我成為俠女的時間極早，七歲。

七歲的鄉下孩子，自是不識金庸大俠，但跟史豔文可熟了。那時學校正午鈴聲一響，背起書包馬上往家裡衝，深怕錯過苦海女神龍、冷霜子、相思燈等要角的出場。布袋戲大師黃俊雄實在聰明，懂得為劇中的每位大咖配上主題曲，只要音樂奏出，小戲迷立刻曉得是哪位俠士或惡魔來了。那些歌詞和口白根本就是我的台語老師，至今這些俚語詞彙不時就在對話中自動冒出來。

史豔文雖是男主角，可我不太欣賞他。他老是慈悲為懷，忍功一流，就算被揍得半死，仍然不回拳。我沒這種聖人氣度，每每在電視機前大吼大叫要他使出純陽掌，打死所有壞人。

其中，我最喜歡的人物，是怪老子、劉三和哈麥二齒這類的喜角。他們都是很可愛的好人，尤其怪老子，雖然他打架時常因招數太多而不知要使出哪招弄得落荒而逃，但那麼小的我早已經看出來這類型的好人絕不會死，不必為他們操心。

還有一種是專門搞笑的壞人。他們剛出道時都是金光閃閃的無敵魔王，冠著很嚇人的名號，比如「千心魔」，可是總在某一次落敗被切掉鼻頭或是廢了隻手之後，立馬變成衰尾道人，總帶張草蓆專門收屍。這類型的壞人極逗，他們講著似是而非的歪理，活躍在黑道白道之間，也是永不死的角色，很得小粉絲的歡迎。

布袋戲也有陰暗面，如長相可怕、笑聲詭異的秘雕經常跑進我兒時的夢靨中，他的出現總伴隨閃電、燭火和淒風，至今仍令我不寒而慄。而穿著清涼的女暴君，就算只是個木偶，仍給保守的鄉下孩子帶來巨大無比的衝擊，我從此將比基尼和壞女人聯想在一起，終身無法改變想法。

武俠布袋戲看久了，我也很想混江湖。那時還是國中生的二哥，為了滿足小妹的幻想，用我們這木工家庭最不缺的廢木，鋸鋸削削、釘釘磨磨，再塗上油漆，送給了我人生第一把劍。我以這把「名劍」縱橫街坊武林，天下無敵。其他小蘿蔔頭可不認輸，紛紛找二哥索劍。二哥便在一把一把的劍中練功，原來的鈍木頭被他刨出了細緻劍身，劍頭漸漸還雕上美麗的花紋，危險的釘子也改成卡榫，然後還配上穗絲和腰帶，所以二哥連女紅也練成了。後來他擁有我們家最厲害又實在的手上功夫。

布袋戲不再那麼盛行之後，我拿劍的手自然而然地棄劍從（網球）拍。我耍拍如舞劍般自在，輕正削、巧反切、重直擊、高扣殺，樣樣水到渠成，想來應是當年練劍的底子太好。後來結識一群好球友，上球場前，我嗆他們的台詞總是來自布袋戲：

「哈哈哈！早出來早死，慢出來慢死，沒出來甘苦死！」

同是布袋戲迷的他們也永遠如此回嗆：

「有啥米步數，儘管展出來！」

然後彼此便認真地廝殺起來。

（寄自加州 ）