朝我飄過來，手中還拿著一根木棒。我左右環顧，尋找逃路，前面忽然出現兩名大漢，擋住去路，靠馬路那頭，急急駛過來一輛紅色計程車和一台摩托車，雙雙堵住側面的出路，輪胎和柏油路摩擦的煞車聲刺耳地尖叫著。我回頭看看猥瑣男人，木棒已經當頭劈下，當時我腦中一片空白，楞在那裡，不知如何反應，只覺一股寒意由背脊升起，被擊中的頭顱不覺得疼痛，內心的恐懼卻沁滿全身。恍惚之間，遠遠看到長腿熱褲女人嘴角微微上揚和似笑非笑的眼神，我甩甩蓋眼的頭髮，回過神時，圍堵的大漢、機車、計程車已經散去。我摸摸頭上鼓起的包，咬咬嘴脣，確認自己不是在作惡夢，心裡的恐懼久久沒有散去，蔓延了那整個暑假。

暑假結束，我返回學校立即加入國術社，心想就算練不成功夫也必須練練膽量。國術社以螳螂拳為主，每周兩晚的操練，由蹲馬步練下盤開始，幾分鐘的馬步下來，痠疼抖動的兩腿，只能靠面子撐住，腦中默唸「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨……」，等到有人受不了站起來時，才得解脫，接下來基本步法、拳套，總搞到汗水淋漓才罷休。幾次蹲馬步太痛苦，不禁怨嘆自找苦吃，時而興起退出的念頭。

隔年中，台美斷交，整個台灣 被老共即將武力侵台的不安氣氛籠罩著。我夢到自己身著綠色軍裝，拿著上刺刀的五七步槍，在不知名的沙灘上，和搶灘的共軍人海進行肉搏戰，但寡不敵眾，被團團圍住，刺刀棍棒如烏雲蓋頂，恐懼沁滿全身而驚醒。從此以後的國術社練習，我有了支持的動力，漸漸地蹲馬步時，雙腿也不再顫抖，被必須練膽應敵的信念支撐著，風雨不懈地練武。

畢業前夕，穿著全新的牛頭牌球鞋，住進台南關仔嶺山頂的碧雲寺，和師兄弟一起集訓。晨嵐中雞鳴即起，馬步、拳、棍、嗥嘯聲震山巔，也和師兄弟實練對打。入夜前晚霞浸染，迷霧輕靈地瀰漫廟院，盤腿打坐的尼姑的沉靜身影，幾十年以後還時常在回憶中出現。下山時，新球鞋鞋底已經磨穿。

此後，便開展了我習武的生涯。（寄自加州 ）