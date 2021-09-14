（梁櫻櫻．圖片提供）

有時候，只是因為一段不斷重複的路程，我們的生命從此就有了改變。

最後一場春雨過後，氣象先生便宣布熱浪 來了，從那之後，熱浪便一波波地襲來。白天自然是豔陽高照，暑氣逼人，到了傍晚，氣溫依然居高不下，悶熱不堪。為了順應氣候變化，我們原來黃昏步行的習慣便提前到了清晨。

周末的清晨六點多，街坊鄰里似乎還在沉睡之中，除了鄰居老先生在前方遛狗，閒閒地走著，街道上並無其他的人影。空曠的街道顯得格外寧靜，這份寧靜首先就讓我們的步伐輕快了起來。兩隻知更鳥注意到了踢踏的腳步聲，一前一後好奇地跟著，一會兒小碎步走過來，一會兒又淘氣地蹦開，牠們的步履是最為輕盈的，那麼地無憂無慮。

草地上，土棕色的野兔沉浸在覓食的樂趣裡，直到我們走近了才慌忙地跑開。野兔秉性溫和，可愛的身影點綴著雪白的短尾巴，毛茸茸的。只見牠拉長了身子，一下子就跳到了幾步之外，矜持地背對著我們。先是稍稍轉過頭來，用右眼觀察我們的到來，等到我們走到了身後，又趕緊轉向這一邊，用左眼目送著我們離去。野兔懂得如何保護自己，始終和我們保持著安全距離，然而對松鼠卻毫不設防，一塊兒在草地上倘佯也能相安無事。

想起了英國兒童文學家碧翠克絲．波特 （Beatrix Potter, 1866-1943），她自幼熱衷描繪的不就是這樣的野兔嗎？日常接觸的花草樹木和各種小動物都能成為波特寫生的素材，她親手為筆下的故事繪製插畫，彼得兔一系列的故事就是以長期細膩的觀察為基礎，運用平和風趣的筆調，再搭配上柔和的色彩和靈動的線條，至今依然是兒童文學裡的一道清流。來自大自然的靈感傳遞著純真和童趣，可以歷經百年而魅力不減。

說到松鼠，除了寒冬之外，一路常有牠們的蹤影。儘管人們無意招惹牠們，機警的松鼠還是高度戒備著，一看到我們來了，一個箭步就竄上最近的那棵樹，並居高臨下探頭窺伺著，直到我們走過了才願意下來，彷彿警報解除了。為了生存，小動物必須在關鍵時刻發揮自己的強項，僅僅是蹦跳爬樹的本領就讓我們望塵莫及。

熱浪來襲的清晨，空氣依然清新，循著陰涼的小徑走去，一路晨風呢喃，花木軟語。鳥聲也是此起彼落，各有各的節奏，各有各的歡愉。麻雀（sparrow）的嗓音細嫩，每一次放懷高歌，結尾的顫音尤其悅耳逗趣！知更鳥（robin）的歌喉圓潤飽滿，能把跌宕起伏的旋律詮釋得婉轉而動聽，多年來，我們已成為牠最忠實的粉絲。玫紅比藍雀（summer tanager）一身鮮紅的羽毛，彷彿盛裝演唱的聲樂家，帶著表情的音符最能傳情達意。而聰慧的冠藍鴉（blue jay）羽色鮮明，靈巧悅目，然而個性較强，平日喜歡獨占鳥食，不愛分享。牠的叫聲總是那麼獨特，隱約透露著幾分霸氣，有時甚至帶有驅逐的意味。至於全身黑得發亮的烏鴉（crow），千言萬語盡在那一生不變的那個音裡，沒有抑揚頓挫，也不譁眾取寵，有時叫一聲，有時連叫幾聲，隨即看到牠在枝葉間迅速地穿梭，最後選擇落腳在高高的樹梢上，或許是為了看到更遙遠的地方。在這寂靜的清晨，那單調而響亮的聲音聽來雖有點突兀，但那是牠最平實而直白的詠嘆。

小路上的民宅款式不一，然而家家戶戶的草坪前都有幾棵大樹，於是成排的住家就有成排的樹，而大樹底下是最適合步行的。鄰近的一條巷子堪稱陰涼，一路逛去曲折蜿蜒，可以瀏覽房子的外型風格，也方便欣賞各家精心栽培的花卉，駐足細看也是常有的事。印象最深刻的是步道旁可愛亮麗的馬纓丹、亭亭玉立的美人蕉、花形多姿而葉片翠綠的秋海棠、長長的花梗上美麗細緻的大花蔥、環繞著電線桿欣然綻放的扶桑花，還有一簇簇花期悠長的繡球花。穿過兩條巷子之後，眼前槐樹林立的那條古老的巷道，淡黃色的落花花瓣小巧而秀氣，重重疊疊的，這時候已經鋪成了一首季節的小詩，輕輕鬆鬆地展現了大自然的文采。

伴著鳥語花香，想著朋友說的「走路即是腳底的按摩」，沿途體會著這句話的深意。漸漸地，樹蔭越走越少了，陽光擴張著它的版圖，毫不留情地驅趕樹下原有的陰涼。此時額頭已微微出汗，就像是草地上閃亮的露珠，而我們的晨間步行也已接近尾聲了。一個多鐘頭的時間，末了雖有幾分疲憊，但更多的是那份充實和喜悅。最溫馨的清晨是自己一步步走出來的，滿懷著信心，朝著小路的盡頭再賣力一點地走去，轉彎處就是我們的家園。（寄自新澤西州 ）